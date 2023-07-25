В Одесской области решили переименовать город Южный

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25 июля, вторник  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

Цифровой рубль решает массу финансовых проблем Александр Кряжев/РИА Новости
Цифровой рубль получил правовое оформление: Владимир Путин подписал соответствующий закон, который начинает действовать с 1 августа этого года. Однако пугаться «непонятной» новой формы валюты не стоит. Она не заменит привычные формы оплаты, а только сделает повседневные финансовые операции дешевле, безопаснее и удобнее. Более того, цифровой рубль принесет пользу бюджету и бизнесу и даже поможет в противостоянии с долларом. Как это будет работать?  Подробности...
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Тренировки НАТО мешают ВСУ воевать с армией России

В Германии раскритиковали ВСУ за отсутствие успехов после обучения на Западе. Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/picture-alliance/ТАСС
Бундесвер выступил с критикой вооруженных силы Украины за отсутствие успехов на поле боя после обучения на Западе. В докладе под грифом «только для служебного пользования» украинцам ставят в вину порой самые абсурдные моменты. Чем вызвана критика ВСУ со стороны натовских инструкторов? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Зачем Америка перебрасывает войска в Сирию

США увеличили численность войск в Сирии в три раза Spc. Jensen Guillory/Wikipedia
США увеличивают военное присутствие в Сирии, объясняя это необходимостью обучения курдов для противостояния проиранским силам. Однако в экспертном сообществе полагают, что наращивание американских сил вызвано желанием оказать давление на Москву. Каким образом происходящее в Сирии связано со спецоперацией на Украине и какую позицию в этой ситуации займет другой важный игрок в регионе – Турция?  Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

Алексей Чеснаков
Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры
Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов? Подробности...
Обсуждение: 209 комментариев

У гражданства России не должно быть двух сортов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Законопроект, предлагающий «уравнять» россиян, получивших гражданство по рождению и по законной процедуре, довел ситуацию до абсурда: два сорта гражданства уравнялись нормой о том, что и в том и в другом случае гражданства можно лишить, не спрашивая самого гражданина. Подробности...

С чем Россия может прийти в Африку

Наталия Цайзер
Наталия Цайзер, председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай»
Наши отношения с Африкой не испорчены недоверием, цинизмом, нездоровым соперничеством. На таком фундаменте гораздо проще строить взаимовыгодные экономические альянсы. Подробности...
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«Альтернатива для Германии» стала первой

У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому более выгодно экономическое сотрудничество России и Африки?
  • Африке

  • России

  • В равной степени обеим сторонам

  • Затрудняюсь ответить
Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
  • Высокая

  • Средняя

  • Низкая

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
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    В Германии передумали признавать существование «Альтернативы»

    польза бюджету и бизнесу


    Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

    ближний восток


    Зачем Америка перебрасывает войска в Сирию

    речная артерия


    Удары по портам на Дунае лишат Украину денег и оружия

    общество потребления


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    внутренняя неуверенность


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    судьба Русского Севера


    Андрей Полонский: Хрупкое обаяние Поморского Севера

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    В Одесской области решили переименовать город Южный

    25 июля 2023, 21:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти города Южный в Одесской области в рамках компании по дерусификации заявили, что хотят переименовать его, сообщает украинское издание «Вести».

    Одним из вариантов стало название Ольвия, передает ТАСС.

    Уже прошло два заседания специальной рабочей группы по переименованию города, предложения от горожан будут собирать до 10 сентября. Среди вариантов названий также рассматриваются Новая Сычавка, Тилигул, Аджалик, Южное, Аненталь.

    Город начал строится в 1976 году по распоряжению Совмина СССР. Первое его название – Новая Сычавка.

    Взрывы прозвучали на Украине
    Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
    		   
    25 июля 2023, 06:51
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.

    С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.

    В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.

    Коментарии (14)
    Стало известно о скоплении войск ВСУ в Снигиревке для форсирования Днепра
    Глава района Барбашов: Украинские войска накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра
    		   
    25 июля 2023, 08:59
    Фото: Mihir Melwani/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины накапливают войска в Снигиревке для форсирования реки Днепр, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

    Он указал, что украинские военные накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра. По словам Барбашова, Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсирование речной преграды.

