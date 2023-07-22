В Подмосковье на месте штурма дома начался пожар

В Московской области начался штурм дома, где закрылся вооруженный мужчина, в здании начался пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.

Силовики приступили к штурму дома в подмосковном поселке Шервуд, подозреваемый применил коктейли Молотова, началось возгорание, сказал собеседник ТАСС.

В региональном ГУ МВД указали, что подозреваемый до этого был в балаклаве, он пытался удерживать в доме участкового полиции и сотрудника ЧОП, но они покинули дом.

Сейчас злоумышленник заблокирован, принимаются меры к его задержанию и установлению мотивов.

Между тем в региональном ГСУ СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в МВД сообщали, что в поселке Шервуд вооруженный мужчина попытался взять в заложники полицейского и двух сотрудников ЧОП.