Польша решила оставить посла в Москве

RMF FM: Польша планирует оставить своего посла в России

Польша планирует оставить своего посла в России, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента республики Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

Отвечая на вопрос, должен ли быть отозван посол Польши из Москвы, Пшидач заявил, что «на этом этапе нет таких планов», передает РИА «Новости».

Он отметил, что после решения о закрытии польского консульского агентства в Смоленске Варшава оставляет за собой право на ответные шаги. В этой связи Пшидач напомнил, что в Польше имеются несколько российских консульств и что «принцип взаимности является «золотым принципом» в международных отношениях».

Пшидач подчеркнул, что Польша не хочет отзывать своего посла из Москвы, пока там присутствуют послы других стран.

«Или мы все, как Европейский союз, или в будущем отбываем вместе», – сказал Пшидач.

Он добавил, что ситуация динамично изменяется, и все может поменяться в любую минуту.

Ранее главой российского правительства было подписано распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. В МИД Польши сообщили, что агентство будет ликвидировано 31 августа 2023 года.