В НОМ отметили ответственный подход к соблюдению законодательства на стадии регистрации

Эксперт НОМ Багирян отметил ответственный подход к соблюдению законодательства на стадии регистрации

Эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) продолжают следить за всеми стадиями избирательного процесса; на этой неделе они проанализировали данные по регионам, в которых завершилась стадия регистрации кандидатов.

В настоящий момент на выборах депутатов законодательных органов власти субъектов России зарегистрировано уже более 1,3 тыс. кандидатов по мажоритарным округам, представляющих 12 политических партий, и 58 списков кандидатов, представляющих 13 политических партий. В четырех регионах, а именно в Калмыкии, Забайкальском крае, Смоленской и Ульяновской областях этап регистрации уже завершен, сообщает Независимый общественный мониторинг.



Регионы, где завершился процесс регистрации кандидатов и списков кандидатов, демонстрируют высокий уровень партийного участия. Так, в выборах депутатов Народного Хурала (парламента) Калмыкии участвуют участвует восемь партий. Зарегистрированы все семь выдвинутых партийных списков, на 17 мандатов по округам претендует 101 кандидат от восьми партий. Восемь партий продолжает участие в выборах депутатов Смоленской областной Думы – зарегистрированы все выдвинутые списки, а в одномандатных округах на 32 мандата зарегистрировано 174 кандидата от семи партий.

Также семь партий выдвинули и зарегистрировали списки, а шесть партий – 125 кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края, Шесть из шести партий, выдвинувших списки и кандидатов в одномандатных округах, успешно прошли стадию регистрации и продолжают избирательную кампанию на выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области.

На выборах депутатов законодательных собраний в четырех новых субъектах России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – где выборы проводятся с сокращенными сроками, 24 июля официально началось выдвижение списков кандидатов, завершится подача документов на выдвижение и регистрацию 17 августа. В остальных 16 субъектах России сроки подачи документов на выдвижение завершены везде, кроме Ростовской области, там сроки завершатся 28 июля.

Из 123 кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта России, прошедших этап выдвижения, по состоянию на конец дня 24 июля зарегистрировано 25 кандидатов. Не представили документы в комиссии и утратили статус выдвинутых кандидатов – 11 человек. Отказ в регистрации получил один кандидат.

Полностью завершена регистрация кандидатов на выборах мэра Москвы – зарегистрированы пять кандидатов, губернатора Московской области – четыре, Магаданской области – четыре, Приморского края – пять.

«На данный момент прослеживается следующая тенденция: в регионах, где стадия регистрации уже завершена, кандидатов успешно зарегистрировали практически в 100 % случаев. Отказы в регистрации кандидатам по одномандатным округам – единичны. Это может свидетельствовать об ответственном подходе участников избирательного процесса к соблюдению законодательных требований на стадии регистрации», – заявил замглавы корпуса «За чистые выборы» по правовым вопросам, эксперт НОМ Георгий Багирян.