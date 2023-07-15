Хинштейн: Россия нуждается в технологическом скачке вперед Путин заявил президенту ЮАР, что препятствия по зерновой сделке не устранены Российский лидер Владимир Путин заявил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что препятствия по зерновой сделке не устранены

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин сообщил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений все еще не выполнены. На сайте Кремля указано, что остались невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Также глава государства напомнил, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, так и не реализована. При этом лидеры стран подтвердили взаимный настрой на укрепление сотрудничества в различных областях. Кроме того, Путин и Рамапоса обсудили африканскую мирную инициативу по Украине. По двусторонней и международной повестке дня президенты решили провести отдельную встречу на предстоящем саммите в Петербурге. Отмечается также, что Рамапоса проинформировал Путина о подготовке к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге. Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова» Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России). Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент. В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган. В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей. Путин назвал условие продления зерновой сделки Путин: Россия продлит зерновую сделку при выполнении обязательств перед ней

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед ней, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», – подчеркнул он, комментируя ситуацию с зерновой сделкой, передает ТАСС. Российский лидер уточнил, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке – до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по этим договоренностям. «И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены – ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», – указал Путин. «Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, и многие другие моменты. Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота», – подчеркнул он. «Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но, слушайте, хватит в конце концов», – уточнил Путин. Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо по сохранению зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ООН не смогла исполнить работу по реализации зерновой сделки в отношении России. Новости СМИ2 Путин дал совет ученому, который создает квантовый компьютер Президент Путин посоветовал ученому Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать жену

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» посоветовал научному сотруднику Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Илье Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать свою жену. Российский ученый Илья Семериков, работающий над созданием квантового компьютера, рассказал президенту, что этот процесс поглощает все его время и внимание, передает ТАСС. «Все <…> крутится вокруг двух вещей: квантового компьютера и людей. Это две вещи, которые мне в жизни интереснее всего», – признался Семериков. «Жену не забывайте, это вам дорого обойдется», – с улыбкой посоветовал ему Путин. «Жена ваша тоже героиня», – добавил глава государства. Вернувшись к серьезному тону, президент, обращаясь к Семерикову, заметил: «Вам можно только позавидовать, так же как посочувствовать людям, которые с тоской думают, что завтра на работу. А вы с работы не хотите уходить». «Да, это же счастье, вот в этом и есть счастье. Когда человек живет тем делом, которому он посвятил свою жизнь», – сказал Путин. Семериков также рассказал, что от момента начала работы по созданию квантового компьютера прошло почти десять лет. «За эти десять лет мы многому очень научились», – заметил он. «Главное, чтобы участники процесса не вышли на пенсию», – пошутил глава государства. В свою очередь президент признался, что при поиске ответов на те или иные вопросы он думает о них круглосуточно, тогда решения приходят сами собой, совершенно неожиданно. Путин рассказал, что его нередко спрашивают, как он до чего-то додумался. «Ответ очень простой. Я думаю об этом постоянно – и днем, и ночью. Засыпаю – думаю об этом, просыпаюсь – думаю об этом. Решение какого-то вопроса [тогда] находится совершенно неожиданно», – поделился Путин. Ранее в четверг президенту России показали отечественные квантовые разработки. Глава государства также проверил работу защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей. Путин заявил, что западные танки горят лучше советских Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться

Фото: кадр из видео

Текст: Кристина Цыцура

Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство». «А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента. Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard. «Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент. Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области. Новости СМИ2 Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий для тушений пожаров

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Турецкие власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир на закупку вертолетов и самолетов, заявил Эрдоган, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Анкара намеревается закупить у Москвы несколько самолетов-амфибий, поскольку они «существенно влияют на тушение пожаров». Эрдоган уточнил, что планирует обсудить этот вопрос при личной встрече с Путиным. Закупка двух-трех самолетов повысит эффективность борьбы с пожарами в лесах, сказал он. На большей части турецкой территории пришла жара, температура превышает 30 градусов, в пятницу ожидается пик с температурой до 44 градусов в нескольких регионах. В феврале 2023 года российские самолеты Бе-200 тушили в Турции появившиеся после землетрясений пожары возле населенного пункта Яхачи и порта Искендерун. Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует ТАСС: Путин отметил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует

Текст: Ольга Никитина

Вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе «Вагнер», не существуют, заявил президент Владимир Путин. «Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!» – передает ТАСС слова главы государства со ссылкой на специального корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова, который задал президенту вопрос о том, сохранится ли эта компания как боевая единица. Путин в этой связи отметил, что в России нет закона о частных военных организациях, а значит, и «такого юрлица нет». «Группа [«Вагнер»] есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», – отметил российский лидер. Президент считает, что в ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» все «очень просто и очевидно для российского общества». «Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно, так… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление… Я скажу так, очень аккуратно…», – сказал Путин. Глава государства рассказал, что на встрече с представителями данной ЧВК в Кремле 29 июня он дал «оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны – того, что они сделали в ходе событий 24 июня», а также «показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения». Как пишет «Коммерсант», Путин заявил, что предложил участникам встречи несколько вариантов трудоустройства, и в том числе – под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой», под началом которого бойцы «Вагнера» служили последние 16 месяцев. «Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А [основатель «Вагнера» Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», – рассказал Путин, слова которого приводит Колесников. Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что группа «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России. Новости СМИ2 Путин постановил выплатить семьям погибших при создании укреплений в приграничных регионах по 5 млн рублей

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Семьям работников, которые возводят фортификационные сооружения на приграничных территориях России, будут выплачивать по 5 млн рублей в случае их гибели, следует из указа российского лидера Владимира Путина. На официальном портале правовой информации указано, что при ранении таким гражданам будут выплачивать по 3 млн рублей. Мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Ранее Путин установил выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС. Путин призвал «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

В России необходимо «раскрутить» собственную микроэлектронную промышленность, поскольку потребность в вычислительных ресурсах растет, заявил президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». «Наши собственные суверенные решения в этой сфере критически необходимы для развития систем искусственного интеллекта, для создания больших нейросетевых моделей. Именно поэтому для нас так важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность», – пояснил российский лидер, передает ТАСС. Как отметил Путин, для этого в России сегодня развиваются серийные производства по выпуску особо чистых материалов и технологических сред. Он привел в пример новый научно-технологический центр в Зеленограде, в котором реализуются проекты по технологическому оборудованию, в том числе с участием партнеров из Белоруссии. Глава государства также отметил, что, согласно прогнозам, перспективные вычислительные системы будут представлять собой гибридные решения, в которых присутствует и квантовое ядро, и технологии микроэлектроники. «Отмечу, что каждые десять лет производительность компьютеров увеличивается примерно в тысячу раз, интегральные схемы сегодня уже содержат десятки миллиардов транзисторов. Гонка здесь идет на запредельных скоростях», – добавил он. Ранее Путин на форуме предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года по формированию экономики данных. Новости СМИ2 Эрдоган рассказал о «предложениях Путина» по зерновой сделке Президент Турции Эрдоган: Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются 12 июля 2023, 18:56 Текст: Антон Никитин

Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин якобы высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Подводя итоги прошедшего саммита НАТО, президент Турции отметил, что зерновая сделка продлевалась дважды, за время ее действия на мировые рынки было доставлено 33 млн тонн продовольствия, передает ТАСС. Эрдоган также сообщил, что обсуждал продление зерновой сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по словам турецкого лидера, выступает за ее продление. Кроме того, лидер Турции выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Эрдоган заявил о намерении и далее обсуждать зерновую сделку с Путиным и с Зеленским. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля. В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение Турции продлить срок договоренности сразу на два года, констатировав, что ситуация вокруг зерновой сделки де-факто никак не поменялась. Напомним, 30 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что доводов для продления зерновой сделки нет, в случае ее прекращения Россия обеспечит поставки зерна в беднейшие страны за свой счет в нужном объеме. Путин призвал внедрить большие данные в управление экономикой Путин призвал внедрить большие данные в управление экономикой России

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российская экономика нуждается в новой модели управления на основе больших данных, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». «Наша принципиальная задача – перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, эффект от подобных преобразований должен быть «комплексным, мультипликативным», он должен кратно повысить качество управления, производительность труда, обеспечить рабочие места с передовыми компетенциями и высокими зарплатами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для россиян. Новости СМИ2 Путин: Россия считала проект стамбульского соглашения с Украиной приемлемым 13 июля 2023, 20:28 Текст: Валентина Григоренко

Россия считала приемлемым для себя проект стамбульского соглашения с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. Как указал российский лидер, в этом документе подробно оговаривались гарантии безопасности Украины. Путин отметил, что в проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и который «был потом выброшен в мусорное ведро украинским режимом», очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины, передает ТАСС. Глава государства считает приемлемым для Москвы проект стамбульского соглашения. «Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом, я считаю, что этот документ был приемлемым», – подчеркнул он. Ранее Владимир Путин в беседе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил о важности комплексного выполнения стамбульских соглашений по зерну. Политолог: Россия перешла к новому этапу обеспечения технологического суверенитета Политолог Данилин: Курс президента на технологический суверенитет повысит качество жизни россиян

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Стремление России к технологическому суверенитету повысит качество жизни россиян. Передовые технологии – это залог успешного будущего нашей страны, а возрождение отечественной науки – свершившийся факт, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя выступление президента Владимира Путина на Форуме будущих технологий. «В первую очередь отмечу курс президента на построение технологического суверенитета. Это не фантазия или блажь, а важнейший драйвер развития всего российского научно-технического комплекса. Важно, что выбранный стратегический курс на долгосрочность мотивирует ученых работать именно в России», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «Передовые технологии и необходимость для нашей страны стать лидером в этой отрасли – залог успешного будущего. Возрождение отечественной науки – уже свершившийся факт. Президент также успокоил всех, что финансирование науки не будет сокращено. Ученым, исследователям будет предоставлено больше свободы в работе, что важно в контексте внешнего давления на Россию», – отметил он. «Помимо этого, Путин в своем выступлении справедливо связал внедрение новых технологий и повышение качества жизни людей. Цифровизация при правильном использовании влечет улучшение жизни общества. Например, все это видят, когда заходят на сайт «Госуслуги», – указал собеседник. «Кроме того, по словам главы государства, России необходимо наращивать модернизацию систем управления экономикой. Нацпроект «Экономика данных» – это новый этап в обеспечении технологического суверенитета нашей страны», – детализировал эксперт. «Для реализации этих инициатив нужно оказывать грантовую, персональную поддержку ученых. Это и мегагранты, о которых говорил президент. Недаром указом главы государства 2022–2031 годы объявлены в России Десятилетием науки и технологий», – подчеркнул аналитик. «Также президент напомнил, что Россия выстраивает международное научное и технологическое сотрудничество. Сейчас невозможно изолировать науку. США пытались усилить зависимость России от западных технологий, но мы увидели, что использование технологий для давления – пустая затея. Для науки открытость – крайне важное условие», – резюмировал Данилин. В четверг президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Мероприятие объединило ученых из ведущих университетов и исследовательских центров мира, экспертов и представителей бизнеса. «Мы столкнулись с попытками через ограничение доступа к технологиям заставить нас отказаться от суверенитета. Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, но так не будет. Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого в то же самое время», – сказал Путин. Он напомнил, что Россия обладает технологиями и продуктами глобального уровня в атомной энергетике, в искусственном интеллекте и во многих других сферах. «Наша принципиальная задача – перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на новых данных – на основе больших данных», – подчеркнул спикер. «Эффект, как мы рассчитываем, будет в полном смысле комплексным, мультипликативным. Это кратное повышение качества управления и производительности труда, рабочие места с передовыми компетенциями и высокими заработными платами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для наших граждан, для человека», – пояснил он. «Цифровые платформы позволят развивать умные города и беспилотные системы, использовать «цифровые двойники» технических систем, применение точного земледелия в сельском хозяйстве, выйти на новый уровень в логистике и энергетике, в развитии телемедицины и онлайн-образования, в предоставлении госуслуг и в финансовых расчетах», – сказал президент. «Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Он будет включать сбор и передачу данных, обеспечение их безопасности, создание суверенной инфраструктуры для вычислений и хранения данных внутри страны», – сказал президент. Также Путин рассказал о новом российском суперкомпьютере «Сбера» Christofari Neo, который способен производить порядка 12 квадриллионов операций в секунду, а суперкомпьютер «Яндекса» «Червоненкис» – почти вдвое мощнее. «В Зеленограде у нас создается новый научно-технологический центр, реализуются проекты по технологическому оборудованию, в том числе с участием партнеров из Белоруссии», – напомнил он. Кроме того, Путин попросил правительство и Госдуму предусмотреть в федеральном бюджете до 2026 года финансирование программы мегагрантов. «Считаю необходимым повысить максимальный размер мегагрантов, увеличить сроки их реализации, скажем, до пяти лет. Некоторые говорят, хорошо бы и десять – до пяти лет с возможностью продления до трех. Это уже будет почти десять», – добавил глава государства. Новости СМИ2 Эксперт: Диспансеризация спасает жизни россиян и ведет к общему оздоровлению страны Политолог Линдигрин: Россиянам нужно активнее пользоваться возможностями диспансеризации и профилактического осмотра

