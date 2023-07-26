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Мосгорсуд отправил под арест бывшего замглавы Минцифры Паршина
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Бывшему заместителю министра цифрового развития Максиму Паршину ужесточили меру пресечения по представлению прокуратуры в Мосгорсуде.
Прокуратура затребовала замену домашнего ареста для Паршина на содержание под стражей, суд удовлетворил просьбу ведомства, передает ТАСС.
Напомним, Паршину предъявили обвинение в получении крупной взятки. После этого его сняли с должности замминистра.
Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине
Обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид получил ранение в боях на Украине
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Госдепартамент Соединенных Штатов знает о ранении на Украине американца Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Это ранение Рид получил в ходе боевых действий.
Американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид после возвращения в США по обмену из России, где отбывал наказание за нападение на полицейских, самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в Пентагоне «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.
Патель заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации, передает РИА «Новости».
Патель пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.
О степени тяжести полученных Ридом ранений не сообщается. По одной из версий, он сейчас проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию.
Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на 9 лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.
В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине
CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными из России
Американская сторона опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными, сообщают СМИ США.
Источник телеканала CNN в администрации США сообщил, что американскую сторону, в частности, беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.
Чиновник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает РИА «Новости».
Госдепартамент США ранее подтвердил, что Рид был ранен в боях на Украине.
Напомним, в апреле 2022 года американца Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.
В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США
CGTN: Поставка американских кассетных боеприпасов станет для ВСУ ночным кошмаром
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Решение Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы выпустило «дьявола из ящика Пандоры», пишут китайские СМИ.
Обозреватель Синь Пин в статье на портале CGTN пишет, что использование такого опасного вида оружия будет преследовать украинских граждан еще долгие годы и станет для них «ночным кошмаром». Американских политиков, подчеркнул автор публикации, не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта.
Синь Пин подчеркивает, что кассетные бомбы могут стать не последним дьяволом из ящика Пандоры. Поставки американского оружия приведут к нарастанию конфликта на Украине и еще больше отдалят эту страну от надежды на мир, передает РИА «Новости».
Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить бои на Украине, заключил автор статьи.
20 июля сообщалось, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы.
Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в регионе
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий добавил в Telegram, что обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, поскольку украинские военные с утра пытаются прорвать российскую оборону. В то же время врио губернатора уточнил, что российские войска дают жесткий отпор противнику, который несет значительные потери.
Ранее Балицкий сообщил, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.
Минобороны объявило об освобождении Сергеевки при наступлении ВС России
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Поселок городского типа Сергеевка освобожден российскими военными, сообщило Министерство обороны России в четверг.
Российские подразделения 15-й мотострелковой бригады в ходе успешной контратаки на Краснолиманском направлении освободили Сергеевку, сообщается в Telegram-канале ведомства.
На этом направлении российские силы продвинулись до четырех километров по фронту. В глубину боевых порядков ВСУ продвижение составило до двух километров.
У Серебрянского лесничества продвижение составило полтора километра вглубь украинской обороны. Подразделения 234-го десантно-штурмового полка под командованием гвардии полковника Васильева отразили атаку ВСУ и перешли в контратаку.
Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ у поселков Невское, Нововодяное (ЛНР) и Торское (ДНР). У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У этого населенного пункта и у Новолюбовки (ЛНР) уничтожены склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.
Всего украинская сторона потеряла на этом направлении до 190 человек, шесть боевых бронированных машин, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении за сутки отразила четыре атаки ВСУ у поселка Старомайорское в ДНР. У поселка Новоивановка (Запорожская область) поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны.
На Донецком направлении Южная группировка войск отразила восемь атак украинских военных у поселков Белогоровка (ЛНР), Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка (ДНР).
Поражены подразделения 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны у поселков Григоровка и Константиновка (ДНР).
У Григоровки и Спорного (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения украинской нацгвардии.
Украинская сторона на этом направлении за последние сутки потеряла свыше 280 человек, три танка, пять боевых бронированных машин, польскую САУ Krab, две гаубицы «Мста-Б», три САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
У поселка Дорожнянка (Запорожская область) пресечена деятельность трех украинских ДРГ. У Малой Токмачки и города Орехов (Запорожская область) уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.
Украинские военные потеряли на этом направлении до 140 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70, два орудия Д-20 и гаубицу «Гиацинт-С».
«Западная» группировка на Купянском направлении поразила живую силу и технику 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны у поселков Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР).
ВСУ потеряли до 35 бойцов, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 человек, 10 машин и САУ «Акация».