    Он также добавил, что эти сведения уже переданы командованию Российской армии, передает РИА «Новости».

    Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счел бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.

    Коментарии (35)
    США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
    		   
    25 июля 2023, 02:59
    Фото: кадр из видео t.me/RVvoenkor
    Текст: Антон Антонов

    США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.

    При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

    Коментарии (13)
    Эксперты: Украина использует гражданские суда для атаки на российские корабли в Черном море
    		   
    25 июля 2023, 11:52
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Безэкипажные катера вооруженных сил Украины, попытавшиеся атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов», вероятно, были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря, считают эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

    «Перед нами новое свидетельство того, что Украина использует гражданские суда для выполнения боевых задач. … Точно так же, как … на суше ВСУ используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов», – сообщили эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», комментируя попытку двух безэкипажных катеров ВСУ атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов».

    По мнению экспертов, безэкипажные катера были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря.

    Они, в частности, обратили внимание на то, что «Сергей Котов» находился в 370 км от Севастополя. «Это значит, что от Одессы он находился на еще большем расстоянии. Столь малые катера технически не способны самостоятельно пройти сотни миль по открытому морю», – добавили авторы канала.

    Ранее Минобороны сообщило, что корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины.

    Коментарии (10)
    Минобороны объявило об освобождении Сергеевки при наступлении ВС России
    		   
    25 июля 2023, 18:14
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Поселок городского типа Сергеевка освобожден российскими военными, сообщило Министерство обороны России в четверг.

    Российские подразделения 15-й мотострелковой бригады в ходе успешной контратаки на Краснолиманском направлении освободили Сергеевку, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На этом направлении российские силы продвинулись до четырех километров по фронту. В глубину боевых порядков ВСУ продвижение составило до двух километров.

    У Серебрянского лесничества продвижение составило полтора километра вглубь украинской обороны. Подразделения 234-го десантно-штурмового полка под командованием гвардии полковника Васильева отразили атаку ВСУ и перешли в контратаку.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ у поселков Невское, Нововодяное (ЛНР) и Торское (ДНР). У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У этого населенного пункта и у Новолюбовки (ЛНР) уничтожены склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.

    Всего украинская сторона потеряла на этом направлении до 190 человек, шесть боевых бронированных машин, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении за сутки отразила четыре атаки ВСУ у поселка Старомайорское в ДНР. У поселка Новоивановка (Запорожская область) поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны.

    На Донецком направлении Южная группировка войск отразила восемь атак украинских военных у поселков Белогоровка (ЛНР), Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка (ДНР).

    Поражены подразделения 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны у поселков Григоровка и Константиновка (ДНР).

    У Григоровки и Спорного (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения украинской нацгвардии.

    Украинская сторона на этом направлении за последние сутки потеряла свыше 280 человек, три танка, пять боевых бронированных машин, польскую САУ Krab, две гаубицы «Мста-Б», три САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    У поселка Дорожнянка (Запорожская область) пресечена деятельность трех украинских ДРГ. У Малой Токмачки и города Орехов (Запорожская область) уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

    Украинские военные потеряли на этом направлении до 140 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70, два орудия Д-20 и гаубицу «Гиацинт-С».

    «Западная» группировка на Купянском направлении поразила живую силу и технику 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны у поселков Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР).

    ВСУ потеряли до 35 бойцов, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 человек, 10 машин и САУ «Акация».

    За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах. У поселка Вязовок (Черкасская область) уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемных боевиков.

    У поселка Чуднов (Житомирская область) уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных киевскому режиму с Запада.

    У поселков Первомайское и Торское (ДНР) поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. ПВО у Новодаровки (Запорожская область) сбила в воздухе украинский Ми-24.

    За сутки перехвачено 10 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожено 22 беспилотника у населенных пунктов Лисичанск, Попасная (ЛНР), Петровское, Лозовое (ДНР), Энергодар, Зеленый Гай, Балочки и Сладкая Балка (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5258 беспилотников, 426 ЗРК, 10 889 танков и других боевых бронированных машин, 1139 машин РСЗО, 5604 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (32)
    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
    WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение
    		   
    25 июля 2023, 11:40
    Фото: AdMedia/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.

    Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.

    «Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.

    Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.

    Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.

    Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.

