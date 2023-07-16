В Турции цена на бензин подскочила на 20%

Halk TV: В Турции цена на бензин выросла сразу более чем на 20%

Решением властей Турции в ночь на воскресенье стоимость литра бензина в стране выросла более чем на 20%, сообщают местные СМИ.

Решение, как отмечает телеканал Halk TV, было ожидаемым, поскольку в начале месяца в Турции на 20% повысили ставку налога на добавленную стоимость. Однако, прогнозирует канал, в результате это приведет к тотальному росту цен.

Согласно решению, опубликованному в правительственном вестнике Resmi Gazete, литр бензина стоит на заправках 34,05 лиры (1,30 доллара) вместо прежних 28,05 (1,07 доллара). Литр дизельного топлива обойдется в 32,32 лиры, или 1,23 доллара (днем ранее – 26,32 лиры, или 1,01 доллара), передает ТАСС.

Halk TV отмечает, что с начала года топливо в Турции подорожало более чем на 60%.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Стамбуле в июне превысила 55%.