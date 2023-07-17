Россия решила добровольно сократить экспорт нефти в августе

Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре

МИД: Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре

Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор, говорится в заявлении МИД.

«Год спустя итоги работы по реализации «черноморской инициативы» выглядят неутешительно», – заявили в МИД России.



Там напомнили, что сразу после начала реализации зерновой сделки вывоз украинского продовольствия вразрез с заявленными гуманитарными целями был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов. Так, за время работы «черноморской инициативы» в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. В то же время на долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% – всего 922 тыс. 92 тонны.

На этом фоне в МИД напомнили, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 млн га) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, которые скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами от украинского зернового экспорта. Кроме того, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью.

Таким образом, указали в МИД, «западники, по сути, зарабатывают дважды – и на продаже, и на переработке зерна». «Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров, и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций», – добавили в ведомстве.

Кроме того, напомнили в министерстве, Киев под прикрытием реализации «черноморской инициативы» не раз совершал провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. В результате подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор использовались для проведения террористических атак.

«Что касается Меморандума Россия – ООН, то он на деле так и не заработал. … Из пяти предусмотренных Меморандумом Россия – ООН системных задач не выполнено ни одной. «Россельхозбанк» не был переподключен к системе SWIFT, … ввоз в Россию запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений запрещен как товаров «двойного назначения», … зарубежные счета отечественных сельхозкомпаний «заморожены», несмотря на то, что западные санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения», – заявили в МИД.

При этом «частично разблокированные средства «перекочевали» в карманы тех же западников в счет погашения кредитов и оплаты безвозмездных поставок наших удобрений».

«В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения «черноморской инициативы» теряет смысл. … Российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия России «черноморская инициатива» прекращает свое функционирование с 18 июля», – отметили в МИД.

Там добавили, что западные союзники Киева могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры. «Правда, при этом дешевое и некачественное зерно, поступающее без какого-либо контроля, рискует окончательно затопить европейские рынки, вызвав (и уже вызывая) протесты местных фермеров. Если это действительно волнует Брюссель, то еэсовцы вполне могут скупать его и вместо разговоров про борьбу с голодом начать направлять в нуждающиеся страны», – указали в дипведомстве.