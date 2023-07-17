Бразилия заявила о возможной встрече Путина и да Силвы в ЮАР

Глава МИД Бразилии Виейра назвал саммит БРИКС в ЮАР ближайшей возможностью для встречи Путина и да Силвы

Ближайшая возможность для встречи президентов России и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы может представиться на саммите БРИКС в ЮАР, заявил глава бразильского МИДа Мауро Виейра.

Виейра напомнил, что президенты двух стран после победы да Силвы на последних выборах «связывались дважды», кроме того, Путин принял в Москве спецпосланника Селсу Аморима, чтобы обсудить Украину. Как указал Виейра, администрация президента Бразилии и он сам трижды встречались с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия Путина в саммите БРИКС, заявил, что как только президент примет решение, Кремль проинформирует журналистов.

Международный уголовный суд выдавал «ордер на арест» Путина. Москва рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС. Россия отклонила предложение ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС возглавил Лавров, а не Путин.



