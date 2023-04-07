Эксперт: Рунет всегда рос двузначными темпами

Член Общественной палаты Гребенников назвал главные достижения российского сегмента интернета за 29 лет

Российская интернет-отрасль является примером успешного импортозамещения. В России есть собственные игроки практически во всех сегментах интернет-экономики, сказал газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников по случаю 29-летия российского сегмента интернета.

«За 29 лет Рунет сделал прорыв. Цифры говорят сами за себя. РАЭК занимается исследованием экономики Рунета с 2011 года, и на старте измерений ее объем составлял всего 554 млрд рублей. Сегодня это уже практически 12 трлн рублей. На всем протяжении измерений Рунет рос двузначными темпами», – говорит Гребенников, отмечая, что сейчас сеть объединяет миллионы пользователей, тысячи компаний и ИТ-специалистов.

По его словам, замедление развития российского сегмента интернета наблюдалось только в 2014-2015 годы, когда темпы роста упали в два раза, а также в период пандемии коронавируса. Но тогда падение коснулось отдельных рынков – например, онлайн-продаж путевок и билетов на спортивные и культурные мероприятия. Тем не менее, даже в эти периоды наблюдался рост в 20-25% в год.

«РАЭК неоднократно подчеркивала, что российская интернет-отрасль является примером успешного импортозамещения. В России есть собственные сильные игроки практически во всех сегментах интернет-экономики. У нас есть свои маркетплейсы, социальные платформы и коммуникационные сервисы, онлайн-кинотеатры и стриминговые музыкальные сервисы, игроки FinTech, разработчики мобильных решений, облачных решений и многое другое. Это стало возможным, в том числе, благодаря нашему мощному «Цифровому контуру» – сложившейся экосистеме компаний, получающих основной доход в сферах цифрового контента, электронной коммерции, рекламы и интернет-маркетинга, инфраструктуры и связи», – пояснил эксперт.

Сегодня уход отдельных иностранных игроков с российского рынка предоставляет возможность отечественным разработчикам цифровых сервисов занять лидирующие позиции в тех нишах, где ранее они уступали зарубежным конкурентам, считает собеседник. Это сервисы видеоконференций, онлайн-бронирование отелей, онлайн-игры и многие другие направления. Кроме того, российским специалистам предоставляется шанс протестировать свои продукты и сервисы и получить обратную связь, что особенно важно для дальнейшего развития.

«Нельзя не отметить значимую роль государства в поддержке развития ИТ-отрасли. Компаниям предлагаются льготные программы кредитования по проектам, связанным с внедрением российских ИТ-решений. В свою очередь, разработчикам програмного обеспечения предоставляются гранты для ускоренного вывода на рынок новых продуктов. Неизбежность импортозамещения в сочетании с финансовой поддержкой государства должна в ближайшие годы привести к появлению новых российских цифровых сервисов, которые станут достойной заменой зарубежным решениям», – считает Гребенников.

Так, по словам эксперта, общими усилиями государства, бизнеса и ИТ-сообщества идет работа по построению нового технологического будущего России, а также ее технологического суверенитета. Поскольку цифровая трансформация продолжается в условиях острого дефицита кадров, подготовка специалистов для ИТ-отрасли и создание максимально комфортных условий для их работы внутри страны становятся важнейшими задачами, на решение которых направлены усилия государства, заключил собеседник.

7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый сайт с доменным именем «.RU», после чего его внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня, закрепив за Россией. С тех пор 7 апреля стал считаться днем рождения российского сегмента интернета.