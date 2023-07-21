МВД предложило выдавать временное удостоверение личности при ЧС

МВД предложило выдавать на 30 дней временное удостоверение личности при ЧС

МВД подготовило положение о паспорте гражданина России, где конкретизировало основания, при наступлении которых выдается временное удостоверение личности гражданина РФ и на какой срок, следует из соответствующего проекта постановления правительства.

Отмечается, что временное удостоверение на 30 дней может выдаваться в случае введения особого правового положения или чрезвычайной ситуации (ЧС).

В сообщении говорится, что до оформления нового паспорта заявителю по его просьбе выдается временное удостоверение личности, которое при отсутствии паспорта подтверждает личность и гражданство РФ, передает ТАСС.

В проекте указывается, что в случае утраты или хищения паспорта МВД намерено выдавать временное удостоверение личности на срок до 90 дней, а при его изъятии из-за предоставления поддельных документов при оформлении – на срок до 30 дней.

Проект постановления подготовлен в целях реализации принятого в апреле текущего года закона о гражданстве. Планируется, что постановление вступит в силу с 26 октября 2023 года.