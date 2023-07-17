Путин поручил принять меры против дискриминации по национальному признаку в СМИ и интернете

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Роскомнадзором принять меры по недопущению распространения в СМИ и интернете дискриминации по национальному признаку.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, и представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики в этой сфере», – говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам состоявшегося в мае заседания Совета по межнациональным отношениям. Доклад по данной теме президент ждет до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, Путин поручил правительству проверить и при необходимости улучшить систему своевременного выявления конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений в стране. «Правительству Российской Федерации: <…> проверить эффективность работы государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, обратив особое внимание на обеспечение своевременного выявления конфликтных и предконфликтных ситуаций в указанной сфере и оперативного реагирования на их возникновение. При необходимости принять меры по повышению эффективности работы этой системы», – говорится в поручении главы государства.

Кроме того, президент поручил Минкультуры и Минобрнауки подготовить и представить предложения по созданию в Москве музея народов России. В данной работе, как сказано в поручении, должны использоваться музейные фонды федерального государственного бюджетного учреждения науки ордена Дружбы народов «Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая» Российской академии наук, а также этнографических и историко-краеведческих музеев, подведомственных Минкультуры России и исполнительным органам субъектов РФ.

Также глава государства дал поручение высшим должностным лицам субъектов РФ «оказывать региональным отделениям общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» организационное, методическое, материально-техническое и иное содействие по вопросам осуществления уставной деятельности этой организации». По этой теме президент ждет доклад до 1 сентября 2023 года, далее – один раз в год.