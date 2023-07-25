Ашманов раскритиковал инициативу запретить регистрацию в Рунете с иностранным e-mail

Ашманов раскритиковал инициативу запретить регистрацию в Рунете с помощью зарубежной электронной почты

Пока неясно, как эта инициатива будет технически реализована. Непонятно, каких сайтов это коснется и что делать с уже существующими аккаунтами, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт, президент компаний «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, комментируя инициативу запретить регистрацию на сайтах в Рунете с помощью иностранных сервисов электронной почты.

Депутат Госдумы Антон Горелкин подготовил поправки, согласно которым будет запрещено регистрироваться на российских сайтах, используя иностранную электронную почту. Подразумевается, что для авторизации на сайте в Рунете человек должен будет использовать портал «Госуслуги», номер телефона российского оператора, Единую биометрическую систему или используя иную отечественную информсистему.



«Я пока не понимаю, как данная инициатива будет технически реализована. Во-первых, неизвестно, какие сайты не смогут при регистрации принимать иностранную электронную почту. Одно дело, если это будет относиться к «Госуслугам» или подобным сервисам, а другое – если будет распространено на все существующие сайты, где масса пользователей», – говорит Ашманов.

Во-вторых, продолжает собеседник, неясно, что делать с теми, кто уже был авторизован до данных поправок, используя иностранную электронную почту. Таких пользователей, по словам эксперта, миллионы. Возможно, этим людям дадут время на перерегистрацию, но это несет в себе большие риски, ведь так человек может вовсе не вернуться на сайт.

«В-третьих, что делать с корпоративными сайтами, ведь есть огромное количество корпоративных почтовых серверов, которые находятся в домене ru, а при этом хостятся, например, где-нибудь в Германии, США или других странах», – объясняет специалист.

Кроме того, непонятны механизмы исполнения данного закона, считает собеседник. «Я бы понял, если бы санкции какие-то предполагались – если, например, человек, который на сайте был зарегистрирован с помощью иностранной электронной почты, не перерегистрируется с помощью российской, его оштрафуют условно на 50 тыс. рублей. Или это будет самоцензура, когда владелец сайта просто удалит аккаунт такого пользователя. Тогда это, скорее всего, вообще не будет исполняться. У меня пока нет позиции по этому проекту, одни вопросы», – заключил Ашманов.

Ранее директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников по случаю 29-летия российского сегмента интернета в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что Рунет является примером успешного импортозамещения.