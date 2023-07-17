|
|
Средства ПВО за сутки уничтожили 19 украинских беспилотников
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны.
ПВО за сутки сбила три крылатые ракеты Storm Shadow, три снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожила 19 украинских БПЛА, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Беспилотники уничтожены у поселков Залиман, Площанка, Шипиловка (ЛНР), Водяное, Никольское (ДНР), Ремовка, Любимовка (Запорожская область) и Корсунка (Херсонская область).
Также в районе Краматорска (ДНР) уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман».
С начала СВО уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5047 беспилотников, 426 ЗРК, 10 731 танк и другие бронемашины, 1139 машин РСЗО, 5487 орудий полевой артиллерии и минометов.
Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»
Глава Чечни Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»*
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал «отморозков» из украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), взятых в плен российскими войсками в окрестностях Клещеевки под Бахмутом (Артемовском).
Кадыров показал в своем Telegram-канале пленных, взятых в окрестностях Клещеевки бойцами спецназа «Ахмат» совместно с воинами 346-й бригады специального назначения и легендарной четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР.
По словам Кадырова, пленные рассказали, что прикомандированы к украинскому националистическому батальону «Айдар»*, известному своими зверствами над мирными жителями. Глава Чечни призвал выяснить, как долго пленные состояли в рядах «отморозков» «Айдара»*, а также установить, замешаны ли они в преступлениях против гражданских.
По словам Кадырова, пленные рассказали много интересного. Например, в ходе учений им выделялось для стрельбы всего лишь от 9 до 12 патронов в день, а расписываться приходилось о получении и отстреле от 200 до 500 патронов ежедневно, рассказал глава Чечни. «Вот так шла подготовка к украинскому контрнаступу, который, не успев начаться, заглох по всему фронту», – подчеркнул Кадыров.
Накануне стало известно, как один российский боец взял в плен трех украинских военных.
НАК: Киев атаковал Крымский мост двумя надводными дронами
НАК сообщил о террористической атаке Киева на Крымский мост
Киевский режим в ночь на понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал ребенок, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В НАК уточнили, что атака произошла в 3.05 в ночь на понедельник. Мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате было повреждено автодорожное полотно моста, погибли два человека, пострадал ребенок, передает РИА «Новости».
В комитете добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
В Совфеде призвали к максимально жесткому ответу на теракт на Крымском мосту
Сенатор Цеков: Запад обязательно похвалит украинские власти за очередной теракт на Крымском мосту
|
|
Украинские власти тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы разрушить связь Крыма с Россией. Но у них ничего не выйдет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно о повреждении дорожного полотна Крымского моста в результате теракта.
«Украинские власти в попытках противостоять России глумятся над своим прошлым, над предками. Эти люди уже даже не скрывают того, что Украина превратилась в террористическое государство, а теракты против мирных граждан стали обычным делом», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.
«Нет сомнений в том, что за этот теракт Украина получит очередную порцию похвалы от США и стран НАТО. Вот только там будто не понимают, что эти методы совершенно точно не принесут ничего хорошего украинским гражданам», – отметил он.
«Крымский мост – бельмо на глазу для властей Украины. Это символ единства Крыма с большой Россией, поэтому изначально в Киеве говорили, что построить его якобы невозможно, что он не выстоит в силу природных условий. Сейчас же они тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы его разрушить», – рассуждает парламентарий.
Резюмируя, Цеков отметил, что является сторонником максимально жесткого ответа со стороны России на этот теракт и ему подобные.
Ранее в ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
Вскоре движение по железнодорожной части моста было возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.
В своем Telegram-канале Крючков также рассказал о том, как добраться в Крым на автомобилях и автобусах. «Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», – написал он. Легковые автомобили могут добраться на полуостров на пароме, либо по альтернативному маршруту через новые территории. Грузовой транспорт – только по альтернативному маршруту.
Песков: Москва знает, кто стоит за терактом в Крыму
Песков: Россия отдает отчет в коварстве киевского режима
|
|
Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина, российские власти знают о коварности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это все дело рук киевского режима», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Кремль не испытывает никаких иллюзий по поводу возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту. «Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе», – сказал Песков.
Говоря о ситуации с туризмом в Крыму, Песков отметил, что следует сохранять бдительность и собранность. «Все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. ... Мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», – заявил Песков.
Он также заявил, что специальная военная операция будет продолжена, достижение всех ее целей в конечной перспективе станет ответом, в том числе на подрыв Крымского моста.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Украина сообщила о наступлении российских войск на Купянском направлении
Замминистра обороны Украины Маляр сообщила о наступлении российских войск в Харьковской области
Российские войска два дня активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила о том, что «на востоке ситуация несколько обострилась». По ее словам, продолжаются «ожесточенные бои». Кроме того, Россия наступает на Авдеевском и Марьинском направлениях, передает РИА «Новости».
