Необходимо просчитать все возможные риски и определиться, какое вооружение и средства поражения в скором времени могут быть востребованы, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии на Обуховском заводе концерна «Алмаз-Антей».

Пока предложение ЦБ носит рекомендательный характер, ждать от «Сбера» упразднения комиссии за переводы не стоит. Это решение будет реализовано только в случае прямого требования. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Иван Лизан. Ранее Центробанк призвал «Сбер» подумать над отменой комиссий за переводы.

Украина гарантирует «ответственное использование» кассетных боеприпасов, запрашивая их у США, но пока нет новостей об их передаче.

Бывшего вратаря нидерландской футбольной сборной и английского ФК «Манчестер Юнайтед» Эдвина Ван дер Сара госпитализировали в Хорватии, где он находился на отдыхе.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне превысила 78 долларов за баррель, но потом замедлила рост, оставшись на отметке 77,96 доллара.

Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразили желание провести встречи в Москве и Стамбуле до истечения действия зерновой сделки.

Россия подтверждает сокращение поставок нефти на рынки на 500 тыс. баррелей в сутки в августе путем сокращения экспорта, сообщили в Минэнерго России.

Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует.

Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле.

Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых».

Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности Перейти в раздел

США готовы обречь на страдания несколько поколений украинцев В США обсуждают поставки Украине «наименее опасных» кассетных боеприпасов. Несмотря на попытки Вашингтона «сгладить углы», мировое сообщество возмущено готовностью Пентагона отправить в зону конфликта негуманное оружие. Почему в США задумались о передаче кассетных боеприпасов ВСУ и какие выводы из этого следуют? Подробности Перейти в раздел

Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности Перейти в раздел

Воровство у России стало символом краха украинского авиапрома Из страны, способной к изобретению и созданию, Украина окончательно превратилась в страну, способную только к воровству. По крайней мере, именно на такие мысли наводит сюжет вокруг ареста на Украине российского самолета – как и собственно всей судьбы независимого украинского авиапрома. Впрочем, шанс на его возрождение остается, но зависит это опять-таки от России. Подробности Перейти в раздел

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику «Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО? Подробности Перейти в раздел