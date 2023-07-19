Российские войска на Купянском направлении продвинулись более чем на 1 км

Группировка войск «Запад» продолжила наступление на Купянском направлении, за сутки российские подразделения прошли более 1 км вглубь, сообщило Минобороны России.

Ширина проникновения по фронту составила до 2 км, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново Харьковской области.

Поражены подразделения ВСУ у поселков Синьковка, Кисловка, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР). У поселка Песчаное (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады украинской теробороны.

Украинская сторона потеряла за сутки на этом направлении до 70 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab и САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

За сутки украинские военные пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении Южная группировка отразила 25 атак противника у поселков Белогоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Северное и северо-западнее Клещеевки в ДНР.

У Авдеевки (ДНР) ликвидирован склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

За сутки на этом направлении уничтожено свыше 340 бойцов ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, две польские САУ Krab, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении группа «Центр» отразила четыре атаки у поселков Кармазиновка, Шипиловка, Белогоровка, города Кременная (ЛНР). Поражены украинские подразделения у поселков Новосадовое, Ямполовка и Серебрянка (ДНР). У поселка Торское (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ.

У поселка Ямполь (ДНР) уничтожен склад боеприпасов украинской 100-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли на этом направлении до 100 бойцов, две боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку возле поселка Работино (Запорожская область).

Поражена живая сила и техника ВСУ у поселков Приютное (Запорожская область), Макаровка и Ровнополь (ДНР). Возле Старомайорского (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ.

На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Новопокровка и Малая Токмачка (Запорожская область). У Марфополя (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.

Уничтожены семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ у поселков Березовое (Днепропетровская область), Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка (Запорожская область).

ВСУ потеряли за сутки на этих направлениях свыше 170 человек, два танка, девять боевых бронированных машин, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в уничтожено до 50 украинских бойцов, боевая бронированная машина, три пикапа и гаубица Д-30.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику ВСУ в 106 районах.

Возле города Запорожье уничтожена база ГСМ украинских военных.