В Германии женскую статую Дюринга заменили на радужный знак вопроса

Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады

Иосиф Пригожин: Санкции Канады против нас с Валерией – выстрел в пустоту

«Ни я, ни Валерия не имеем никаких дел с Канадой и ехать туда не собирались. Кроме того, наше творчество никогда не было пропагандой чего бы то ни было. Поэтому санкции Канады непонятны и беспочвенны», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Ранее Канада ввела санкции против российских деятелей культуры и искусства, обвинив их в «пропаганде российского вторжения на Украину».

«Мы однажды уже были в Канаде – Валерия там выступала, я был ее сопровождающим, занимался организацией концертов. Мы побывали на Ниагарском водопаде, в Торонто, в других городах. Это красивая страна, но, учитывая нынешнюю обстановку, мы в ближайшее время не планировали туда снова ехать», – пояснил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Более того, Канада – это визовая страна. Если власти не хотят нас видеть, то достаточно было просто не давать визы, если б мы за ними обратились. Нам с Валерией не очень приятно становиться объектом таких новостей. Мы не дали ни одного комментария, порочащего какого-то отдельного человека, группу людей или какую-либо страну, и в нашем творчестве не делали ничего подобного», – подчеркнул он.

«Хочу отдельно коснуться запрета на любые имущественные и финансовые отношения на территории Канады или с канадскими гражданами. У нас нет ни того, ни другого. Вряд ли в надзорных органах Канады этого не знают. Это похоже на выстрел в пустоту. Это как запретить есть сахар человеку, который его и так не употребляет. Согласитесь, это выглядит как-то странно», – отметил собеседник.

«Ни творчество Валерии, ни мои проекты не являются и никогда не были пропагандой чего бы то ни было. Мы – люди искусства. Искусство объединяет людей. Творческие личности – это люди мира, добра и любви», – сказал Пригожин.

В четверг Канада объявила о введении санкций против 19 россиян, которые, как говорится в сообщении канадского кабмина, «используют свое искусство (музыку, актерское мастерство, кино) для пропаганды российского вторжения на Украину». Среди попавших под ограничения: певица Валерия, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, музыкант Тимати.

Также рестрикции были введены в отношении ряда деятелей культуры и образования, включая директоров музеев, которые якобы «причастны к повреждению или полному уничтожению культурных ценностей на Украине». Среди попавших под санкции – министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

Рестрикции были введены и против российских сотовых операторов «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2, банков «Точка» и «Тинькофф», платежных систем «Мир» и Yandex Pay, а также Московского общества казаков.

Кроме того, в четверг Совет Евросоюза принял решение продлить действие экономических санкций против России еще на полгода – до 31 января 2024 года. Таким образом, санкции против России в связи с ситуацией на Украине, впервые введенные в 2014 году и значительно расширенные в феврале 2022 года, продлены до конца января 2024 года.