    Коментарии (16)
    Бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины
    Bild и бундесвер обвинили украинских офицеров в отсутствии успехов у солдат ВСУ после обучения на Западе
    		   
    25 июля 2023, 06:29
    Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки, говорится в докладе представителей бундесвера с пометкой «только для служебного пользования».

    В докладе говорится, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство.

    Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения.

    По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.

    Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ. Как пишет Bild, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно».

    Напомним, СМИ сообщали, что на Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались.

    Коментарии (23)
    Киев решил создать новый зерновой коридор с помощью F-16
    Глава МИД Украины Кулеба: Киев может воспользоваться поставками F-16 для запуска «защищенного» коридора экспорта зерна
    		   
    25 июля 2023, 17:35
    Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Curry
    Текст: Антон Никитин

    Киев может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для запуска нового «защищенного» коридора экспорта украинского зерна на глобальные рынки, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба заявил в эфире телеканала France 24, что если у Украины будут F-16, то она якобы не будет зависеть от России в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. По его словам, чем скорее Украина получит истребители, тем скорее сможет запустить новый «защищенный» коридор, передает ТАСС.

    Он также выступил с утверждением, что вопрос с поставками истребителей якобы «уже решен», однако на реализацию этих планов потребуется время. Кулеба также сообщил, что Украина продолжит добиваться поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, однако выразил понимание позиции Вашингтона по этой теме.

    Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили невозможность возвращения к зерновой сделке невыполнением зафиксированных в соглашении условий России. При этом в Совфеде выразили сомнение по поводу способности поставок истребителей F-16 Украине повлиять на ход СВО.

    Коментарии (20)
    Генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом
    Генерал французской армии Делавард назвал попытки «контрнаступления» вооруженных сил Украины драматическим провалом
    		   
    25 июля 2023, 14:02
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард назвал попытки «контрнаступления» вооруженных сил Украины (ВСУ) драматическим провалом.

    Делавард заявил в видеоинтервью, поступившем в ТАСС, что для Украины это драматический провал. При этом он выразил уверенность, что от этой затеи можно было ожидать только провала, так как невозможно добиться успеха в контрнаступлении, когда соотношение сил от трех к одному до пяти к одному, когда русские хорошо укрепили свою оборону, когда очевидно превосходство России в артиллерии и авиации.

    Генерал также констатировал, что НАТО проиграла даже коммуникационную войну, пытаясь убедить весь мир в том, что Россия уязвима и пропадет под гнетом санкций. Делавард признал, что такая стратегия провалилась, так как каждый день весь мир, наоборот, все сильнее сплачивается вокруг России и продолжает с ней торговать, а не осуждает ее. Тем временем санкции бумерангом возвращаются на Глобальный Запад, отметил офицер.

    Генерал также назвал Вильнюсский саммит НАТО провальным. По его словам, на мероприятии было сделано много очень длинных заявлений, от которых хочется спать. Делавард считает, что эти длинные заявления говорят лишь о том, что Запад пытается скрыть отсутствие реальных инициатив за длинными речами.

    Ранее во вторник бундесвер обвинил украинских офицеров в отсутствии успехов у ВСУ после обучения на Западе. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление «отстает» от намеченного графика.

    Коментарии (10)
    Корабль ЧФ «Сергей Котов» уничтожил два безэкипажных катера ВСУ
    Корабль ЧФ «Сергей Котов» уничтожил два безэкипажных катера ВСУ, пытавших атаковать его в 370 км от Севастополя
    		   
    25 июля 2023, 11:03
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

    По данным Минобороны, украинские военные в ночь на вторник предприняли безуспешную попытку атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми беспилотными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота.

    Российские силы отразили атаку, и оба беспилотных катера ВСУ были уничтожены. Пострадавших нет. 

    Корабль «Сергей Котов» продолжает выполнение задач по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

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    В Германии заявили о давней подготовке США к конфликту с Россией
    Экс-глава СДПГ Лафонтен: США десятилетиями готовились к противостоянию с Россией

    25 июля 2023, 14:30

    Текст: Алина Власенко

    Вашингтон десятилетиями готовился к конфликту с Москвой и теперь использует Украину в качестве поля для сражений, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

    Лафонтен в интервью изданию Neulandrebellen вспомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и американского политолога Збигнева Бжезинского, которые не раз говорили, что если Украина попадет под влияние Вашингтона, это «гарантирует лишение России статуса мировой державы».

