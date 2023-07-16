Газопровод поврежден в Белгородской области обстрелом ВСУ

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16 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Банк России готовится остановить разгон инфляции из-за слабого рубля

Банк России готовится остановить разгон инфляции Владимир Трефилов/РИА Новости
Инфляция в России продолжит ускоряться, и свою лепту в ее рост может внести рубль, который только за последний месяц резко просел. Эти переживания Банка России, скорее всего, выльются в повышение ставки на следующей неделе. Причем повышение может оказаться значительным. Поможет ли это рублю? Подробности...
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Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?  Подробности...
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Малый ракетный корабль меняет значение Черноморского флота

Малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» Скриншот из видео
На уходящей неделе Черноморский флот получил новую боевую единицу – малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта 22800, известного также под шифром «Каракурт». В чем заключается принципиальное значение этого МРК для ВМФ России и какую роль он может сыграть на Черном море? Подробности...
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Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Председатель КНР принял спикера Совфеда России EPA/ТАСС
Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло». Это официальное заявление Си Цзиньпина сложно понять иначе, как прямой сигнал о возможности взаимного создания правил игры для всего остального мира. Что именно означает этот сигнал и почему Пекин нуждается в помощи Москвы в столь фундаментальном вопросе? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Почему провалилось первое восстание большевиков

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 июля 1917 года стартовало июльское выступление – попытка большевиков в союзе с другими левыми радикалами захватить власть в столице. Мятеж был подавлен, а партии пришлось скрыться в подполье. Но спустя менее чем полгода у большевиков чудесным образом все получилось. Почему? Подробности...
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Русскую сверхидею трудно осознать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Каким будет тот человек, которого мы утвердим в качестве идеала, отличного от «идеала» Запада? Человек, которого мы будем растить в нашей школе? Которого захотим увидеть в нашей культуре? Которого будет определять наша философская антропология? С которым будет иметь дело наша социология? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, а Джо Байден натянул ковбойскую шляпу. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким способом вы завариваете чай?
  • Чай в пакетиках

  • Заварочный чайник

  • Заварка в фильтр-пакете

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  • Не пью чай
Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

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  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки отразили 15 атак ВСУ на Донецком направлении
    Военный эксперт объяснил успех ПВО Севастополя в отражении атак украинских беспилотников Российские войска за сутки пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр На Западе рассказали об «удавке на шее» Зеленского Умерла Джейн Биркин
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    Огромную колонну ЧВК «Вагнер» заметили на трассе М-4 в сопровождении полиции Путин сыронизировал над зависимостью европейских политиков от США В Киеве потребовали от Запада «взрослого поведения» В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой

    Главная тема


    Малый ракетный корабль меняет значение Черноморского флота

    спецоперация на украине


    Путин дал оценку ходу СВО и контрнаступлению ВСУ

    данные ООН


    Подсчитаны потери Украины в случае разрыва зерновой сделки

    саммит НАТО


    В США обратили внимание на взаимное недовольство Байдена и Зеленского

    Видео

    «восточный фланг»


    Зачем НАТО стягивает к границам России 300 тыс. солдат

    Обходные пути


    Прибалтика помогает России обманывать европейские санкции

    Родина-мать


    Зачем Украине грандиозный советский памятник

    сокращение добычи


    Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

    неблагодарная Украина


    Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

    историческая память


    Кирилл Аверьянов: Как Россия может спутать карты Варшаве

    излишняя нарочитость


    Игорь Караулов: Маскарад Зеленского затянулся

    технический прогресс


    Олег Степанов: «Око за око» против искусственного интеллекта

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    Газопровод поврежден в Белгородской области обстрелом ВСУ

    Глава Белгородской области Гладков сообщил о повреждении трех частных домов и линии газоснабжения при обстреле ВСУ

    16 июля 2023, 15:05

    Текст: Антон Никитин

    В результате обстрела поселка Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждения получили три частных дома и линия газоснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Глава Белгородской области сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа, где осколками снарядов были выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, а также получила повреждения линия газоснабжения. Глава региона уточнил, что пострадавших в результате обстрела, по счастливой случайности, нет. Он заверил, что на месте работают оперативные и аварийные службы, устраняют последствия обстрела.

    Ранее в результате обстрела района центрального рынка в Шебекино из РСЗО «Град» погибла женщина.

    Британский вице-маршал Белл сказал, чем закончится конфликт на Украине
    Британский вице-маршал Белл: Конфликт на Украине закончится мирным соглашением
    		   
    15 июля 2023, 17:19
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский конфликт завершится подписанием мирного соглашения, заявил вице-маршал авиации Британии Шон Белл в интервью Express.

    Наиболее вероятным исходом конфликта является сохранение статуса-кво, что приведет к подписанию мирного договора и прекращению боевых действий, заявил Белл Express, передает РИА «Новости».

    По его словам, Западу придется предоставить гарантии, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.

    Интеграция Украины в НАТО может привести только к эскалации конфликта, потому военный блок правильно сделал, что заблокировал киевскому режиму возможность вступления в альянс.

    Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что пока преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО.

    Коментарии (36)
    Подозреваемый в покушении на Симоньян и Собчак раскрыл подробности на видео ФСБ
    		   
    15 июля 2023, 15:51
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    ФСБ опубликовала видеозапись, на которой подозреваемый в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак признается в преступлении.

    В опубликованном ролике молодой человек представился как Михаил Балашов, он сообщил, что ему 18 лет, он проживает в Москве.

    «Я создал неонацистскую группировку «Параграф-88», вовлек в нее несовершеннолетних друзей, после чего мы акционировали, совершая нападение на лиц неславянской внешности», – признался Балашов.


    Он уточнил, что с ним связались украинские спецслужбы, им предложили поджигать релейные шкафы, а потом – заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

    Балашов заявил, что сам проводил разведку места жительства Симоньян, за это он получил денежное вознаграждение. После чего он списался с куратором, который должен был оставить автомат Калашникова и деньги.

    На месте, где должна была пройти встреча, его поймали сотрудники ФСБ.

    Между тем Басманный суд Москвы сообщил, что в субботу рассматривается вопрос об аресте подозреваемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, передает РИА «Новости»

    В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ.

    Коментарии (90)
    В Германии отметили изменения в поведении Зеленского
    		  
    15 июля 2023, 16:40
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления, так как оно продвигается медленно, отметила программа Tagesschau, анализируя обращение главы Украины.

    Ранее Зеленский заявил о необходимости быть благодарными за каждый «отвоеванный километр» и каждый маленький успех, передает РИА «Новости».    

    Немецкие СМИ отметили, что подобное высказывание указывает на сложности, с которыми столкнулись ВСУ.

    Ранее сообщалось о потерях за две недели наступления 20% оружия, отправленного Киеву.

    Коментарии (14)
    Комбат «Зима» сообщил, что с Угледарского направления исчезла иностранная техника
    		   
    15 июля 2023, 17:11
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Иностранная техника пропала с Угледарского направления, ВСУ использовали ее при попытке прорыва возле Новодонецкого и других поселков, заявил командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным «Зима».

    Украинские военные начали «выдыхаться», первые полторы недели они использовали иностранную технику для продвижения, рассказал собеседник РИА «Новости».

    ВСУ подъезжали на бронетехнике, высаживали десант и пытались устроить прорыв. После понесенных потерь они перешли к другой тактике – они проводят «мелкие уколы», и скопления техники сейчас не наблюдается, заявил «Зима».

    На Угледарском направлении ситуация остается сложной, но ВСУ пытаются бить артиллерией по всей глубине обороны. Контрбатарейная борьба пресекает эти попытки, добавил он.

    В последние несколько дней ВСУ пытаются прощупать слабые места в обороне, эти группы разведки пресекаются и уничтожаются, заключил он.

    Ранее New York Times писала, что ВСУ потеряли порядка 20% вооружений на поле боя за первые две недели контрнаступления.

    Коментарии (5)
    На Западе рассказали об уничтожающем западную технику российском оружии
    Military Watch: Су-35 показал свою эффективность в ходе СВО
    		   
    15 июля 2023, 17:24
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский Су-35 показывает эффективность в ходе конфликта на украинской территории, уничтожая воздушную технику украинских военных, указал американский журнал Military Watch.

    Су-35 – это самый грозный истребитель ВКС России, указал Military Watch, передает РИА «Новости».

    Эта машина в воздухе способна поражать цели на расстоянии в 400 км, она обладает большой живучестью и высокими летными качествами.

    Су-35 использовался в Сирии и на Украине, на украинской территории истребитель неоднократно поражал различную украинскую воздушную технику, включая Ми-8, истребители Су-27 и МиГ-29, заключил журнал.

    Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявлял, что выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд СВО.

