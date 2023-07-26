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Польша раскрыла объем военной помощи Украине
Минобороны Польши: Объем польской военной помощи Украине достиг 3 млрд евро
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Объем военной помощи, которую Польша оказала Украине, достиг 3 млрд евро, сообщили в министерстве обороны республики.
В ответе военного ведомства Польши на запрос портала Defence24 говорится, что в апреле 2022 года Варшава объявила о передаче Киеву оборудования на 1,5 млрд евро, передает РИА «Новости».
За год эту сумму удалось увеличить еще на миллиард, а в последние три–четыре месяца было предоставлено еще 500 млн евро, говорится в сообщении ведомства.
23 июля сообщалось, что в Польше заработал центр по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину.
Взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.
С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.
В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.
Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.
Стало известно о скоплении войск ВСУ в Снигиревке для форсирования Днепра
Глава района Барбашов: Украинские войска накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра
Вооруженные силы Украины накапливают войска в Снигиревке для форсирования реки Днепр, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
Он указал, что украинские военные накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра. По словам Барбашова, Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсирование речной преграды.
Он также добавил, что эти сведения уже переданы командованию Российской армии, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счел бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.
Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине
Обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид получил ранение в боях на Украине
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Госдепартамент Соединенных Штатов знает о ранении на Украине американца Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Это ранение Рид получил в ходе боевых действий.
Американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид после возвращения в США по обмену из России, где отбывал наказание за нападение на полицейских, самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в Пентагоне «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.
Патель заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации, передает РИА «Новости».
Патель пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.
О степени тяжести полученных Ридом ранений не сообщается. По одной из версий, он сейчас проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию.
Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на 9 лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.
США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.
Эксперты: Украина использует гражданские суда для атаки на российские корабли в Черном море
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Безэкипажные катера вооруженных сил Украины, попытавшиеся атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов», вероятно, были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря, считают эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
«Перед нами новое свидетельство того, что Украина использует гражданские суда для выполнения боевых задач. … Точно так же, как … на суше ВСУ используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов», – сообщили эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», комментируя попытку двух безэкипажных катеров ВСУ атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов».
По мнению экспертов, безэкипажные катера были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря.
Они, в частности, обратили внимание на то, что «Сергей Котов» находился в 370 км от Севастополя. «Это значит, что от Одессы он находился на еще большем расстоянии. Столь малые катера технически не способны самостоятельно пройти сотни миль по открытому морю», – добавили авторы канала.
Ранее Минобороны сообщило, что корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины.
Минобороны объявило об освобождении Сергеевки при наступлении ВС России
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Поселок городского типа Сергеевка освобожден российскими военными, сообщило Министерство обороны России в четверг.
Российские подразделения 15-й мотострелковой бригады в ходе успешной контратаки на Краснолиманском направлении освободили Сергеевку, сообщается в Telegram-канале ведомства.
На этом направлении российские силы продвинулись до четырех километров по фронту. В глубину боевых порядков ВСУ продвижение составило до двух километров.
У Серебрянского лесничества продвижение составило полтора километра вглубь украинской обороны. Подразделения 234-го десантно-штурмового полка под командованием гвардии полковника Васильева отразили атаку ВСУ и перешли в контратаку.
Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ у поселков Невское, Нововодяное (ЛНР) и Торское (ДНР). У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У этого населенного пункта и у Новолюбовки (ЛНР) уничтожены склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.
Всего украинская сторона потеряла на этом направлении до 190 человек, шесть боевых бронированных машин, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении за сутки отразила четыре атаки ВСУ у поселка Старомайорское в ДНР. У поселка Новоивановка (Запорожская область) поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны.
На Донецком направлении Южная группировка войск отразила восемь атак украинских военных у поселков Белогоровка (ЛНР), Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка (ДНР).
Поражены подразделения 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны у поселков Григоровка и Константиновка (ДНР).
У Григоровки и Спорного (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения украинской нацгвардии.
Украинская сторона на этом направлении за последние сутки потеряла свыше 280 человек, три танка, пять боевых бронированных машин, польскую САУ Krab, две гаубицы «Мста-Б», три САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
У поселка Дорожнянка (Запорожская область) пресечена деятельность трех украинских ДРГ. У Малой Токмачки и города Орехов (Запорожская область) уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.
Украинские военные потеряли на этом направлении до 140 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70, два орудия Д-20 и гаубицу «Гиацинт-С».
«Западная» группировка на Купянском направлении поразила живую силу и технику 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны у поселков Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР).
ВСУ потеряли до 35 бойцов, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 человек, 10 машин и САУ «Акация».
За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах. У поселка Вязовок (Черкасская область) уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемных боевиков.
У поселка Чуднов (Житомирская область) уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных киевскому режиму с Запада.
У поселков Первомайское и Торское (ДНР) поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. ПВО у Новодаровки (Запорожская область) сбила в воздухе украинский Ми-24.
