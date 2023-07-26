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МИД: Россия оставила за собой право на жесткий ответ в связи с атаками Украины
Захарова: Москва оставила за собой право на жесткий ответ в связи с атаками Киева
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Москва оставляет за собой право на жесткие ответные меры после террористических атак киевского режима на Крым и Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она указала, что все преступления киевского режима тщательно расследуются Следственным комитетом России. В то же время Москва оставляет за собой право на жесткие ответные меры, указала Захарова, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД также заявила, что гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле превысила полномочия, обвинив Россию в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы. Захарова уточнила, что заявление Азуле встретили в Москве с «крайним недоумением».
Ранее Минобороны России категорически отвергло спекуляции о том, что Спасо-Преображенский кафедральный собор якобы мог быть задет российским оружием. В то же время военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что судя по кадрам с места событий, собор в Одессе был разрушен украинским ЗРК.
Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине
Обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид получил ранение в боях на Украине
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Госдепартамент Соединенных Штатов знает о ранении на Украине американца Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Это ранение Рид получил в ходе боевых действий.
Американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид после возвращения в США по обмену из России, где отбывал наказание за нападение на полицейских, самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в Пентагоне «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.
Патель заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации, передает РИА «Новости».
Патель пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.
О степени тяжести полученных Ридом ранений не сообщается. По одной из версий, он сейчас проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию.
Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на 9 лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.
В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине
CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными из России
Американская сторона опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными, сообщают СМИ США.
Источник телеканала CNN в администрации США сообщил, что американскую сторону, в частности, беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.
Чиновник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает РИА «Новости».
Госдепартамент США ранее подтвердил, что Рид был ранен в боях на Украине.
Напомним, в апреле 2022 года американца Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.
Киев решил создать новый зерновой коридор с помощью F-16
Глава МИД Украины Кулеба: Киев может воспользоваться поставками F-16 для запуска «защищенного» коридора экспорта зерна
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Киев может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для запуска нового «защищенного» коридора экспорта украинского зерна на глобальные рынки, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил в эфире телеканала France 24, что если у Украины будут F-16, то она якобы не будет зависеть от России в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. По его словам, чем скорее Украина получит истребители, тем скорее сможет запустить новый «защищенный» коридор, передает ТАСС.
Он также выступил с утверждением, что вопрос с поставками истребителей якобы «уже решен», однако на реализацию этих планов потребуется время. Кулеба также сообщил, что Украина продолжит добиваться поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, однако выразил понимание позиции Вашингтона по этой теме.
Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили невозможность возвращения к зерновой сделке невыполнением зафиксированных в соглашении условий России. При этом в Совфеде выразили сомнение по поводу способности поставок истребителей F-16 Украине повлиять на ход СВО.
Минобороны объявило об освобождении Сергеевки при наступлении ВС России
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Поселок городского типа Сергеевка освобожден российскими военными, сообщило Министерство обороны России в четверг.
Российские подразделения 15-й мотострелковой бригады в ходе успешной контратаки на Краснолиманском направлении освободили Сергеевку, сообщается в Telegram-канале ведомства.
На этом направлении российские силы продвинулись до четырех километров по фронту. В глубину боевых порядков ВСУ продвижение составило до двух километров.
У Серебрянского лесничества продвижение составило полтора километра вглубь украинской обороны. Подразделения 234-го десантно-штурмового полка под командованием гвардии полковника Васильева отразили атаку ВСУ и перешли в контратаку.
Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ у поселков Невское, Нововодяное (ЛНР) и Торское (ДНР). У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У этого населенного пункта и у Новолюбовки (ЛНР) уничтожены склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.
Всего украинская сторона потеряла на этом направлении до 190 человек, шесть боевых бронированных машин, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении за сутки отразила четыре атаки ВСУ у поселка Старомайорское в ДНР. У поселка Новоивановка (Запорожская область) поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны.
На Донецком направлении Южная группировка войск отразила восемь атак украинских военных у поселков Белогоровка (ЛНР), Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка (ДНР).
Поражены подразделения 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны у поселков Григоровка и Константиновка (ДНР).
У Григоровки и Спорного (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения украинской нацгвардии.
Украинская сторона на этом направлении за последние сутки потеряла свыше 280 человек, три танка, пять боевых бронированных машин, польскую САУ Krab, две гаубицы «Мста-Б», три САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
У поселка Дорожнянка (Запорожская область) пресечена деятельность трех украинских ДРГ. У Малой Токмачки и города Орехов (Запорожская область) уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.
