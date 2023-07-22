У захватившего дом в Подмосковье мужчины нашли арсенал с оружием и гранатами

У пробравшегося в коттедж в Московской области мужчины с собой имелся арсенал с оружием, в том числе гранаты, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления Росгвардии.

У мужчины были несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Спецназ во время штурма действовал максимально осторожно, обследуя дом метр за метром. Площадь здания составляет порядка 2 тыс. квадратных метров. Для поиска подозреваемого также применили квадрокоптеры.

Сейчас саперы ОМОН «Русич» обследуют здание, после этого к работе приступит следственно-оперативная группа.

Напомним, в поселке Шервуд в Подмосковье вооруженный человек попытался взять в заложники полицейского и двух сотрудников ЧОП. Заложникам удалось уйти, в доме начался пожар из-за коктейлей Молотова, которые были с собой у мужчины. Позже его ликвидировали.