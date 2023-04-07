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Эксперт: Рунет всегда рос двузначными темпами
Член Общественной палаты Гребенников назвал главные достижения российского сегмента интернета за 29 лет
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Российская интернет-отрасль является примером успешного импортозамещения. В России есть собственные игроки практически во всех сегментах интернет-экономики, сказал газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников по случаю 29-летия российского сегмента интернета.
«За 29 лет Рунет сделал прорыв. Цифры говорят сами за себя. РАЭК занимается исследованием экономики Рунета с 2011 года, и на старте измерений ее объем составлял всего 554 млрд рублей. Сегодня это уже практически 12 трлн рублей. На всем протяжении измерений Рунет рос двузначными темпами», – говорит Гребенников, отмечая, что сейчас сеть объединяет миллионы пользователей, тысячи компаний и ИТ-специалистов.
По его словам, замедление развития российского сегмента интернета наблюдалось только в 2014-2015 годы, когда темпы роста упали в два раза, а также в период пандемии коронавируса. Но тогда падение коснулось отдельных рынков – например, онлайн-продаж путевок и билетов на спортивные и культурные мероприятия. Тем не менее, даже в эти периоды наблюдался рост в 20-25% в год.
«РАЭК неоднократно подчеркивала, что российская интернет-отрасль является примером успешного импортозамещения. В России есть собственные сильные игроки практически во всех сегментах интернет-экономики. У нас есть свои маркетплейсы, социальные платформы и коммуникационные сервисы, онлайн-кинотеатры и стриминговые музыкальные сервисы, игроки FinTech, разработчики мобильных решений, облачных решений и многое другое. Это стало возможным, в том числе, благодаря нашему мощному «Цифровому контуру» – сложившейся экосистеме компаний, получающих основной доход в сферах цифрового контента, электронной коммерции, рекламы и интернет-маркетинга, инфраструктуры и связи», – пояснил эксперт.
Сегодня уход отдельных иностранных игроков с российского рынка предоставляет возможность отечественным разработчикам цифровых сервисов занять лидирующие позиции в тех нишах, где ранее они уступали зарубежным конкурентам, считает собеседник. Это сервисы видеоконференций, онлайн-бронирование отелей, онлайн-игры и многие другие направления. Кроме того, российским специалистам предоставляется шанс протестировать свои продукты и сервисы и получить обратную связь, что особенно важно для дальнейшего развития.
«Нельзя не отметить значимую роль государства в поддержке развития ИТ-отрасли. Компаниям предлагаются льготные программы кредитования по проектам, связанным с внедрением российских ИТ-решений. В свою очередь, разработчикам програмного обеспечения предоставляются гранты для ускоренного вывода на рынок новых продуктов. Неизбежность импортозамещения в сочетании с финансовой поддержкой государства должна в ближайшие годы привести к появлению новых российских цифровых сервисов, которые станут достойной заменой зарубежным решениям», – считает Гребенников.
Так, по словам эксперта, общими усилиями государства, бизнеса и ИТ-сообщества идет работа по построению нового технологического будущего России, а также ее технологического суверенитета. Поскольку цифровая трансформация продолжается в условиях острого дефицита кадров, подготовка специалистов для ИТ-отрасли и создание максимально комфортных условий для их работы внутри страны становятся важнейшими задачами, на решение которых направлены усилия государства, заключил собеседник.
7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый сайт с доменным именем «.RU», после чего его внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня, закрепив за Россией. С тех пор 7 апреля стал считаться днем рождения российского сегмента интернета.
Уничтожена пытавшаяся прорваться в Артемовск колонна турецкой бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили пытавшуюся прорваться в Артемовск колонну турецкой бронетехники ВСУ
Российские подразделения уничтожили колонну турецкой бронетехники ВСУ, которая пыталась проехать в Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщили военкоры.
Колонна бронеавтомобилей Kirpi ВСУ пыталась проехать в Артемовск по одной из проселочных дорог, но была уничтожена российскими военными, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что около десяти единиц уничтожено и увязло в грязи, среди них как минимум четыре турецких MRAP.
Ранее в Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции Российской армии.
Названы условия разговора Си Цзиньпина с Зеленским
Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин готов переговорить с Зеленским, когда позволит время
Председатель КНР Си Цзиньпин проведет беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским тогда, когда «условия и время будут подходящими», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после переговоров с китайским политиком.
Си Цзиньпин заявил в ходе беседы, что готов переговорить с Зеленским, «когда условия и время будут подходящими», сказала фон дер Ляйен, передает ТАСС
Ранее Зеленский заявлял, что готов принять Си Цзиньпина в Киеве, руководителю КНР направлено соответствующее приглашение.
