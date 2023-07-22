В «Артеке» назвали имена победителей финала международного трека «Большой перемены»

В Международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия финала четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7 классов и участников международного трека.

Открыл церемонию на «Артек-Арене» парад победителей «Большой перемены», чьи имена прозвучали со сцены под аплодисменты поддержки новых друзей.

Поздравление призерам и победителям конкурса направил президент Владимир Путин. Его обращение зачитал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Приветствую финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов и участников международного трека. Отрадно, что за прошедшие годы «Большая перемена» укрепила авторитет и традиции и сегодня по праву считается одним из наиболее значимых проектов Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», – говорится в приветствии.

Победителями стали 300 учеников 5-7 классов, большинство из них школьники из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской областей и из Москвы. Самыми популярными из 12 направлений «Большой перемены» среди финалистов стали «Твори!», «Познавай Россию!», «Делай добро!», «Открывай новое!» и «Расскажи о главном!».

В финал международного трека вышли ребята из 30 стран мира, победителями конкурса стали 74 школьника.

В течение четырех дней ребята знакомились с историческими и культурными достопримечательностями российских городов и достижениями наших соотечественников в разных сферах. Объединившись в команды, школьники изучали регионы России и их достижения, которые составят экспозицию «Россия XXI века». Эксперты оценивали такие компетенции финалистов, как логическое мышление, креативность, способности работать в команде и их коммуникативные навыки.

Победители «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов отправятся

в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. В этом году тур пройдет по обновленному маршруту. Во время путешествия ребята смогут увидеть Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром Восточный, а также принять участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены». Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7 классов получат по 100 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

Победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах. Все победители международного трека смогут отправиться в авторские туры по России от проекта «Больше, чем путешествие». Партнером международного трека выступает Россотрудничество.

По словам министра просвещения Кравцова, главный приоритет конкурса, реализуемого в рамках национального проекта «Образование» – чтобы каждый ребенок смог реализовать себя в абсолютно любой сфере.

Председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика» Дмитрий Артюхов отметил, что, встречаясь с участниками «Большой перемены», видит, насколько они заряжены, как горят глаза, насколько они рады, что находятся в «Артеке», они делятся своими проектами и рассказывают, как много друзей у них тут появилось.

В видеообращении к участникам «Большой перемены» гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подчеркнул, что финалистами конкурса всегда становятся самые яркие, неравнодушные и целеустремленные школьники, которые в будущем, возможно, выберут атомные технологии не только профессией, но и своим призванием.

«Поздравляю вас от лица компании «Российские железные дороги» с финалом конкурса «Большая перемена». И традиционно компания РЖД дарит вам подарок – «Путешествие мечты» от Санкт-Петербурга до Владивостока в замечательном туристическом поезде. Рад, что данное путешествие стало традицией. От себя лично и от коллег-железнодорожников поздравляем вас с этим знаменательным событием», – рассказал заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Пегов.

Ребят со всей страны, участников «Большой перемены» поздравили со сцены также первый заместитель гендиректора – исполнительный директор АНО «Большая Перемена» Валерий Моргуновский и куратор региональных команд конкурса «Большая перемена», участник спецоперации Никита Кудинов.

Церемония завершилась представлением «Изучаем Россию – Гордимся Россией!».