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Диспансеризация позволяет миллионам людей обнаружить очень серьезные болезни на раннем этапе. Это особенно важно в случае сахарного диабета и онкологических заболеваний, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко обсудил модернизацию первичного звена здравоохранения и развитие медпомощи в новых регионах. «Президент Владимир Путин традиционно уделяет большое внимание тому, чтобы качественной и современной медицинской помощью могли воспользоваться жители в любом уголке России. И сегодня каждый человек вне зависимости от масштабов поселения, где он проживает, и его удаленности от регионального центра, имеет гарантированные возможности медицинского обследования и лечения», – отметила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО «Институт региональных проблем». «Уже много лет для этого строятся новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), мобильные амбулатории, расширяется система телемедицины, медучреждения получают новейшее оборудование. Проводятся дистанционные консультации с оказанием помощи узкопрофильными специалистами», – напомнила собеседница. «Что касается программы диспансеризации и профилактического осмотра, она позволяет миллионам людей обнаружить очень серьезные болезни на раннем этапе. Это особенно важно в случае сахарного диабета и онкологических заболеваний. И гражданам нужно активнее пользоваться предоставленными возможностями, потому что из этих факторов складывается общее оздоровление нашей страны», – заметила она. «Также по поручению президента Минздрав занимается, по сути, созданием с нуля системы медучреждений в новых регионах. Медицинская система Новороссии и Донбасса разрушалась десятилетиями. Медучреждения закрывались, а их оборудование продавалось. Теперь жители новых регионов получили возможность пользоваться стандартными медицинскими услугами и проходить полноценную диспансеризацию», – резюмировала эксперт. В среду президент Владимир Путин провел встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Глава Минздрава отметил, что первичное звено здравоохранения – самый востребованный вид помощи, в год в России регистрируется больше 1,2 млрд таких обращений. «В рамках модернизации первичного звена построено четыре тысячи новых объектов, включая поликлиники, ФАПы. 35 тысяч ФАПов получили лицензии. 2,8 тыс. медорганизаций отремонтировано. Поставлено 85 тыс. единиц оборудования. Сформирована программа «Цифровой ФАП» с возможностью телемедицинских консультаций», – сказал он. По его словам, все медорганизации полностью обеспечены машинами российского производства. «Новые регионы тоже включились в этот процесс. Мы обновили все машины скорой помощи. Более двух тысяч государственных и коммерческих аптек открыли в новых субъектах. В основном это закрывает все потребности», – сообщил глава ведомства. «Уже готова программа модернизации первичного звена в новых регионах. Надеюсь, что часть мероприятий начнем уже в этом году. У нас сложилась экономия – где-то 2,5 млрд рублей. Часть средств мы хотели бы передать туда. С регионами-шефами мы модернизируем 200 объектов и 89 уже завершено. До конца года планируем сдать еще 90–93 объекта», – сказал Мурашко. «Мы поменяли приказ по диспансерному наблюдению пациентов. Это ключевая вещь, поскольку пациенты с хроническими заболеваниями должны иметь определенные визиты к врачу, чтобы профилактировать. Это называется вторичной профилактикой осложнений. В 2022 году мы осмотрели 67 млн человек. На этот год у нас совсем амбициозная цифра – 87 миллионов, это 59,7% населения нашей страны», – сообщил министр. «В новых регионах начали профилактические осмотры в поликлиниках. Мы планируем охватить не менее миллиона человек: городское, сельское население, организованные коллективы. Каждый федеральный научный, медицинский исследовательский центр уже туда выезжает, проводят там совместные осмотры и обучение – очное, дистанционное», – добавил глава ведомства. В свою очередь Владимир Путин отметил, что Минздрав должен внимательно следить за подготовкой медиков по всей стране, сбои в этой работе недопустимы. «Не нужно забывать про подготовку и переподготовку кадров. Знаю, что вы лично этим занимаетесь, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге качество оказания медпомощи», – приводит ТАСС слова главы государства. Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных Президент Путин предложил в течение года подготовить нацпроект по формированию на период до 2030 года экономики данных

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года по формированию экономики данных. Путин предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что речь не только о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая дорожные карты по развитию квантовых технологий, которые сегодня компании с госучастием пытаются осуществить на практике. Президент пояснил, что нужно выстроить именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок. Как сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале, российский лидер отметил, что новый нацпроект по формированию экономики данных должен коснуться сбора данных – это высокочувствительные датчики, точные сенсоры, которые, например, помогают обнаруживать заболевания; развития систем связи, в том числе следующих поколений – это важно для робототехники и БПЛА; суверенной инфраструктуры для хранения данных в стране, отечественных облачных и вычислительных решений, а также безопасности данных. Глава государства призвал продолжать работу над технологиями квантовой коммуникации и шифрования. Ранее Путин призвал внедрить большие данные в управление экономикой. Новости СМИ2 Путин объяснил, чем ограничено право Украины на безопасность Путин: Украина имеет право обеспечивать свою безопасность, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны 13 июля 2023, 20:19 Текст: Антон Никитин

Украина имеет право обеспечивать свою безопасность и вправе выбирать способ достижения этой цели, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что «любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность и, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным», передает ТАСС. «Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности», – уточнил президент. При этом российский лидер подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины «есть только одно ограничение – оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны». «Исходим из понимания того, что этот принцип, который был многократно продекларирован в различных международных документах, все-таки будет учитываться», – подчеркнул президент России. Накануне британские СМИ сообщили, что «Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине. При этом в Кремле подчеркнули, что намерение стран «Группы семи» (G7) предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягают на безопасность России.