Напомним, в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки на Купянском направлении российские войска уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.
В Крыму возложили на Киев ответственность за атаку на Крымский мост
В Крыму заявили, что атака на Крымский мост совершена террористическим режимом Киева
|
|
Крымский мост был поврежден в результате атаки со стороны Украины, заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов.
«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление – атаковал Крымский мост», несмотря на то, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект, написал Константинов в Telegram.
Он подчеркнул, что будущие удары по Крыму предотвратит лишь установление Россией контроля на всем Черноморском побережье. «И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут умалять террористическую деятельность», – написал Константинов.
Он добавил, что железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, а другие последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы.
Ранее движение поездов было возобновлено по Крымскому мосту после ЧП.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ и ВМС к атаке на Крымский мост
«РБК-Украина» и «Обозреватель» сообщили о причастности СБУ и ВМС к атаке на Крымский мост
К атаке на Крымский мост могут быть причастны Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы страны, сообщают «РБК-Украина» и издание «Обозреватель» со ссылкой на источники.
По словам источников в спецслужбах, СБУ и ВМС Украины атаковали мост с помощью надводных беспилотников, передает ТАСС.
Ранее Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Утром в понедельник движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено.
Медведев после атаки в Крыму призвал к «негуманным методам» борьбы с террористами
Медведев на фоне атаки на Крымский мост призвал отказаться от «пресной идеи» судебного процесса над боевиками
|
|
Террористы понимают только язык силы и действовать против них нужно «негуманными методами», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне украинской атаки на Крымский мост.
Медведев подчеркнул, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями – они понимают только язык силы, «совсем негуманные методы».
В этой связи он призвал отказаться от «пресной идеи» судебного процесса над боевиками, а начать взрывать их дома и дома их родственников.
«Главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», – написал Медведев в Telegram.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Названы «критические ошибки» НАТО в отношениях с Россией и Украиной
CGTN назвал отказ НАТО смягчить опасения Москвы в сфере безопасности критической ошибкой альянса
Отказ НАТО должным образом смягчить реальные опасения России в области безопасности оказался одной из самых больших ошибок альянса, заявил обозреватель Бобби Надери.
Другой «критической ошибкой» НАТО Надери назвал «поспешную» поддержку Украины после евромайдана. Как заявил Надери, действия НАТО не опирались на «глубокое понимание сложной внутренней динамики». Он полагает, что «ключевым просчетом» для НАТО оказалась «неспособность оценить вероятные последствия своих действий», передает РИА «Новости» со ссылкой на CGTN.
Надери считает некомпетентные действия альянса причиной затянутости украинского конфликта. Он подчеркнул отказ НАТО прислушаться к беспокойству Москвы, а также нежелание альянса поддержать усилия Китая по урегулированию ситуации. Это, по мнению Надери, является выдающимся провалом НАТО.
Напомним, пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию. НАТО не является тем блоком, который задумывался и конструировался для обеспечения стабильности и безопасности, сказал он.
После сильного взрыва в Харькове в ряде районов города пропал свет
«Страна»: После сильного взрыва в Харькове в некоторых районах города пропало электричество
Сильный взрыв произошел в Харькове, поле чего в некоторых районах города отключили электричество, сообщило украинское издание «Страна».
По данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области воздушная тревога объявлялась в период с 18.23 до 18.44, а также в 18.53, после чего она была отменена, передает ТАСС.
По сообщению издания, над местом взрыва поднимается столб дыма, в некоторых районах города пропало электричество.
Накануне бывший американский военный разведчик предсказал освобождение Россией Днепропетровска, Одессы и Харькова.
Все опоры Крымского моста остались целы после ЧП
Сенатор Ковитиди: Все конструкции Крымского моста остались на своих опорах после ЧП
Все конструкции Крымского моста после атаки в ночь на понедельник находятся на своих опорах, заявила сенатор от республики Ольга Ковитиди.
«Все конструкции моста находятся на своих опорах», – сказала Ковитиди РИА «Новости».
Она также заявила, что виновных за атаку ждет наказание. «Правоохранители работают четко. Лето в Крыму никто не отменит», – заявила сенатор.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
Эксперт: Сухопутный коридор является оптимальной альтернативой Крымскому мосту
Экономист Лизан: Маршруты через Крымский мост и сухопутный коридор сопоставимы по времени и расстоянию
|
|
Маршрут в Крым через новые территории является самой оптимальной альтернативой движению по Крымскому мосту. Дорога обладает достаточной пропускной способностью, при этом сохраняются необходимые меры безопасности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее в Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым, после теракта на Крымском мосту.