    Коментарии (15)
    Папа Римский откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
    Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
    		   
    15 июля 2023, 18:56
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Алексей Дегтярев

    Папа Римский Франциск ответил согласием на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, сообщил поддерживающий общение с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

    Франциск заявил, что знает об обращении патриарха и займется вопросом освобождения митрополита, сказал Севастьянов РИА «Новости».

    Он отметил, что не знает, как понтифик будет освобождать митрополита. Вероятно, он может сделать официальное заявление, написать письмо или вмешаться по дипломатическим каналам.

    Также папа Римский высказался против арестов по политическим мотивам на Украине, указал Севастьянов. Понтифик полагает, что такие аресты недопустимы, тем более аресты лидеров религиозных общин.

    В субботу патриарх Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и папу Римского защитить наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на Украине.

    Коментарии (16)
    Defense News: F-16 могут усугубить положение ВСУ

    15 июля 2023, 20:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    Утверждение главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о том, что истребители F-16 США якобы помогут ВСУ в наступлении, не соответствует действительности, полагают военные эксперты Максимилиан Бремер и Келли Грико.

    F-16 – это передовые многоцелевые истребители, но небольшое их число не сможет обеспечить превосходства Украины в воздухе, указали Бремер и Грико в материале для Defense News, передает РИА «Новости».

    Также небольшое число этих самолетов не поможет прорвать сильно укрепленные оборонительные рубежи России, подчеркнули они.

    Эксперты указали, что поставка самолетов может лишь ухудшить положение украинских военных, так как российские ПВО имеют гораздо больший радиус поражения, чем ракеты HARM у F-16.

    Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские военные уничтожат каждый переданный ВСУ F-16.

    Коментарии (10)
    Рогов раскрыл состав наемников на Запорожском направлении
    Рогов заявил о преобладании польских наемников на Запорожском направлении

    15 июля 2023, 18:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинских войск в Запорожской области преобладают польские наемные боевики, заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    На Запорожском направлении больше всего наемников из Польши, также присутствуют чеченоязычные боевики, представители террористов, которые «в свое время качали тему Ичкерии», заявил Рогов в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в рядах украинских военных есть наемники из Грузии, которые являются сторонниками бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

    До этого Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ вынуждены отправлять на диверсии на Запорожском направлении иностранных наемников.

    Коментарии (12)
    МИД назвал мотив покушения на Симоньян и Собчак
    		   
    15 июля 2023, 17:38
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим пытался организовать террористическое нападение на российских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

    Террористическая атака предпринималась под «тщательной опекой» западных кураторов, поводом для покушения стала профессиональная деятельность Симоньян и Собчак, указала Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале МИД.

    Дипломат указала, что главред RT регулярно получает угрозы, и покушение украинских спецслужб на нее предотвращается не в первый раз.

    Покушение в очередной раз демонстрирует «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов.

    Захарова напомнила, что в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин.

    «Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом», – заключила дипломат.

    В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ. Один из подозреваемых раскрыл детали подготовки покушения.

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    Экс-разведчик США заявил о единственном пути разрешения конфликта НАТО с Россией
    Бывший американский разведчик Риттер заявил, что у НАТО остался только военный путь разрешения конфликта с Россией

    15 июля 2023, 20:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Североатлантическому альянсу осталось лишь военное разрешение конфликта с Россией, так как она смогла обойти экономическое давление Запада, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Российская экономика процветает, она «мощнее, чем когда-либо в истории», заявил Риттер YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show, передает РИА «Новости».

    Москве удалось преодолеть все санкции, и это значит, что остается только военный вариант, но НАТО не готово к этому, указал экс-разведчик.

    Россия смогла истощить ОПК западных стран, и те поняли, что ситуация им не благоволит. Но Вашингтон не может признать правду, и потому продолжает поставки вооружений киевскому режиму, считает Риттер.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что киевский режим падет даже в случае военного вмешательства стран Запада.

    Коментарии (8)
    Российские войска отразили атаку беспилотников на Севастополь
    Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении массированной и продолжительной атаки беспилотников на Севастополь
    		   
    16 июля 2023, 06:30
    Фото: panamericanavan Бус и движение/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Российские силы ПВО, РЭБ и Черноморский флот отразили массированную и продолжительную атаку беспилотников, повреждений в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что два беспилотника были сбиты, еще пять – подавлены силами РЭБ, еще два надводных беспилотника «уничтожены на внешнем рейде». Глава города подчеркнул, что российские военные «уверенно и спокойно отразили атаку», беспилотникам не удалось повредить объекты ни в городе, ни в акватории. По словам Развожаева, «сейчас в городе тихо и все спокойно».