За сутки перехвачено 10 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожено 22 беспилотника у населенных пунктов Лисичанск, Попасная (ЛНР), Петровское, Лозовое (ДНР), Энергодар, Зеленый Гай, Балочки и Сладкая Балка (Запорожская область).
С начала СВО уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5258 беспилотников, 426 ЗРК, 10 889 танков и других боевых бронированных машин, 1139 машин РСЗО, 5604 орудия полевой артиллерии и минометов.
Киев решил создать новый зерновой коридор с помощью F-16
Глава МИД Украины Кулеба: Киев может воспользоваться поставками F-16 для запуска «защищенного» коридора экспорта зерна
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Киев может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для запуска нового «защищенного» коридора экспорта украинского зерна на глобальные рынки, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил в эфире телеканала France 24, что если у Украины будут F-16, то она якобы не будет зависеть от России в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. По его словам, чем скорее Украина получит истребители, тем скорее сможет запустить новый «защищенный» коридор, передает ТАСС.
Он также выступил с утверждением, что вопрос с поставками истребителей якобы «уже решен», однако на реализацию этих планов потребуется время. Кулеба также сообщил, что Украина продолжит добиваться поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, однако выразил понимание позиции Вашингтона по этой теме.
Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили невозможность возвращения к зерновой сделке невыполнением зафиксированных в соглашении условий России. При этом в Совфеде выразили сомнение по поводу способности поставок истребителей F-16 Украине повлиять на ход СВО.
WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение
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Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.
Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.
«Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.
Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.
Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.
Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.
Бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины
Bild и бундесвер обвинили украинских офицеров в отсутствии успехов у солдат ВСУ после обучения на Западе
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Вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки, говорится в докладе представителей бундесвера с пометкой «только для служебного пользования».
В докладе говорится, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство.
Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения.
По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.
Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ. Как пишет Bild, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно».
Напомним, СМИ сообщали, что на Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались.
Генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом
Генерал французской армии Делавард назвал попытки «контрнаступления» вооруженных сил Украины драматическим провалом
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Генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард назвал попытки «контрнаступления» вооруженных сил Украины (ВСУ) драматическим провалом.
Делавард заявил в видеоинтервью, поступившем в ТАСС, что для Украины это драматический провал. При этом он выразил уверенность, что от этой затеи можно было ожидать только провала, так как невозможно добиться успеха в контрнаступлении, когда соотношение сил от трех к одному до пяти к одному, когда русские хорошо укрепили свою оборону, когда очевидно превосходство России в артиллерии и авиации.
Генерал также констатировал, что НАТО проиграла даже коммуникационную войну, пытаясь убедить весь мир в том, что Россия уязвима и пропадет под гнетом санкций. Делавард признал, что такая стратегия провалилась, так как каждый день весь мир, наоборот, все сильнее сплачивается вокруг России и продолжает с ней торговать, а не осуждает ее. Тем временем санкции бумерангом возвращаются на Глобальный Запад, отметил офицер.
Генерал также назвал Вильнюсский саммит НАТО провальным. По его словам, на мероприятии было сделано много очень длинных заявлений, от которых хочется спать. Делавард считает, что эти длинные заявления говорят лишь о том, что Запад пытается скрыть отсутствие реальных инициатив за длинными речами.
Ранее во вторник бундесвер обвинил украинских офицеров в отсутствии успехов у ВСУ после обучения на Западе. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление «отстает» от намеченного графика.
Корабль ЧФ «Сергей Котов» уничтожил два безэкипажных катера ВСУ
Корабль ЧФ «Сергей Котов» уничтожил два безэкипажных катера ВСУ, пытавших атаковать его в 370 км от Севастополя
Корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.
По данным Минобороны, украинские военные в ночь на вторник предприняли безуспешную попытку атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми беспилотными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота.
Российские силы отразили атаку, и оба беспилотных катера ВСУ были уничтожены. Пострадавших нет.
Корабль «Сергей Котов» продолжает выполнение задач по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.
Политолог: МАГАТЭ под прикрытием ООН шпионит в интересах ВСУ
Политолог Корнилов: Украина использует МАГАТЭ в разведывательных целях под прикрытием ООН
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МАГАТЭ действует в отношении Запорожской АЭС так же, как ранее поступали в ОБСЕ по отношению к Донбассу – в обоих случаях речь идет о шпионаже в пользу ВСУ под прикрытием. Однако Россия вынуждена с ними сотрудничать, потому альтернативы им нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее МАГАТЭ заявило об обнаружении противопехотных мин на периферии периметра ЗАЭС.
«К миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции есть масса вопросов. Заявление о противопехотных минах – не первое свидетельство того, что эти международные наблюдатели скорее шпионы, действующие в интересах Украины под прикрытием ООН», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Напомню, был случай, когда они фотографировали секретные объекты по пути на станцию, хотя их просили этого не делать. Кроме того, есть большие вопросы к их отчетам и докладам. Но при этом надо понимать, что другой международной миссии и инспекторов, которые могли бы верифицировать проблемы вокруг безопасности ЗАЭС, у нас нет», – отметил он.
«Именно поэтому с представителями МАГАТЭ и лично руководителем агентства Рафаэлем Гросси встречаются руководители нашей страны и «Росатома», договариваются об инспекциях на станциюи и так далее», – полагает собеседник.
«Аналогичная ситуация была с миссией ОБСЕ в Донбассе. Все понимали, что ее представители занимаются шпионской деятельностью в пользу Украины. Но было также очевидно, что ничем другим для фиксации и верификации обстрелов мы не обладаем», – рассуждает политолог.
«В случае с МАГАТЭ ситуация аналогичная. Мы прекрасно понимаем, что они пристрастны, но нам необходим такой международный верификатор, который как минимум своим присутствием сдерживал бы Украину от жутких провокаций и непоправимого ущерба», – добавил Корнилов.
«И как бы мы не пытались и не инициировали создание независимой международной миссии в этой сфере, Запад ее никогда не признает. Поэтому приходится работать с тем, что уже создано и существует», – заключил он.
Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
На сайте агентства опубликовано заявление о том, что 23 июля группа экспертов МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром объекта. Эксперты сообщили, что мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции. На внутреннем периметре станции мин обнаружено не было.
«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него», – цитируют Гросси в заявлении. Глава организации отметил, что группа экспертов агентства подняла этот вопрос в разговоре с представителями станции и получила ответ, «что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории».
По словам Гросси, наличие таких мин противоречит принципам ядерной и физической безопасности. При этом эксперты агентства пришли к выводу, что детонация этих мин не поставит под угрозу системы станции.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ готовят ядерную провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции. Об этом, по его мнению, говорят учения украинской армии по боевым действиям в зоне радиоактивного заражения. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что о подготовке ВСУ удара по Запорожской АЭС говорят показания пленных украинских диверсантов и разведданные.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВСУ могут навредить России накануне саммита НАТО, в том числе в части ядерной безопасности.
В Германии заявили о давней подготовке США к конфликту с Россией
Экс-глава СДПГ Лафонтен: США десятилетиями готовились к противостоянию с Россией
Вашингтон десятилетиями готовился к конфликту с Москвой и теперь использует Украину в качестве поля для сражений, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
Лафонтен в интервью изданию Neulandrebellen вспомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и американского политолога Збигнева Бжезинского, которые не раз говорили, что если Украина попадет под влияние Вашингтона, это «гарантирует лишение России статуса мировой державы».
По мнению политика, США, пользуясь нынешним конфликтом, вступили в геостратегический спор с Россией, при этом Украина используется в качестве полигона, передает РИА «Новости».
Лафонтен также заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил ошибку, пойдя на поводу у Вашингтона и испортив отношения с Москвой, восстановление которых займет многие годы.
Ранее Лафонтен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине.
В Варшаве заявили о возросшем недовольстве поляков украинскими беженцами
Глава Польской крестьянской партии Косиняк-Камыш: Поляков начинает раздражать наглость украинцев
Киев ведет прагматичную игру в отношении Варшавы, а поляки начали понимать, что никакой благодарности от украинцев за оказанную им помощь не последовало, заявил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
По словам Косиняк-Камыша, среди поляков все чаще наблюдается раздражение в отношении украинцев, которые нагло пользуются щедростью местных жителей. Политик отмечает, что похожим образом по отношению к Польше себя ведет и киевский режим.
«Люди взбешены, поскольку ситуация выходит за границы разумного. Нервничают из-за того, что люди приезжают за помощью в 500 злотых, а потом возвращающихся на Украину. Также много говорят о больницах и получении медпомощи в Польше, приоритете в очередях», – заявил политик, передает RT.
Он возмутился тому, что украинцы не выражают благодарность за оказываемую им помощь и не дают ничего взамен. «Я вижу, что у украинской стороны нет понимания ситуации, в которой оказалась Польша. Оказанная помощь … осталась безответной. … Все отчетливее видно, что со стороны Киева ведется прагматичная игра интересов», – заявил глава партии.
Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима, однако в последнее время среди поляков набирает популярность антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что происходит.
Полковник Макгрегор заявил о разъяренном Зеленском из-за больших потерь ВСУ
Полковник Макгрегор: Зеленский разъярен и обескуражен из-за больших потерь ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский зол и обескуражен из-за низкого боевого духа в вооруженных силах Украины и больших потерь на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, украинское военное руководство в отчаянии, а сами ВСУ – на грани распада. Макгрегор также уверен, что боевой дух среди украинских военных «слаб как никогда», передает RT.
В этой связи, добавил полковник, Зеленский разъярен и обескуражен.
Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым.