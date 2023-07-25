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Российские военные уничтожили украинский танк M-55S
Forbes: Российские силы уничтожили замаскированный в лесополосе украинский танк M-55S
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Российские силы уничтожили танк ВСУ M-55S, который украинские военные замаскировали в лесополосе, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Танк М-55S заползает в лесополосу, экипаж маскирует танк ветками, но старания напрасны, потому что российский дрон уже наблюдает за машиной», – пишет Экс, передает RT.
Он добавляет, что позже беспилотник сбрасывает артиллерийский снаряд и уничтожает М-55S.
Обозреватель Forbes также отметил, что несмотря на попытки Киева вести контрнаступление, российские силы продолжают наступать на ряде направлений.
Ранее сообщалось, что Словения направила на Украину 28 танков модели М-55S.
Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае
Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями
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Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.
«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.
«После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.
Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.
Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.
Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.
Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.
Военкоры показали, как украинцы убивают своих раненых
Военные корреспонденты опубликовали видео штурма бригадой «Север-Z» укрепленных позиций украинских националистов.
В украинских окопах шел контактный бой, в ходе которого солдат ВСУ бросил гранату вблизи своего раненого соотечественника, лишив его шансов на выживание, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», публикуя видео боя.
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления стали массово сдаваться в плен, происходят «взводные» сдачи. Как рассказывал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, украинское командование отказывается эвакуировать раненых, боевикам запрещен отход назад – действуют заградотряды. Украинские военнослужащие оказываются «загнанными в угол» и сдаются.
Командир «Ленинградского полка» Вашунин погиб в зоне СВО
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Командир «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Петербурга и регионов северо-запада России, полковник Евгений Вашунин умер после серьезного ранения, полученного при выполнении долга в зоне специальной военной операции (СВО).
Соболезнования родным и близким Вашунина выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. «Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий «Ленинградским полком». Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине», – приводит его слова ТАСС.
По словам Бельского, 14 июля Вашунин принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков, движение отряда было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на помощь, Вашунин скончался.
Вашунин представлен к званию Героя России посмертно.
Рогов рассказал о новой подлой тактике ВСУ
Рогов заявил об использовании ВСУ для атак коридора для вывоза тел украинских солдат
Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области: запрашивают коридор для эвакуации тел погибших сослуживцев, а сами при этом пытаются атаковать, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска предприняли уже три подобных попытки атак, используя коридор для эвакуации тел солдат ВСУ, но все они успеха не имели и были пресечены ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявлял, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля.
До этого Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ.
Взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.
С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.
В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.
Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.
Украинские военные стали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении
Врио губернатора Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий в эфире канала «Россия 24» сообщил, что такая картина наблюдается примерно последний месяц. Сдаются, по его словам, не один-два человека, как это было в весенний период, а целыми подразделениями.
«Ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в понедельник командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщал, что за день удалось взять в плен 31 бойца вооруженных сил Украины, некоторые сдаются сами, другие попадают в плен в результате боевых действий.
В Закарпатье грузовик с песком обвалил стратегический мост
Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, сообщил начальник управления информационной деятельности областной государственной администрации Роман Молдавчук, его слова приводит украинское издание ТСН.ua.
Молдавчук уточнил, что три человека были госпитализированы. Предварительно, мост обвалился из-за того, что грузовик, который вез по нему песок, был перегружен, сам же мост имеет ограничения по весу, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание «Страна», мост имеет стратегическое значение, поскольку через него есть выходы к границе с четырьмя странами ЕС. Издание сообщает, что мост был в плохом состоянии с 2021 года. Его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка» в течение двух лет.
В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал СНБО о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве.
Трамп потребовал от Европы выделить Украине 100 млрд долларов
Трамп потребовал от европейских стран оказать Киеву помощь на 100 млрд долларов
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Европейские страны должны выделить Киеву около 100 млрд долларов, чтобы помощь от США и Европы стала равнозначной, считает бывший президент США Дональд Трамп.
Отвечая на вопрос ведущей Fox News, решит ли он в случае переизбрания «остановить идущие в Киев денежные потоки», Трамп заявил, что сможет «добиться урегулирования войны».
Так, по словам бывшего американского лидера, он бы потребовал, чтобы европейские страны выделили Украине 100 млрд долларов, поскольку сейчас они «делают очень мало», передает ТАСС.
«Почему мы потратили 150 млрд долларов, а они – 20 миллиардов» – посетовал Трамп, добавив, что экономики стран ЕС, если их сложить, почти совпадают по объему с экономикой США.