За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах. У поселка Вязовок (Черкасская область) уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемных боевиков.
У поселка Чуднов (Житомирская область) уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных киевскому режиму с Запада.
У поселков Первомайское и Торское (ДНР) поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. ПВО у Новодаровки (Запорожская область) сбила в воздухе украинский Ми-24.
За сутки перехвачено 10 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожено 22 беспилотника у населенных пунктов Лисичанск, Попасная (ЛНР), Петровское, Лозовое (ДНР), Энергодар, Зеленый Гай, Балочки и Сладкая Балка (Запорожская область).
С начала СВО уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5258 беспилотников, 426 ЗРК, 10 889 танков и других боевых бронированных машин, 1139 машин РСЗО, 5604 орудия полевой артиллерии и минометов.
Киев решил создать новый зерновой коридор с помощью F-16
Глава МИД Украины Кулеба: Киев может воспользоваться поставками F-16 для запуска «защищенного» коридора экспорта зерна
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Киев может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для запуска нового «защищенного» коридора экспорта украинского зерна на глобальные рынки, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил в эфире телеканала France 24, что если у Украины будут F-16, то она якобы не будет зависеть от России в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. По его словам, чем скорее Украина получит истребители, тем скорее сможет запустить новый «защищенный» коридор, передает ТАСС.
Он также выступил с утверждением, что вопрос с поставками истребителей якобы «уже решен», однако на реализацию этих планов потребуется время. Кулеба также сообщил, что Украина продолжит добиваться поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, однако выразил понимание позиции Вашингтона по этой теме.
Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили невозможность возвращения к зерновой сделке невыполнением зафиксированных в соглашении условий России. При этом в Совфеде выразили сомнение по поводу способности поставок истребителей F-16 Украине повлиять на ход СВО.
В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
Российский истребитель на прошлой неделе якобы пролетел над американским беспилотником на опасном расстоянии и повредил его тепловой ловушкой.
Об этом заявили в Центральном командовании ВС США, передает ТАСС.
Пострадавший американский дрон MQ-9 выполнял миссию по противодействию ИГ (группировка «Исламское государство» признана террористической организацией и запрещена в России), когда получил повреждения. Но он смог вернуться на базу.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов отмечал опасное сближение беспилотника MQ-9 с российскими самолетами.
Британский наемник рассказал о перестрелке с российскими военными на Украине
Times: Британский наемник после перестрелки с российскими военными на Украине был готов сдаться в плен
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Британский наемник Гарри Роу, воюющий на стороне украинских националистов, рассказал о перестрелке с российскими военными.
Роу рассказал газете Times, что российские военные застигли врасплох часть разведывательной группы, состоящую из британских, американских и австралийских наемников. Все произошло на одном из островов на реке Днепр, передает РИА «Новости».
Российские солдаты, по словам британца, бросили в дом, в котором укрывались «солдаты удачи», газовые и дымовые гранаты. Задыхаясь, наемники покидали помещение через крышу и отступали к побережью. Раненых доставляли в больницу на катерах. «Дымовые и газовые гранаты запороли им легкие», – отметил Роу.
Один из британских наемников, как пишет Times, во время перестрелки свернулся калачиком и приготовился сдаться российским солдатам, в итоге его отправили домой.
Ранее ирландский наемник Рис Брин с позывным «Рэмбо» рассказал, что решил покинуть Украину после того, как попал под обстрел российского танка Т-72.
Пожарный самолет упал во время тушения огня в Греции
Пожарный самолет упал во время тушения огня на греческом острове Эвбея
Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на острове Эвбея, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
Отмечается, что на данный момент над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло, передает РИА «Новости».
По данным газеты «Этнос», самолет греческий, им управляли два пилота. Самолет пропал с радаров и был замечен патрульным вертолетом. Сперва самолет сбросил воду, а затем упал в труднодоступном месте, поэтому пожарным и полиции трудно добраться до места происшествия.
Напомним, Россию необходимо попросить прислать самолеты-амфибии Бе-200, без них потушить пожары в Греции невозможно, заявил бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос.
Рогов оценил вероятность форсирования Днепра ВСУ
Рогов: Угроза форсирования Днепра ВСУ растет, но российские войска готовы к такому развитию событий
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Вероятность форсирования ВСУ Днепра на данный момент очень высокая. По этой причине российская армия укрепляет свои позиции на берегу реки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее появилась информация, что крупные силы украинских войск, предназначенные для штурма водной преграды, концентрируются в районе Снигиревки.
«На данный момент растет вероятность штурма Днепра ВСУ в районе бывшего Каховского водохранилища. Об этом говорит множество фактов. На правом берегу реки концентрируются силы ССО Украины и подразделения, подготовленные специально для форсирования водной преграды», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Армия Украины активно проводит учения, которые имитируют форсирование крупной реки и захват техногенного объекта на другом берегу. Также проверяется, как бывший донный грунт выдерживает технику различной массы, от небронированных машин до французских колесных танков. Пока в ВСУ пришли к выводу, что часть транспортных средств вполне может использоваться при штурме Днепра», – отмечает он.
«Также в ВСУ для форсирования Днепра будут использовать новую тактику, опробованную на Запорожском направлении. Если раньше противник либо атаковал крупными скоплениями техники, либо проводил «мясные штурмы», то сейчас он использует мобильные группы для захвата плацдарма на российских позициях. Только после закрепления своего авангарда украинская армия вводит в бой основные силы», – подчеркивает эксперт.
«В ответ на угрозу форсирования Днепра ВСУ российская армия укрепляет свои позиции на реке. Разрушение Каховской ГЭС сильно повлияло на оборонительные сооружения в этом районе. По этой причине наши войска сейчас возводят новые укрепления и создают минные поля, учитывая изменившиеся границы береговой линии», – акцентировал собеседник.
«Несмотря на то, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступление ВСУ идет по плану, это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Единственное что сейчас выполняется – это программа по обогащению самого чиновника и западных элит, которые с помощью него отмывают деньги, отправленные на помощь администрации Зеленского», – резюмировал Рогов.
Ранее глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что украинская армия накапливает в Снигиревке силы для переправы через Днепр. По его словам, город превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсированию речной преграды.
В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. Он отметил, что ВСУ смогли занять только крошечный простреливаемый бесперспективный пятачок на нашем берегу Днепра.
Он также рассказал, что с 1 по 23 июля ВСУ на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава, более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, одну командно-штабную машину, два командных пункта, две РСЗО, более 30 минометов, противотанковый ракетный комплекс, три РЛС, две установки радиоэлектронной борьбы, семь складов.
При этом, отметил врио губернатора, украинское командование под давлением западных стран, бросает на убой новые и новые группы, организовав для них «конвейер смерти». В качестве подтверждения этому заявлению он называет переполненные госпитали в Одесской и Николаевской областях.
Несмотря на большие потери, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что украинское контрнаступление идет по плану, хотя и с отставанием от графика. Он посетовал на нехватку боеприпасов, артиллерии и систем ПВО, а также на очень длинную линию фронта и российские минные поля, через которые «очень сложно» пройти.
На Западе сообщили об усилении позиций ВСУ под Кременной «уважаемыми бригадами»
NYT: Опытные подразделения ВСУ направлены в район Кременной для укрепления линий обороны
Киев направляет опытные подразделения в район Кременной в ЛНР, чтобы укрепить оборонительные рубежи, пишет New York Times со ссылкой на украинских солдат.
Как указывается в сообщении издания, по мере ужесточения боев на фронте от Кременной до Купянска украинское военное командование направило подразделения своих наиболее «уважаемых бригад», чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».
По словам командующего одним из подразделений в районе Александра, бои идут очень тяжело. Он вспомнил, как в январе участвовал в наступательной операции, в ходе которой ВСУ продвинулись к Кременной, но с тех пор украинцы лишились этих позиций, а сам Александр потерял часть легкого.
Военный отметил, что из его роты, в которую на момент начала СВО входили 160 солдат, до сих пор сражаются только восемь человек. Другие были убиты, получили ранения или «просто устали».
Ранее ВС России отбили пять атак ВСУ под Серебрянским лесничеством.
Политолог: МАГАТЭ под прикрытием ООН шпионит в интересах ВСУ
Политолог Корнилов: Украина использует МАГАТЭ в разведывательных целях под прикрытием ООН
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МАГАТЭ действует в отношении Запорожской АЭС так же, как ранее поступали в ОБСЕ по отношению к Донбассу – в обоих случаях речь идет о шпионаже в пользу ВСУ под прикрытием. Однако Россия вынуждена с ними сотрудничать, потому альтернативы им нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее МАГАТЭ заявило об обнаружении противопехотных мин на периферии периметра ЗАЭС.
«К миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции есть масса вопросов. Заявление о противопехотных минах – не первое свидетельство того, что эти международные наблюдатели скорее шпионы, действующие в интересах Украины под прикрытием ООН», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Напомню, был случай, когда они фотографировали секретные объекты по пути на станцию, хотя их просили этого не делать. Кроме того, есть большие вопросы к их отчетам и докладам. Но при этом надо понимать, что другой международной миссии и инспекторов, которые могли бы верифицировать проблемы вокруг безопасности ЗАЭС, у нас нет», – отметил он.