    По мнению политика, США, пользуясь нынешним конфликтом, вступили в геостратегический спор с Россией, при этом Украина используется в качестве полигона, передает РИА «Новости».

    Лафонтен также заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил ошибку, пойдя на поводу у Вашингтона и испортив отношения с Москвой, восстановление которых займет многие годы.

    Ранее Лафонтен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине.

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    В Варшаве заявили о возросшем недовольстве поляков украинскими беженцами
    Глава Польской крестьянской партии Косиняк-Камыш: Поляков начинает раздражать наглость украинцев

    25 июля 2023, 10:35

    Текст: Алина Власенко

    Киев ведет прагматичную игру в отношении Варшавы, а поляки начали понимать, что никакой благодарности от украинцев за оказанную им помощь не последовало, заявил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

    По словам Косиняк-Камыша, среди поляков все чаще наблюдается раздражение в отношении украинцев, которые нагло пользуются щедростью местных жителей. Политик отмечает, что похожим образом по отношению к Польше себя ведет и киевский режим.

    «Люди взбешены, поскольку ситуация выходит за границы разумного. Нервничают из-за того, что люди приезжают за помощью в 500 злотых, а потом возвращающихся на Украину. Также много говорят о больницах и получении медпомощи в Польше, приоритете в очередях», – заявил политик, передает RT.

    Он возмутился тому, что украинцы не выражают благодарность за оказываемую им помощь и не дают ничего взамен. «Я вижу, что у украинской стороны нет понимания ситуации, в которой оказалась Польша. Оказанная помощь … осталась безответной. … Все отчетливее видно, что со стороны Киева ведется прагматичная игра интересов», – заявил глава партии.

    Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима, однако в последнее время среди поляков набирает популярность антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что происходит.

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    Полковник Макгрегор заявил о разъяренном Зеленском из-за больших потерь ВСУ
    Полковник Макгрегор: Зеленский разъярен и обескуражен из-за больших потерь ВСУ

    25 июля 2023, 10:10

    Текст: Алина Власенко

    Украинский президент Владимир Зеленский зол и обескуражен из-за низкого боевого духа в вооруженных силах Украины и больших потерь на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, украинское военное руководство в отчаянии, а сами ВСУ – на грани распада. Макгрегор также уверен, что боевой дух среди украинских военных «слаб как никогда», передает RT.

    В этой связи, добавил полковник, Зеленский разъярен и обескуражен.

    Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым.

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    Зеленский объявил о планах начать переговоры о вступлении в ЕС
    Зеленский сообщил о намерении Украины начать в 2023 году переговоры о вступлении в ЕС
    		   
    25 июля 2023, 01:33
    Фото: imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В 2023 году Украина планирует начать переговоры о вступлении в ЕС, Киев к этому полностью готов, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заверил, что украинская сторона «выполняет то, что необходимо», а также предпринимает все возможные усилия для того, чтобы «готовность ЕС» оказалась «также полной именно в этом году», передает ТАСС.

    Напомним, Евросоюз не смог подготовить реалистичный план приема Украины в ЕС. Европейские дипломаты сообщали, что не ожидают расширения Евросоюза в ближайшие десять лет.

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    Украина заявила об «отставании от графика» контрнаступления
    Министр обороны Украины Резников не увидел причин переживать из-за слишком медленного контрнаступления
    		   
    24 июля 2023, 23:25
    Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Как утверждает министр обороны Украины Алексей Резников, украинское контрнаступление отстает от намеченного графика, но он «не переживает» по этому поводу, поскольку наступление якобы идет по плану.

    Резников посетовал на нехватку боеприпасов, артиллерии и систем ПВО, а также отметил очень длинную линию фронта и российские минные поля, через которые «очень сложно» пройти. По его словам, боевые действия – это «не компьютерная игра». Резников сказал, что украинским войскам нужно «медленно готовить коридоры для реального наступательного движения». По версии министра, такая активность в разных местах запутает россиян, мешая им узнать, где будет главное направление удара, передает CNN.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин констатировал провал контрнаступления ВСУ и отметил, что безвозвратные потери украинских войск с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.

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