Украинские военные потеряли на этом направлении до 140 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70, два орудия Д-20 и гаубицу «Гиацинт-С».
«Западная» группировка на Купянском направлении поразила живую силу и технику 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны у поселков Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР).
ВСУ потеряли до 35 бойцов, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 человек, 10 машин и САУ «Акация».
За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах. У поселка Вязовок (Черкасская область) уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемных боевиков.
У поселка Чуднов (Житомирская область) уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных киевскому режиму с Запада.
У поселков Первомайское и Торское (ДНР) поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. ПВО у Новодаровки (Запорожская область) сбила в воздухе украинский Ми-24.
За сутки перехвачено 10 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожено 22 беспилотника у населенных пунктов Лисичанск, Попасная (ЛНР), Петровское, Лозовое (ДНР), Энергодар, Зеленый Гай, Балочки и Сладкая Балка (Запорожская область).
С начала СВО уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5258 беспилотников, 426 ЗРК, 10 889 танков и других боевых бронированных машин, 1139 машин РСЗО, 5604 орудия полевой артиллерии и минометов.
Британский наемник рассказал о перестрелке с российскими военными на Украине
Times: Британский наемник после перестрелки с российскими военными на Украине был готов сдаться в плен
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Британский наемник Гарри Роу, воюющий на стороне украинских националистов, рассказал о перестрелке с российскими военными.
Роу рассказал газете Times, что российские военные застигли врасплох часть разведывательной группы, состоящую из британских, американских и австралийских наемников. Все произошло на одном из островов на реке Днепр, передает РИА «Новости».
Российские солдаты, по словам британца, бросили в дом, в котором укрывались «солдаты удачи», газовые и дымовые гранаты. Задыхаясь, наемники покидали помещение через крышу и отступали к побережью. Раненых доставляли в больницу на катерах. «Дымовые и газовые гранаты запороли им легкие», – отметил Роу.
Один из британских наемников, как пишет Times, во время перестрелки свернулся калачиком и приготовился сдаться российским солдатам, в итоге его отправили домой.
Ранее ирландский наемник Рис Брин с позывным «Рэмбо» рассказал, что решил покинуть Украину после того, как попал под обстрел российского танка Т-72.
В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США
CGTN: Поставка американских кассетных боеприпасов станет для ВСУ ночным кошмаром
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Решение Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы выпустило «дьявола из ящика Пандоры», пишут китайские СМИ.
Обозреватель Синь Пин в статье на портале CGTN пишет, что использование такого опасного вида оружия будет преследовать украинских граждан еще долгие годы и станет для них «ночным кошмаром». Американских политиков, подчеркнул автор публикации, не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта.
Синь Пин подчеркивает, что кассетные бомбы могут стать не последним дьяволом из ящика Пандоры. Поставки американского оружия приведут к нарастанию конфликта на Украине и еще больше отдалят эту страну от надежды на мир, передает РИА «Новости».
Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить бои на Украине, заключил автор статьи.
20 июля сообщалось, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы.
Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Политолог: МАГАТЭ под прикрытием ООН шпионит в интересах ВСУ
Политолог Корнилов: Украина использует МАГАТЭ в разведывательных целях под прикрытием ООН
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МАГАТЭ действует в отношении Запорожской АЭС так же, как ранее поступали в ОБСЕ по отношению к Донбассу – в обоих случаях речь идет о шпионаже в пользу ВСУ под прикрытием. Однако Россия вынуждена с ними сотрудничать, потому альтернативы им нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее МАГАТЭ заявило об обнаружении противопехотных мин на периферии периметра ЗАЭС.
«К миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции есть масса вопросов. Заявление о противопехотных минах – не первое свидетельство того, что эти международные наблюдатели скорее шпионы, действующие в интересах Украины под прикрытием ООН», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Напомню, был случай, когда они фотографировали секретные объекты по пути на станцию, хотя их просили этого не делать. Кроме того, есть большие вопросы к их отчетам и докладам. Но при этом надо понимать, что другой международной миссии и инспекторов, которые могли бы верифицировать проблемы вокруг безопасности ЗАЭС, у нас нет», – отметил он.
«Именно поэтому с представителями МАГАТЭ и лично руководителем агентства Рафаэлем Гросси встречаются руководители нашей страны и «Росатома», договариваются об инспекциях на станциюи и так далее», – полагает собеседник.
«Аналогичная ситуация была с миссией ОБСЕ в Донбассе. Все понимали, что ее представители занимаются шпионской деятельностью в пользу Украины. Но было также очевидно, что ничем другим для фиксации и верификации обстрелов мы не обладаем», – рассуждает политолог.
«В случае с МАГАТЭ ситуация аналогичная. Мы прекрасно понимаем, что они пристрастны, но нам необходим такой международный верификатор, который как минимум своим присутствием сдерживал бы Украину от жутких провокаций и непоправимого ущерба», – добавил Корнилов.
«И как бы мы не пытались и не инициировали создание независимой международной миссии в этой сфере, Запад ее никогда не признает. Поэтому приходится работать с тем, что уже создано и существует», – заключил он.
Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
На сайте агентства опубликовано заявление о том, что 23 июля группа экспертов МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром объекта. Эксперты сообщили, что мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции. На внутреннем периметре станции мин обнаружено не было.
«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него», – цитируют Гросси в заявлении. Глава организации отметил, что группа экспертов агентства подняла этот вопрос в разговоре с представителями станции и получила ответ, «что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории».
По словам Гросси, наличие таких мин противоречит принципам ядерной и физической безопасности. При этом эксперты агентства пришли к выводу, что детонация этих мин не поставит под угрозу системы станции.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ готовят ядерную провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции. Об этом, по его мнению, говорят учения украинской армии по боевым действиям в зоне радиоактивного заражения. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что о подготовке ВСУ удара по Запорожской АЭС говорят показания пленных украинских диверсантов и разведданные.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВСУ могут навредить России накануне саммита НАТО, в том числе в части ядерной безопасности.
Генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом
Генерал французской армии Делавард назвал попытки «контрнаступления» вооруженных сил Украины драматическим провалом
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Генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард назвал попытки «контрнаступления» вооруженных сил Украины (ВСУ) драматическим провалом.
Делавард заявил в видеоинтервью, поступившем в ТАСС, что для Украины это драматический провал. При этом он выразил уверенность, что от этой затеи можно было ожидать только провала, так как невозможно добиться успеха в контрнаступлении, когда соотношение сил от трех к одному до пяти к одному, когда русские хорошо укрепили свою оборону, когда очевидно превосходство России в артиллерии и авиации.
Генерал также констатировал, что НАТО проиграла даже коммуникационную войну, пытаясь убедить весь мир в том, что Россия уязвима и пропадет под гнетом санкций. Делавард признал, что такая стратегия провалилась, так как каждый день весь мир, наоборот, все сильнее сплачивается вокруг России и продолжает с ней торговать, а не осуждает ее. Тем временем санкции бумерангом возвращаются на Глобальный Запад, отметил офицер.
Генерал также назвал Вильнюсский саммит НАТО провальным. По его словам, на мероприятии было сделано много очень длинных заявлений, от которых хочется спать. Делавард считает, что эти длинные заявления говорят лишь о том, что Запад пытается скрыть отсутствие реальных инициатив за длинными речами.
Ранее во вторник бундесвер обвинил украинских офицеров в отсутствии успехов у ВСУ после обучения на Западе. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление «отстает» от намеченного графика.
Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ под Купянском
Минобороны: Российский Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанес два авиаудара по силам и средствам подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
Зыбинский уточнил, что Су-34 действовал в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка Купянского направления. Удары нанесены по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений украинских националистов, передает РИА «Новости».
Кроме того, на этом же направлении, в районе населенного пункта Стельмаховка, танки и гаубицы группировки войск «Запад» уничтожили до взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили Hummer.
В районе Песчаного в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку «Цезарь» ВСУ. Кроме того, возле Крахмального уничтожен пункт боепитания.
Накануне Минобороны сообщило, что поселок городского типа Сергеевка был освобожден российскими военными.
В Германии заявили о давней подготовке США к конфликту с Россией
Экс-глава СДПГ Лафонтен: США десятилетиями готовились к противостоянию с Россией
Вашингтон десятилетиями готовился к конфликту с Москвой и теперь использует Украину в качестве поля для сражений, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
Лафонтен в интервью изданию Neulandrebellen вспомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и американского политолога Збигнева Бжезинского, которые не раз говорили, что если Украина попадет под влияние Вашингтона, это «гарантирует лишение России статуса мировой державы».
По мнению политика, США, пользуясь нынешним конфликтом, вступили в геостратегический спор с Россией, при этом Украина используется в качестве полигона, передает РИА «Новости».
Лафонтен также заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил ошибку, пойдя на поводу у Вашингтона и испортив отношения с Москвой, восстановление которых займет многие годы.
Ранее Лафонтен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине.
Сроки восстановления Крымского моста продлили до конца года
Правительство своим распоряжением продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря
Российское правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года, следует из распоряжения кабмина.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. Предыдущий срок завершения восстановительных работ был 1 июля.
Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Во вторник министр обороны Украины Алексей Резников пригрозил новыми ударами по Крымскому мосту.
Рар: Бундесвер критикой ВСУ пытается назначить виновных в провале контрнаступления
Германский политолог Рар: В бундесвере пытаются назначить виновных за провал контрнаступления ВСУ
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Западные военачальники были уверены, что после обучения бойцов ВСУ на их полигонах украинская армия одержит победу на поле боя. Этого не произошло, теперь они пытаются придумать объяснения провалу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины за отсутствие успехов после обучения на Западе.
«В Германии ищут причины и объяснения, почему в рамках украинского контрнаступления до сих пор нет очевидных успехов. И естественно, Берлин пытается назначить виновных. Все были твердо уверены в том, что натовское оружие поможет ВСУ одержать победу уже к лету. Как мы видим, этого не произошло», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Вместе с тем и у самих украинцев есть большие вопросы к бундесверу. В частности, они жалуются на старомодные подходы немецких военных к обучению. А также на то, что, например, им не разрешают тренироваться с дронами. Для использования беспилотников нужно получить специальное разрешение от местных властей, а бюрократия здесь очень неповоротливая», – отметил он.
«Однако я полагаю, что Германия и страны Восточной Европы продолжат обучение украинских солдат на своей территории. Берлин вообще во многом принял точку зрения Польши и прибалтов о том, что Украина – их форпост против России, а значит, украинцев нужно во всем поддерживать. Пока есть оружие, его готовы поставлять», – рассуждает собеседник.
«Германия даже готова строить завод по производству боеприпасов на Западной Украине. Компания Rheinmetall ведет переговоры об этом через немецкое правительство с украинскими властями. Хотя во многом это скорее вопрос бизнеса. А в Польше создается совместная немецко-польская база для технического обслуживания танков Leopard. Таким образом, немецкий ВПК закрепляется теперь на востоке», – добавил Рар.
Ранее представители бундесвера подготовили доклад с пометкой «только для служебного пользования», в котором говорится, что вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки. Об этом пишет немецкая газета Bild.
В документах отмечается, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим. Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство.
Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения. По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.
Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно».
Австрийский офицер объяснил провал первой фазы контрнаступления ВСУ
Австрийский полковник Райснер заявил о больших потерях в ВСУ из-за неопытности командиров
Первая фаза украинского контрнаступления провалилась, произошло это в том числе из-за неопытности командиров ВСУ, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
Райснер в интервью N-TV отметил, что многих украинских военнослужащих, которые проходили в НАТО шестимесячную подготовку, уже нет в живых.
Со ссылкой на своего «украинского товарища» он рассказал о случае в одном из подразделений, когда 47-летний командир из резервистов по неопытности приказал солдатам отправиться прямо на минные поля. «Вернулось чуть больше половины», – передает РИА «Новости» слова Райснера.
Такая ошибка, добавил он, сильно ударила по моральному духу украинских военных.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как тренировки НАТО мешают ВСУ воевать с армией России.
В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow
Депутат Госдумы Шеремет предложил создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по украинским войскам
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением создать аналоги западных ракет HIMARS и Storm Shadow для нанесения ударов по Вооруженным силам Украины.
Шеремет рассказал о случаях захвата трофейных американских ракет HIMARS и англо-французских Storm Shadow. Он предложил российскому военно-промышленному комплексу «скопировать» эти ракеты, чтобы ударить ими по украинским войскам, передает РИА «Новости».
Депутат подчеркнул, что у России высокий военный технологический потенциал и есть возможность создать аналоги западных ракет, чтобы добиться более высокой степени их нейтрализации.
В начале июля российская армия получила в свои руки ценнейший трофей – франко-британскую ракету Storm Shadow, с помощью которой противник наносит удары по тыловым объектам с дальних дистанций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются особенности этой ракеты и как анализ ее «начинки» повлияет на тактику противодействия подобным комплексам.
На Украине раскрыли приказ НАТО Зеленскому
Экс-советник Кучмы Соскин: НАТО вынуждает ВСУ идти в провальное контрнаступление
Президент Украины Владимир Зеленский по указанию Североатлантического альянса отправляет в наступление неподготовленных солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online заявил, что единственная задача Зеленского заключается в том, чтобы «бросить в топку украинскую армию, чтобы она была уничтожена», передает РИА «Новости».
Ранее Соскин заявлял, что Зеленский провалил саммит НАТО в Вильнюсе.
На Украине рассказывали о больших потерях в ходе контрнаступления.