    Напомним, Развожаев сообщал об атаке беспилотников на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также у Севастопольской бухты и Балаклавы. Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.

    Коментарии (8)
    Маск назвал результат передачи Украине американских вооружений
    Маск заявил, что передача Киеву большего количества вооружений не изменит исход конфликта на Украине

    16 июля 2023, 03:16

    Текст: Антон Антонов

    Передача большего количества вооружений Украине изменит лишь число погибших в ходе конфликта, но не его исход, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

    Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что желает «наилучшего исхода для людей». Он подчеркнул, что у российских войск как минимум «в четыре раза больше артиллерии и в 10 раз – боеприпасов», передает ТАСС.

    Он отметил, что у США «закончились нормальные боеприпасы» для вооруженных сил Украины, поэтому Вашингтон «посылает им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода». Маск поблагодарил американских конгрессменов, которые голосовали за запрет таких поставок и пытались помешать «обесцениванию Америки», передает РИА «Новости».

    Напомним, Маск назвал лицемерием отправку США кассетных боеприпасов Украине, указав, что Соединенные Штаты сами осуждали тех, кто использует кассетные боеприпасы, и при этом отправляют их киевскому режиму.

    Коментарии (3)
    На Западе рассказали об «удавке на шее» Зеленского
    IL Fatto Quotidiano: НАТО обрекло Украину на безнадежную битву с Россией
    		   
    16 июля 2023, 12:40
    Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Всеобъемлющая поддержка киевского режима является лишь иллюзией, НАТО обрекло Украину на проигрышную битву, пишут итальянские СМИ.

    В статье газеты IL Fatto Quotidiano говорится, что над головой президента Украины Владимира Зеленского «висит топор войны», которую он вынужден вести, понимая, что не одержит победы. «А на шее у него», по мнению издания, «сжимается удавка демократизации», ведь Украина не является демократическим государством, и терпят ее лишь до тех пор, пока продолжаются боевые действия, передает РИА «Новости».

    По оценке итальянского издания, противостояние с Россией станет битвой на истощение. У Украины остается все меньше людей, моральный дух падает, а миллиарды испаряются.

    «Европейская безопасность окажется под угрозой, условия мира будут неудобны всем», – прогнозирует автор.

    В случае же, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу, на территории страны будут размещены оружие и военный контингент НАТО, что в свою очередь сделает конфликт в Европе перманентным, заключает IL Fatto Quotidiano.

    Москва заявляла, что вступление Украины в НАТО обернется катастрофическим последствиями для самого альянса, и страны – члены блока понимают это.

    Коментарии (3)
    Российская авиация уничтожила станцию связи Starlink на правом берегу Днепра
    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил украинскую станцию связи Starlink в Херсонской области
    		   
    16 июля 2023, 00:19
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    В результате российского авиаудара по командно-наблюдательному пункту вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожена станция связи Starlink, сообщили в экстренных службах региона.

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по КНП 222-го отдельного батальона ВСУ у Никольского. В результате оказались уничтожены пункт управления БПЛА и станция Starlink. Кроме того, ликвидировано 25 украинских военных. Также за сутки группировка российских войск «Днепр» уничтожила три гаубицы М777, передает ТАСС.

    Напомним, в начале июля сообщалось, что артиллерия группировки «Юг» уничтожила украинскую станцию спутниковой связи Starlink на Соледаро-Артемовском направлении. В июне военкоры показали уничтожение антенн Starlink под Донецком.

    Коментарии (8)
    Военнопленный ВСУ заявил, что украинских бойцов «бросают на мясо»

    15 июля 2023, 20:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинских военнослужащих, мобилизованных в последнее время, «бросают на мясо», заявил пленный украинский военный, интервью с ним опубликовало Минобороны России.

    Руководство ВСУ «бросает бойцов на мясо», заявил военнопленный в ролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    По его словам, от его взвода осталось два человека, остальные же списываются по здоровью, цепляясь за любую возможность, чтобы покинуть линию фронта.


    Пленный пояснил, что его мобилизовали прямо с улицы, когда он шел с супругой. Изначально его готовили для службы в ПВО, но затем отправили на передовую в пехоту.

    Он призвал сослуживцев не отправляться на фронт, чтобы не погибнуть.

    До этого украинские военнопленные, прошедшие обучение в Латвии и Словении, заявляли, что в ходе тренингов им внушали ненависть к русскому народу.

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