Годовая инфляция в Стамбуле в июне превысила 55%

Торговая палата Стамбула: Годовая инфляция в городе за период с июня 2022 по июнь 2023 года составила 55,19%

Индекс потребительских цен в Стамбуле за период с июня 2022 по июнь 2023 года составил 55,19%, сообщила Торговая палата города, объединяющая более 700 тыс. турецких компаний.

Инфляция рассчитана по данным за июнь 2022 – июнь 2023 года. В розничном секторе рост цен за 12 последних месяцев составил 55,19%. Оптовые цены за тот же период выросли на 64,27%. По сравнению с маем 2023 года за месяц розничные цены увеличились на 3,46%, а оптовые – на 4,32%, передает ТАСС.

Более всего в Стамбуле в июне подорожала стоимость культурных мероприятий, образования и развлечений (6,99%), транспортные расходы и услуги связи подорожали на 5,11%, расходы на жилье увеличились на 3,75%, готовая одежда – на 3,2%.

В оптовом секторе по сравнению с маем в июне на 8,36% подорожало топливо, на 5,71% строительные материалы, продукты питания стали дороже на 3,9%. Оптовая стоимость текстиля повысилась на 3,3%. И только цены на химикаты снизились на 1,36%.

Напомним, 22 июня ЦБ Турции на фоне высокой инфляции резко повысил ключевую ставку. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конце эксперимента над турецкой экономикой.