В Росгвардии опровергли слова задержанного пилота украинского самолета
Росгвардия: Упавший в Брянской области украинский самолет вели по средствам связи, второго воздушного судна не было
Упавший в Брянской области украинский самолет предположительно вели с помощью средств связи, второго воздушного судна не было, рассказал представитель Росгвардии.
Представитель Росгвардии рассказал, что пилота упавшего в Брянской области украинского самолета предположительно вели по средствам связи, никакого второго (ведущего) самолета не было, передает ТАСС.
В ведомстве также сообщили, задержанному пилоту было обещано вознаграждение в размере 50 тыс. гривен (около 100 тыс. рублей) за проведение разведки местности с воздуха.
По словам представителя Росгвардии, севшего в поле у населенного пункта Бутовск пилота первыми заметили местные жители, которые и обратились в силовые структуры.
Накануне в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Позже появилось видео допроса задержанного пилота воздушного судна.
ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
Военкоры «Русская весны»: ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
Подразделения вооруженных сил Украины оставили ряд кварталов в центре Артемовска, спасаясь от полного окружения, сообщают военкоры.
Так, военкоры отмечают, что в центре ситуация была такой, что если бы ВСУ не вывели войска по улице Горбатова, образовался бы котел, поэтому на утро все войска были выведены из тех кварталов, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канале «Русская весна».
Военные аналитики Украины при этом пишут, что ситуация в районе Артемовска «приближается к критической».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска, говорится в отчете американского Института изучения войны.
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
Путин поставил задачу военным прекратить украинские обстрелы Донбасса
Президент Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.
«Задача всех наших военных формирований – сделать так, чтобы вообще обстрелов не было», – цитирует ТАСС Путина.
Также президент заявил, что ВСУ нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, передает РИА «Новости».
В свою очередь Пушилин заявил Путину, что в ДНР усилили систему ПВО. По его словам, украинские обстрелы уменьшились примерно в два раза.
Президент Владимир Путин начал рабочую встречу с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным в Кремле.
Днем ранее, 5 апреля, руководители всех четырех новых регионов России очно присутствовали на заседании Совета Безопасности. Вместе с главой государства они находились в ситуационном центре Кремля.
В Минобороны привели подробности уничтожения Киевом украинских пленных
Минобороны: Киев намеренно уничтожает бойцов ВСУ, чтобы заставить их держать позиции
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Украинская сторона специально убивает собственных военнослужащих огнем артиллерии, чтобы те не оставляли занимаемые позиции и не отступали, заявили в Минобороны России.
В среду подразделения Южной группировки войск у поселка Авдеевка в ДНР проводили активные действия по захвату опорного пункта ВСУ. Командир подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился к российскому командованию, сообщив о добровольной сдаче 14 человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Для безопасного вывода украинских военных из опорного пункта боевые действия приостановили, огонь был полностью прекращен.
Бойцов ВСУ разместили в блиндаже до утра, чтобы потом вывезти их в тыл российской группировки. Ночью ВСУ провели артобстрел по блиндажу, было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты, заключили в министерстве.
В начале февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что бойцы ВСУ попытались дезертировать с позиций у Макеевки, но их остановили огнем заградительного отряда украинские военные. Погибло трое военнослужащих.
Польские СМИ: Поколениям украинцев необходима денацификация
Mysl Polska: Поколениям украинцев необходима денацификация
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Приехавшие в Польшу украинские беженцы показывают последствия многолетней нацистской идеологической обработки, сообщил обозреватель издания Mysl Polska Конрад Ренкас.
По его словам, культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов на Украине оставил неизгладимый след на поколениях украинцев, абсолютно точно необходима денацификация, передает РИА «Новости».
Также Ренкас добавил, что приезд такого большого числа беженцев поставил Европу в опасную ситуацию, так как приехали в том числе множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и др.
«Массовая миграция украинского населения на территорию ЕС ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом», – подчеркнул корреспондент.
Ранее в Польше предложили перестать спонсировать украинских беженцев. В стране остаются 950 тыс. беженцев с Украины, а всего на территории страны проживают 2,3 млн украинцев.
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Кремль отреагировал на заявление Зеленского о границах Украины и Польши
Песков: Заявления Зеленского о скором отсутствии границ между Украиной и Польшей пока нельзя понять
Если президент Украины Владимир Зеленский, говоря про отсутствие границ с Польшей, решил отказаться от украинского языка в пользу польского, то это вряд ли можно понять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, необходимо разобраться, что имел в виду Зеленский: поглощение Украины со стороны Польши или переход на польский язык. Если президент Украины решил, что больше не будет украинского языка, как в соседней с ней республике, то вряд ли такое можно понять, отметил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».
