Путин поручил саратовскому губернатору заняться детсадами

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным попросил его обратить особое внимание на детские сады в регионе.

Глава региона в рамках встречи в Кремле рассказал президенту о ситуации в области, а также о вопросах, в решении которых требуется помощь. Речь, в частности, шла о расселении жителей из аварийного жилья.



Также Бусаргин рассказал Путину о помощи, которая оказывается семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации. Глава государства попросил и дальше заниматься этой темой, передает РИА «Новости».

Путин обратил внимание губернатора на ситуацию с детскими садами в регионе. «Детские сады надо приводить в порядок... Программу надо сделать и последовательно решать», – сказал он губернатору. «Она есть, отработаем», – пообещал глава региона.

Ранее Путин пообещал Бусаргину дать поручение о создании в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем.