Путин поручил саратовскому губернатору заняться детсадами

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18 июля, вторник | Последнее обновление — 15:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Запланировано увеличение поставок истребителей пятого поколения для армии
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На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше.
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Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна.
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Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны.
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин поручил саратовскому губернатору заняться детсадами
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Президент России Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным попросил его обратить особое внимание на детские сады в регионе.
Глава региона в рамках встречи в Кремле рассказал президенту о ситуации в области, а также о вопросах, в решении которых требуется помощь. Речь, в частности, шла о расселении жителей из аварийного жилья.
Также Бусаргин рассказал Путину о помощи, которая оказывается семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации. Глава государства попросил и дальше заниматься этой темой, передает РИА «Новости».
Путин обратил внимание губернатора на ситуацию с детскими садами в регионе. «Детские сады надо приводить в порядок... Программу надо сделать и последовательно решать», – сказал он губернатору. «Она есть, отработаем», – пообещал глава региона.
Ранее Путин пообещал Бусаргину дать поручение о создании в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем.
Путин дал оценку ходу СВО и контрнаступлению ВСУ
Путин: Контрнаступление ВСУ успеха не имеет
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Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) не приносит результата.
«Положительно», – ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, высотки там и так далее», – передает ТАСС слова президента.
«Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» – указал Путин.
Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», – пообещал он.
11 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с 4 июня российская ПВО сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона. Артиллерией уничтожено 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отмечал, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины, по данным министра обороны, составили более 26 тыс. военных.
Путин выразил уверенность в надежности участвующих в СВО «крепких ребят» из Сибири
Путин на встрече с иркутским губернатором Кобзевым выразил уверенность в надежности «крепких ребят» из Сибири
Президент России Владимир Путин при встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым выразил уверенность в надежности сибиряков, участвующих в специальной военной операции, и передал привет военнослужащим.
Кобзев подарил Путину групповую фотографию участников спецоперации. «Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: «Не подведем!» И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные ребята. … Они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью», – сказал губернатор.
«Сомнений нет. … Крепкие ребята», – подтвердил президент. Путин несколько минут держал фотографию в руках, всматриваясь в лица военных, а затем переложил ее на свой рабочий стол.
Кобзев также передал от участников СВО президенту «слова благодарности, поддержки» и заверения, что они «всегда на страже Родины». «Привет им всем передавайте», – попросил глава государства, передает ТАСС.
Руководитель Иркутской области также доложил о поддержке военнослужащих и членов их семей, создании в области реабилитационного центра и помощи городу Кировску в ЛНР. «Прошу вас продолжать эту работу активно», – поручил президент.
Путин сыронизировал над зависимостью европейских политиков от США
Президент России Путин сыронизировал о готовности европейских политиков «повеситься» по приказу из-за океана
Президент России Владимир Путин сыронизировал над зависимостью Европы от США, предположив готовность европейских политиков повеситься по приказу из Вашингтона, испросив лишь разрешение это сделать на веревках национального производства.
«Знаете, иногда мне кажется, что чего им (европейским политикам) не скажут из-за океана, они все делают», – признался глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Президент описал ситуацию, как она, по его мнению, выглядит. «Если им (европейским политикам) завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить!», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: «Можно ли это сделать на веревках национального производства?».
«Но и здесь у них облом, извините, и здесь, мне кажется, они потерпят фиаско. Потому что американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», – заметил Путин.
Напомним, в марте спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава) делают все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца».
Путин поручил оказать пострадавшей при теракте девочке необходимую помощь
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Глава государства также поручил оказать помощь родственникам пострадавшей, передает ТАСС.
Также он отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста.
В совещании также участвует вице-премьер Марат Хуснуллин, ожидается, что он выступит с докладом.
Напомним, киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Доли иностранцев в «Данон» и «Балтике» переданы Росимуществу
Путин передал доли иностранных владельцев в российских Danone и «Балтике» во временное управление Росимущества
Доля иностранных владельцев в российской структуре Danone и в пивоваренной компании «Балтика» переданы во временное управление Росимущества, следует из указа президента России Владимира Путина.
Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов.
В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион», а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH, передает ТАСС.
В перечень ценных бумаг, в отношении которых вводится временное управление, включены акции АО «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, а также акции «Данон Россия», принадлежащие ООО «Данон трейд».
Напомним, в марте 2022 года датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group объявила об уходе из России. В то же время глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заявлял, что французские компании, в числе которых «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон», решили остаться в России.
В России решили ввести штрафы за выгул собак без намордника
В России решили штрафовать хозяев собак за выгул без намордника
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Правительство поддержало законопроект о введении штрафов от 1 до 3 тыс. рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника , следует из официального отзыва кабмина.
