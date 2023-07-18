В Госдуме обсудили законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов

Комитет Госдумы России по информполитике, информационным технологиям и связи провел расширенное заседание, посвященное рассмотрению законопроекта о регулировании рекомендательных алгоритмов. К участию были приглашены эксперты, представители Роскомнадзора, Общественной Палаты России и ИТ-отрасли.

Председатель комитета Александр Хинштейн объяснил, что рекомендательные технологии – алгоритмы, предлагающие пользователю информацию, которая может быть ему интересна, тем самым создавая таргетированный контент – связаны с определенными опасностями, одна из которых – манипулирование людьми в сети. «Суть законопроекта и в том, чтоб такой манипуляции не было», – указал депутат.

Замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин, внесший законопроект на рассмотрении в июне, также указал, что рекомендательные алгоритмы активно собирают данные пользователей и могут использоваться в целях пропаганды. Все упомянутые риски сегодня небезосновательно тревожат законодателей.

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер объяснил, как законопроект заботится о пользователях. «По поводу правил. На наш взгляд, ключевое в следующем: когда пользователь соглашается с условиями использования какого-то сервиса, как правило, он не до конца осознает, на что же он соглашается. В этих условиях может быть множество положений, и лишь некоторые из них про использование его данных. И законопроект выводит в более публичную плоскость именно эту часть», – отметил он.

По словам референта управления президента по развитию ИК-технологий и инфраструктуры Светланы Федченко, важно понимать, насколько можно быть уверенным в том, что конкретному человеку пользователю действительно рекомендуется что-то полезное и нужное ему. «И самое главное: хочется понимать, влияют ли на это какие-то внешние факторы. Или могут ли быть навязаны рекомендации», – отметила она

Начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева заметила, что законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов не просто не противостоит интересам бизнеса, но даже будет ему полезен. «Это также важно для бизнеса и необходимо для бизнеса. Вся наша правоприменительная практика говорит о том, что размещение сервисами подобной информации благоприятно влияет на конкурентную ситуацию на соответствующих цифровых рынках. Те дела, которые мы рассматривали и в отношении Apple, и в отношении Google, в отношении «Яндекс» говорят о том, что эта информация необходима как бизнес-потребителям, так и конкурентам», – высказалась эксперт.

Другой угрозой рекомендательных алгоритмов, подсвеченной в ходе заседания Госдумы, стало формирование информационных пузырей или коконов, которые приводят к поляризации мнений пользователей. Это настоящий инструмент по созданию информационного кокона, из которого человек никогда не выйдет. Член комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Никита Данюк в этом ключе заметил: «Это настоящий инструмент по созданию информационного кокона, из которого человек никогда не выйдет».