По его словам, чтобы понять план Киева, нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями Зеленского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.
Китай пригрозил США решительными мерами по защите суверенитета
МИД КНР заявил о готовности Китая принять решительные меры для защиты суверенитета в ответ на действия США и Тайваня
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Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
В МИД КНР заявили, что в ответ на ошибочные акты сговора Соединенных Штатов с Тайванем Китай примет решительные и сильные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, передает ТАСС.
В заявлении также подчеркивается, что Китай призывает США немедленно прекратить повышать уровень содержания отношений с Тайванем, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, прекратить попытки сдерживания Китая при помощи Тайваня и не идти дальше по ошибочному пути.
В МИД КНР подчеркнули, что Тайваньский вопрос является так называемой первой красной линией, которую Соединенным Штатам нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива.
В свою очередь в Минобороны КНР призвали США неуклонно придерживаться своих политических обязательств перед Китаем по вопросу Тайваня, прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела КНР, приостановить любые официальные контакты с Тайванем, перестать выхолащивать принцип «одного Китая».
В военном ведомстве КНР подчеркнули, что Народно-освободительная армия Китая будет решительно отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность и непоколебимо поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Ранее Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем.
Авиаэксперт указал на ложь задержанного в Брянской области украинского летчика
Авиаэксперт Гусаров: Задержанный в Брянской области украинский летчик врет
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Ни один летчик не поднимется в воздух без понимания точного направления полета. Вполне возможно, что это не первый случай использования легкомоторных самолетов противником, просто раньше их не удавалось засечь. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее появилось видео допроса украинского пилота, рухнувшего в Брянской области.
«Вне всяких сомнений, украинский летчик врет. Во-первых, у него нашли бронежилет и автомат. Во-вторых, и это гораздо важнее, главным доказательством обмана является сам факт вылета. В-третьих, пилоту надо было понимать, в каком направлении лететь, и знать, как вернуться обратно. Без спецоборудования это невозможно», – сказал главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Это же не автомобиль, который может ориентироваться по дорожным знакам или разметке. Пилот без GPS – все равно что слепой котенок. Необходимо знать координаты, понимать пройденное расстояние. В противном случае это смахивает на работу камикадзе. А в это уже совсем не верится», – отмечает эксперт.
«Судя по всему, речь идет о легкомоторном самолете А-22. Засечь такую машину с помощью систем ПВО или радаров крайне затруднительно, поскольку полет осуществляется на малых высотах. Фактически машина находится вблизи макушек деревьев. Соответственно, ее можно либо заметить визуально, либо определить по звуку», – подчеркивает собеседник.
«Скорее всего, пилот выполнял разведывательное задание, реализовать которое с помощью БПЛА не представлялось возможным. Либо не было доступных беспилотников. К тому же периодически аппараты противника попросту не долетают до необходимых объектов: их нейтрализуют наши средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», – акцентирует эксперт.
«Легкому самолету типа А-22 система РЭБ нестрашна. Вполне возможно, что это был не первый подобный вылет со стороны Украины. Мы бы могли не засечь и эту попытку, если бы пилоту не пришлось садиться», – резюмирует Гусаров.
Ранее в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Пилот в результате падения выжил и попытался бежать, но пограничный наряд РФ его поймал. Позже в Сети появилось видео допроса летчика. Мужчина сообщил, что следовал за другим самолетом, чтобы по команде ведущего сделать фото. Он отметил, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен. При этом, по его словам, ему удаленно отключили приборы навигации, из-за чего он не догадывался о пересечении границы. В кабине самолета были обнаружены автомат и бронежилет.
Представитель Росгвардии опроверг слова украинского пилота. Предположительно мужчину вели по средствам связи, а ведущего самолета попросту не было. По словам представителя ведомства, первыми летчика обнаружили жители Брянской области, которые и обратились в силовые структуры.
Задержанным оказался украинский частный пилот Александр Морозов, сообщает издание Russia Today. До 2014 года он приобрел самолет и земельный участок, на котором создал аэродром. На видео, снятом в 2018 году, мужчина заявляет о «смене мировоззрения», после которого он стал помогать ВСУ. Совместно со вторым пилотом Юрием они занимались вывозом раненых с фронта. В 2016 году Морозов создал «Гражданский воздушный патруль», переквалифицировавшись в санавиацию, работу в которой использовал для сбора пожертвований.