В проекте отзыва отмечается, что кабмин поддержал законопроект при условии его доработки до внесения в Госдуму. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», в который вводятся изменения, запрещен выгул потенциально опасных пород без намордника и поводка в общественных местах, передает ТАСС со ссылкой на «Известия».
Штрафовать нарушителей смогут полицейские, но контролировать правила в этой сфере должен региональный надзор.
Автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что получены многочисленные сообщения о нападении собак опасных пород даже будучи на поводке, но без намордника.
В 2019 году правительство утвердило перечень потенциально опасных пород собак, в который вошли бразильский бульдог, американский бандог, акбаш, амбульдог и другие.
Ранее собака породы бурбуль прокусила ребенку лицо и шею в Петербурге. До этого женщину застрелили за выгул собаки без намордника в Новой Москве.
Напомним, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что кабмин не поддержал идеи СПЧ по предотвращению нападения собак на людей. В правительстве отметили, что в российском законодательстве уже закреплены требования по безопасному выгулу домашних животных.
Путин заявил, что ждет предложения по повышению безопасности Крымского моста
Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста
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Необходимо предоставить конкретные предложения по повышению безопасности на Крымском мосту, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в районе Крымского моста.
«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Путин: Россия изучит трофейную современную западную технику
Трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов, сообщил президент России Владимир Путин.
«Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная», – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет?» – приводит ТАСС слова главы государства.
При этом он обратил внимание на наличие современной техники у России. «У нас она есть, причем весьма эффективная», – отметил Путин. Для примера президент привел танк Т-90 «Прорыв». «Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», – уверен глава государства. «Но и противник производит современную технику», – заметил Путин.
Президент ранее заявлял, что украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России.
Депутат: Российская металлургия показала устойчивость к санкционному давлению
Депутат Гутенев: После восстановления новые регионы России смогут внести вклад в металлургическую отрасль страны
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Как показала практика, отечественные металлурги были полностью готовы к тому санкционному давлению, которое оказывается на Россию. Немаловажно, что отрасль стабильно демонстрирует рост, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Владимир Гутенев. Напомним, 16 июля в России отмечается День металлурга.
«Как показывает практика сегодняшних дней, российская металлургия обладает современными и высокотехнологичными производствами. Именно благодаря этому мы успешно конкурировали на всех рынках как в досанкционный период, так и в нынешних условиях», – сказал глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенев.
«Немаловажно и то, как быстро и четко Россия смогла переориентировать основные векторы поставок продукции на страны Азии и Африки. При этом государство делает упор на внутренний рынок, который постоянно растет», – обращает внимание парламентарий.
«Можно с уверенностью сказать, что перспективы у отечественных металлургов весьма и весьма хорошие. А по мере наших побед они будут становиться еще лучше. Специалисты этой отрасли сегодня обеспечивают ВПК всем необходимым, чтобы снабжение бойцов в зоне СВО было на должном уровне. Это показывает, что все мы – одна большая семья», – отмечает собеседник.
«Уверен, что в перспективе свою лепту в эту семью внесут и новые регионы России. Донбасс – это мощнейший промышленный и сырьевой регион, который традиционно вносил серьезный вклад в экономику еще со времен Советского союза. Ну а после окончательно восстановления продукция донбасской металлургии будет работать на благо России – в машиностроении, жилищном строительстве, возведении инфраструктуры и в ВПК», – убежден депутат.
«Тут уместно вспомнить ситуацию в Крыму. Когда полуостров вернулся в состав России, стало понятно, насколько украинская власть запустила местную инфраструктуру. Мы же преобразили Крым. И я уверен, что такая же судьба ждет новые регионы нашей страны», – заключил Гутенев.
Напомним, ежегодно в третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. В этом году праздник выпал на 16 июля. Профессиональный праздник появился в СССР в 1957 году. Уже традиционно в металлургический центрах России – в Челябинске, Магнитогорске, Череповце, Липецке, Верхней Пышме и других – праздник отмечают с особым размахом.
Бурбуль прокусил ребенку лицо и шею в Петербурге
Собака породы бурбуль прокусила лицо и шею девятилетнему мальчику в Петербурге
Открыто уголовное дело по факту нападения собаки породы бурбуль на ребенка – животное прокусило девятилетнему мальчику лицо и шею, сообщает главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию поступило сообщение из детской больницы о том, что «к ним обратилась мама с девятилетним мальчиком, которого в городе Зеленогорск в лицо и шею укусила чужая собака», передает РИА «Новости».
Мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Уголовное дело открыто по статье о хулиганстве. Как сообщается, хозяин собаки, личность которого выясняется, отпустил животное без намордника, собака напала на ребенка.
Напомним, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что кабмин не поддержал идеи СПЧ по предотвращению нападения собак на людей. В правительстве отметили, что в российском законодательстве уже закреплены требования по безопасному выгулу домашних животных.
Прохожие обнаружили выпавшего из окна годовалого ребенка в Москве
Обнаруженный на улице годовалый ребенок госпитализирован в Москве
Установлена личность матери годовалого ребенка, которого прохожие обнаружили на улице, сообщила прокуратура Москвы.
Как сообщило ведомство в Telegram, 24-летняя женщина живет с ребенком в квартире на четвертом этаже. По словам женщины, она уснула, оставив ребенка без присмотра. В результате мальчик выпал из окна. Ребенок был доставлен в больницу после того, как проходившая мимо дома женщина услышала его плач.
На прошлой неделе годовалый ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители спали в состоянии алкогольного опьянения.
Песков: Совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире
Песков анонсировал вечернее совещание Путина по ЧП на Крымском мосту
Президент Владимир Путин в понедельник вечером проведет совещание по ситуации с Крымским мостом, встреча пройдет в открытом режиме и будет показана по телевидению, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ожидается, что на совещании выступит с докладом вице-премьер Марат Хуснуллин, который отправился на место ЧП, передает ТАСС.
Ранее Песков сообщил, что мероприятие может состояться около семи часов вечера.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина.
Путин поручил Хуснуллину организовать ремонт Крымского моста
Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту после теракта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин также поручил вице-премьеру на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту», – цитирует Пескова ТАСС.
Он уточнил, что дополнительные меры безопасности принимаются постоянно, их совершенствуют, и напомнил, что полуостров испытывает дополнительную туристическую нагрузку, возникают очереди к пунктам досмотра. Об этом говорилось на совещаниях у президента и отмечалось, что главной задачей является обеспечение безопасности.
«Мы знаем причину, знаем тех, кто стоит за террористическим актом. Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер, дополнительной работы», – отметил Песков.
Украинская сторона провела террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Путин поручил принять меры против дискриминации по национальному признаку в СМИ и интернете
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Роскомнадзором принять меры по недопущению распространения в СМИ и интернете дискриминации по национальному признаку.
«Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, и представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики в этой сфере», – говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам состоявшегося в мае заседания Совета по межнациональным отношениям. Доклад по данной теме президент ждет до 1 сентября 2023 года.
Кроме того, Путин поручил правительству проверить и при необходимости улучшить систему своевременного выявления конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений в стране. «Правительству Российской Федерации: <…> проверить эффективность работы государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, обратив особое внимание на обеспечение своевременного выявления конфликтных и предконфликтных ситуаций в указанной сфере и оперативного реагирования на их возникновение. При необходимости принять меры по повышению эффективности работы этой системы», – говорится в поручении главы государства.
Кроме того, президент поручил Минкультуры и Минобрнауки подготовить и представить предложения по созданию в Москве музея народов России. В данной работе, как сказано в поручении, должны использоваться музейные фонды федерального государственного бюджетного учреждения науки ордена Дружбы народов «Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая» Российской академии наук, а также этнографических и историко-краеведческих музеев, подведомственных Минкультуры России и исполнительным органам субъектов РФ.
Также глава государства дал поручение высшим должностным лицам субъектов РФ «оказывать региональным отделениям общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» организационное, методическое, материально-техническое и иное содействие по вопросам осуществления уставной деятельности этой организации». По этой теме президент ждет доклад до 1 сентября 2023 года, далее – один раз в год.
Бразилия заявила о возможной встрече Путина и да Силвы в ЮАР
Глава МИД Бразилии Виейра назвал саммит БРИКС в ЮАР ближайшей возможностью для встречи Путина и да Силвы
Ближайшая возможность для встречи президентов России и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы может представиться на саммите БРИКС в ЮАР, заявил глава бразильского МИДа Мауро Виейра.
Виейра напомнил, что президенты двух стран после победы да Силвы на последних выборах «связывались дважды», кроме того, Путин принял в Москве спецпосланника Селсу Аморима, чтобы обсудить Украину. Как указал Виейра, за полгода работы администрации да Силвы он сам трижды встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия Путина в саммите БРИКС, заявил, что как только президент примет решение, Кремль проинформирует журналистов.
Международный уголовный суд выдавал «ордер на арест» Путина. Москва рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС. Россия отклонила предложение ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС возглавил Лавров, а не Путин.
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