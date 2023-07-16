В Белом доме заявили о готовности к любому решению России по зерновой сделке

Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан: США готовы к любому решению России по зерновой сделке

США готовы к любому российскому решению по зерновой инициативе, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан в интервью CBS предположил, что Россия может выйти из черноморской зерновой инициативы или они продолжат. По его словам, США готовы к любому сценарию, и ведется плотная работа на этим с украинцами, передает РИА «Новости».

Он добавил, что по мнению США, выход России из соглашения обернется для Москвы «огромными дипломатическими издержками», но выбор остается за российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений все еще не выполнены.

Ранее Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед ней.