«Именно поэтому с представителями МАГАТЭ и лично руководителем агентства Рафаэлем Гросси встречаются руководители нашей страны и «Росатома», договариваются об инспекциях на станциюи и так далее», – полагает собеседник.
«Аналогичная ситуация была с миссией ОБСЕ в Донбассе. Все понимали, что ее представители занимаются шпионской деятельностью в пользу Украины. Но было также очевидно, что ничем другим для фиксации и верификации обстрелов мы не обладаем», – рассуждает политолог.
«В случае с МАГАТЭ ситуация аналогичная. Мы прекрасно понимаем, что они пристрастны, но нам необходим такой международный верификатор, который как минимум своим присутствием сдерживал бы Украину от жутких провокаций и непоправимого ущерба», – добавил Корнилов.
«И как бы мы не пытались и не инициировали создание независимой международной миссии в этой сфере, Запад ее никогда не признает. Поэтому приходится работать с тем, что уже создано и существует», – заключил он.
Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
На сайте агентства опубликовано заявление о том, что 23 июля группа экспертов МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром объекта. Эксперты сообщили, что мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции. На внутреннем периметре станции мин обнаружено не было.
«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него», – цитируют Гросси в заявлении. Глава организации отметил, что группа экспертов агентства подняла этот вопрос в разговоре с представителями станции и получила ответ, «что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории».
По словам Гросси, наличие таких мин противоречит принципам ядерной и физической безопасности. При этом эксперты агентства пришли к выводу, что детонация этих мин не поставит под угрозу системы станции.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ готовят ядерную провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции. Об этом, по его мнению, говорят учения украинской армии по боевым действиям в зоне радиоактивного заражения. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что о подготовке ВСУ удара по Запорожской АЭС говорят показания пленных украинских диверсантов и разведданные.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВСУ могут навредить России накануне саммита НАТО, в том числе в части ядерной безопасности.
В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow
Депутат Госдумы Шеремет предложил создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по украинским войскам
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением создать аналоги западных ракет HIMARS и Storm Shadow для нанесения ударов по Вооруженным силам Украины.
Шеремет рассказал о случаях захвата трофейных американских ракет HIMARS и англо-французских Storm Shadow. Он предложил российскому военно-промышленному комплексу «скопировать» эти ракеты, чтобы ударить ими по украинским войскам, передает РИА «Новости».
Депутат подчеркнул, что у России высокий военный технологический потенциал и есть возможность создать аналоги западных ракет, чтобы добиться более высокой степени их нейтрализации.
В начале июля российская армия получила в свои руки ценнейший трофей – франко-британскую ракету Storm Shadow, с помощью которой противник наносит удары по тыловым объектам с дальних дистанций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются особенности этой ракеты и как анализ ее «начинки» повлияет на тактику противодействия подобным комплексам.
Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ под Купянском
Минобороны: Российский Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанес два авиаудара по силам и средствам подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
Зыбинский уточнил, что Су-34 действовал в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка Купянского направления. Удары нанесены по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений украинских националистов, передает РИА «Новости».
Кроме того, на этом же направлении, в районе населенного пункта Стельмаховка, танки и гаубицы группировки войск «Запад» уничтожили до взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили Hummer.
В районе Песчаного в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку «Цезарь» ВСУ. Кроме того, возле Крахмального уничтожен пункт боепитания.
Накануне Минобороны сообщило, что поселок городского типа Сергеевка был освобожден российскими военными.
Спикер Палаты представителей США выступил за импичмент Байдена
Спикер Палаты представителей США Маккарти поддержал идею импичмента Байдена
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Президенту США Джо Байдену необходимо вынести импичмент, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности, заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.
Маккарти подчеркнул, что «докопаться до истины» необходимо, а процедура импичмента является единственным способом, которым Конгресс может этого достичь, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что в результате члены Республиканской и Демократической партий получат всю информацию.
Высокопоставленный конгрессмен отметил, что процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации в рамках расследования в отношении президента.
Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена. В них прямо говорится, что Burisma предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы тот «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем». Конгресс запросил эти документы. ФБР подтвердило их существование. При этом документы так и не были предоставлены в Палату представителей.
Сообщалось, что сумма предполагаемой взятки семье Байдена могла составить до 30 млн долларов.