Напомним, в начале марта на Брянскую область было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.
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Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию»
Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его способствовать переговорам на Украине, сообщает France Press.
Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию». Он добавил, что знает о приверженности Китая «уставу ООН, четкому соблюдению действующих документов в ядерной сфере, всему, что способствует миру и стабильности на планете», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация на Украине «нанесла удар по этой стабильности, положила конец десятилетиям мира в Европе».
Ранее сообщалось, что Париж совместно с Пекином призывают мировое сообщество не допускать использования ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в украинском конфликте.
Ранее Макрон заявил о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы.
В офисе Зеленского назвали условия для переговоров с Москвой по Крыму
Замглавы офиса Зеленского Сибига: Киев готов к переговорам с Москвой по Крыму в случае выхода ВСУ на границу с регионом
Замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой по Крыму в случае якобы возможного выхода вооруженных сил Украины (ВСУ) на административную границу с регионом, сообщила британская Financial Times.
Сибига заявил британскому изданию, что Украина не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль. При этом он отметил, что если ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя и выйти на административную границу с Крымом, то власти Украины якобы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса. Как отмечает издание, Сибига имел в виду давно запланированное контрнаступление Украины, передает РИА «Новости».
Накануне в США предупредили о подготовке Украины и НАТО к вторжению в Крым. При этом помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов усомнился в способности Киева «захватить Крым».
Экс-посол Украины обвинил Германию в провале минского переговорного процесса
Экс-посол Украины в Германии Мельник обвинил Берлин в провале минского переговорного процесса
Немецкие власти во время ведения минских переговоров выступали в качестве нейтрального посредника, однако преследовали свои эгоцентрические интересы, вследствие чего мирный процесс провалился, выразил мнение замглавы МИД Украины экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник.
По его словам, Минские соглашения и Нормандский формат провалились потому, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, «честным маклером», передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».
Мельник добавил, что немецкое правительство перемешало интересы нейтрального посредника с собственными эгоцентрическими выгодами.
«Вместо того чтобы жестко добиваться от Москвы безусловной имплементации Минских договоренностей, в Берлине решили, что лучше не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс носил сугубо технологический характер», – заявил Мельник.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим украинским лидером Петром Порошенко, подтвердила, что Минские соглашения были подписаны, чтобы дать время подготовить Украину к вооруженному конфликту.
В ходе КТО в Ингушетии погибли трое полицейских и восемь получили ранения
В ходе КТО в Ингушетии погибли трое полицейских, еще восемь получили ранения
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В ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник не привел данных о числе ликвидированных боевиков, однако отметил, что режим КТО в Малгобекском районе Ингушетии пока не снят, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на четверг стало известно, что сотрудники силовых структур вступили в бой с боевиками, которые забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт Малгобекского района республики.
27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в Карабулаке было найдено тело предполагаемого участника нападения с огнестрельными ранениями.
Позднее в УФСБ сообщали, что оперативным штабом в Ингушетии была получена информация о местонахождении членов бандгруппы в Зязиков-Юрте. При попытке задержания боевики оказали сопротивление и открыли огонь.
Грузия жестко ответила Госдепу США на санкции против судей
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Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «возмутительным» введение Госдепом США санкций против четырех судей Грузии, якобы уличенных в коррупции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Имеди» он сказал, что в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена о санкциях «разговор идет о коррупции, однако само решение (санкционировать судей) демонстрирует коррупционные процессы».
«Особо возмутительно, что «подставили» Блинкена. Ясно, что он не засыпает и не просыпается с мыслями о Грузии. У него есть дел побольше. Но когда к нему относят на подпись такой неправильный документ, это очень тяжело и говорит о коррупционных процессах», – сказал глава правящей партии Грузии.
«Я вынужден давать очень тяжелые оценки принятому США решению. На нас не смотрят как на государство», – сказал Ираклий Кобахидзе.
«Разговаривайте с нами по правилам, – обратился он к американской стороне. – Это наше жесткое требование. Мы не будем стоять на одной ножке. Мы будем защищать наш суверенитет и государственную независимость на всех направлениях. Это наша твердая позиция».
В свою очередь в интервью телекомпании «Рустави-2» вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе назвал решение Госдепа наложить без объяснения конкретных причин санкции на грузинских судей «категорически неприемлемым».
«Это несправедливо с учетом наших стратегических, партнерских отношений с США», – сказал он.
«Мы намерены серьезно рассмотреть этот вопрос», – заявил он.