Кремль спросили об отказе повышать призывной возраст до 21 года

Песков не стал комментировать предложение отказаться от повышения до 21 года нижней планки возраста призыва

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать предложение об отказе от планов повышения нижней планки призывного возраста с 18 лет до 21 года.

Представитель Кремля напомнил, что по этому вопросу в настоящее время ведутся дискуссии в Госдуме. При этом самой главной и основополагающей он назвал экспертную точку зрения Минобороны России, передает ТАСС.

Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал парламентариям принять законопроект о повышении призывного возраста срочной службы, согласно которому служить будут россияне в возрасте от 18 до 30 лет. При этом срок службы решено сохранить на уровне одного года.