Конгресс США ранее одобрил выделение на помощь Украине около 113 млрд долларов. При этом глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол заявил, что украинское правительство напрямую получает только 20% всего объема помощи США в размере 113 млрд долларов.
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на атаки Украины
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на киевские удары по гражданским объектам
Москве следует выбирать нестандартные цели для ударов возмездия после атак киевского режима по гражданским целям, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Причиной атаки киевского режима по гражданским объектам в России Медведев назвал отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Такие информационные победы, по словам зампреда Совбеза, вызывают радость в украинском обществе, где растет «градус напряжения», пишет Медведев в Telegram.
В ответ он призвал выбирать нестандартные цели для российских ударов. По его словам, атаковать следует не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, но и места, где этого пока не ждут и где эффект будет очень весомым.
Ранее Медведев заявил, что террористы понимают только язык силы, действовать против них нужно «негуманными методами».
Снятый в зоне СВО клип Шамана набрал 2,5 млн просмотров
Клип Шамана на песню «Мой бой» набрал 2,5 млн просмотров меньше за три дня
Клип на песню «Мой бой» российского исполнителя Ярослава Дронова (Шамана), снятый в зоне СВО, набрал за три дня 2,5 млн просмотров.
В клипе есть хроника спецоперации и кадры выступления Дронова в зоне проведения СВО, он лидирует среди музыкальных видео на вкладке «В тренде», пишет «Российская газета».
Напомним, клип был опубликован в четверг днем, менее, чем за сутки, он набрал 1 млн просмотров на видеохостинге YouTube.
США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.
Актер Аверин призвал не вырезать из фильмов уехавших из России артистов
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Вырезать из фильмов артистов, уехавших из России, нельзя, творчество и фильмы ни в чем не виноваты, заявил российский актер Максим Аверин.
Артист заявил, что не собирается кого-то поддерживать или запрещать, но, наверное, поспорил или даже подрался бы с близким другом, если бы он высказывался негативно. Аверин считает, что есть творчество, которое и нужно оценивать, а вырезать из кино артистов нельзя, пишет «Московский комсомолец».
Аверин признался, что не дает интервью в последнее время, потому что его постоянно просят высказаться на тему СВО, он не понимает, зачем артистам нужно озвучивать свою позицию в такой «глобальный период, когда идет переустройство мира».
По словам артиста, его раздражают постоянные разговоры о том, сколько миллионов зарабатывали в России те, кто уехал. Он заявил, что является русским артистом и не представляет свой жизни без России, всегда будет возвращаться обратно, куда бы ни поехал.
Ранее режиссер Константин Богомолов, муж Ксении Собчак, на ПМЭФ заявил, что уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись.
Собянин рассказал о последствиях атаки дронов на Москву
Собянин сообщил о выбитых окнах в доме на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти столицы помогут жителям Комсомольского проспекта, где после атаки беспилотника выбило несколько окон, максимально быстро устранить последствия.
Градоначальник написал в Telegram, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбило несколько окон, и пообещал, что столичные власти помогут жителям максимально быстро устранить все последствия.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала утреннюю атаку украинских дронов на Москву актом международного терроризма.
Москва предупредила о жестком ответе на атаку украинских дронов
МИД России: Киев использует террористические методы и занимается запугиванием мирного населения
Киевский режим, осуществляя атаки беспилотниками на Москву, использует террористические методы и занимается запугиванием гражданского населения, заявили в МИД.
Атаки дронов, как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, не имели никакого военного смысла.
Москва решительно осудила это очередное преступление киевского режима и призвала мир дать ему оценку.
За наглыми действиями украинских неонацистов, продолжает МИД России, стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации.
Внешнеполитическое ведомство предупредило также, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.
Напомним, Минобороны в понедельник сообщило о пресечении попытки киевского режима устроить террористическую атаку в Москве с применением двух дронов. Беспилотники были нейтрализованы. Москва назвала действия украинских властей международным терроризмом.
В Кремле отреагировали на новую атаку БПЛА на Москву
Кремль: Все атаки БПЛА на Москву нейтрализованы системой ПВО
Меры противовоздушной защиты Москвы принимаются, о чем свидетельствует нейтрализация всех беспилотников, которые в понедельник утром пытались атаковать российскую столицу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что вопросы развития системы защиты и обеспечения ее более интенсивной работы следует адресовать Министерству обороны, передает ТАСС.
Специальная военная операция, по словам Пескова, будет продолжена до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
Напомним, Минобороны в понедельник сообщило о пресечении попытки киевского режима устроить террористическую атаку в Москве с применением двух дронов. Москва назвала действия украинских властей международным терроризмом.