«Маршрут в Крым через Мариуполь и новые территории стал востребован еще после первого теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года. Только в первые месяцы по этой магистрали на полуостров направлялось от 300 до 700 машин в сутки. Грузовой транспорт до сих пор идет по этому транспортному коридору», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«За это время там не было никаких чрезвычайных ситуаций, поэтому совершенно логично и правильно направить по этому коридору и легковой транспорт. Кстати, соответствующие поручения президент России Владимир Путин давал, когда на подъезде к мосту образовалась пробка из-за досмотровых мероприятий», – отметил он.
«Сейчас, когда пропускная способность моста сократилась, других альтернатив нет. Паром, скорее всего, оставят только для транспортировки тех, кто сейчас застрял на подъездах к мосту, а дальше будут использовать для перевозок местных жителей», – рассуждает собеседник.
«Пропускной способности транспортного коридора через Северное Приазовье даже с учетом двухполосной дороги на большинстве участков однозначно хватит. Тем более, что в Росавтодоре обещали к сентябрю уже полностью сдать в эксплуатацию трассу Р-280, соединяющую Ростов-на-Дону, Мариуполь и Крым. В целом на этом направлении ведется большая работа по дорогам, поскольку они активно используются в рамках и военной логистики», – сказал Лизан.
«Маршруты через Крымский мост и сухопутный коридор примерно сопоставимы по времени и расстоянию. Безусловно, многое зависит от того, куда именно направлялись туристы. Сейчас, например, проще попасть в Евпаторию, нежели в Феодосию. Досмотр на маршруте через новые территории тоже есть, это важный элемент безопасности», – добавил он.
«Что касается самого Мариуполя, говорить о том, что город сильно выиграет от этого с экономической точки зрения, не приходится. Вместе с тем какая-то часть путешественников будет заезжать, делать там остановки и как-то поддерживать местный бизнес. Кроме того, благодаря маршруту через новые территории жители большой России познакомятся с Новороссией», – отметил Лизан.
Ранее в Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун. По его словам, пока невозможно прогнозировать, как скажется возможное увеличение потока машин через Мариуполь, но город готов к этому.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вице-премьер Марат Хуснуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минтранса Виталий Савельев и глава Крыма Сергей Аксенов доложили президенту о последствиях атаки на Крымский мост. Он уточнил, что сейчас Хуснуллин по поручению главы государства вылетает в регион.
Вечером президент проведет совещание о ситуации на Крымском мосту. Также Путин поручил организовать работу по обеспечению помощи людям, находящимся в пути на крымском направлении. Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
ООН не получила уведомлений о продлении зерновой сделки
Источники в ООН сообщили об отсутствии уведомлений от участников зерновой сделки о ее продлении
ООН исходит из того, что идет последний день действия зерновой сделки, уведомлений о ее продлении не поступало, сообщили источники в организации.
Источники ТАСС заявили, что «информации о продлении зерновой сделки все еще не было». Однако в ООН допускают, что сделку удастся продлить за оставшиеся часы. Источник сказал, что в ООН «ждут позицию Москвы». По его мнению, «возможно все».
Весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. Последнее судно вышло из Одессы в рамках сделки 16 июля.
На Украине назвали сумму полученной за полгода помощи от Запада
Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от Запада более 23 млрд долларов за полгода
В украинский бюджет за полгода поступило более 23 млрд долларов от международных партнеров, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.
Как указал Шмыгаль в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), за шесть месяцев 2023 года в госбюджет поступили 1,3 трлн гривен налогов, сборов и других платежей, а расходы составили 1,78 трлн гривен. Он выразил благодарность международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт закончится в тот момент, когда этого захотят США, Он уточнил, у страны нет своих денег, военной промышленности и своих мощностей для военного производства.
В апреле сообщалось, что оборонный бюджет Украины в 2022 году увеличился на 640% и достиг 44 млрд долларов.
Российские Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что вертолетами нанесено 12 ударов. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли гаубицу 2С3 «Акация» у Малой Шапковки, орудия Д-20 у урочища Волчий, а также минометный расчет в районе населенного пункта Гатище. Российская ПВО в районе Загоруйковки сбила снаряд HIMARS и беспилотник «Фурия», передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на одном из участков Южно-Донецкого направления поражен командно-наблюдательный пункт противника, убито более десяти националистов, нарушена система управления и сорвана атака ВСУ. Чехов отметил «грамотную и своевременную корректировку огня», проведенную прапорщиком Алимагомедом Ханмирзаевым, передает РИА «Новости».
Чехов сообщил, что российский войска в ходе систематического огневого воздействия на украинских военных уничтожили пикап с националистами восточнее Макаровки и два минометных расчета в районах Новомайорского и Новодонецкого. Артиллерия уничтожила скопление украинских сил у Новодаровки, авиация поразила позиции ВСУ у Старомайорского и Урожайного. ТОС «Солнцепек» также нанесли удары по ВСУ в районе Старомайорского.
Напомним, президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление ВСУ не приносит результата.