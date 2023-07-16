Купюры в пять и десять рублей переданы в инкассаторские центры столицы

«Сбер»: Кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье получили купюры номиналом в пять и десять рублей

Кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье получили купюры номиналом в пять и десять рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В пресс-службе сообщили, что кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Московской области обеспечены банкнотами пять и десять рублей пока в небольшом объеме. В банке уточнили, что в ближайшее время ожидаются дополнительные партии, после чего банкноты возобновленного выпуска будут направлены для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена, передает ТАСС.

Напомним, в июле прошлого года зампред ЦБ Сергей Белов сообщал о планах Банка России возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года.