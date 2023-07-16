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Подсчитаны потери Украины в случае разрыва зерновой сделки
РИА Новости: Украина может потерять до 500 млн долларов в месяц в случае разрыва зерновой сделки
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В случае прекращении зерновой сделки Украина может потерять примерно полмиллиарда долларов в месяц, следует из расчетов на основе данных ООН, а также украинских Минсельхоза и таможни.
С августа 2022 года по июнь 2023 года Украина экспортировала 50,6 млн тонн зерна на 9,8 млрд долларов. Основная часть экспорта проходит через порты: за время действия сделки доля поставок через них составила 78 процентов, а в последние месяцы стабильно превышала 80 процентов. Остальное переправляется по железной дороге, автотранспортом и паромами, передает РИА «Новости».
В денежном выражении экспорт зерна через порты составил 7,7 млрд долларов: через черноморские – на 5,5 млрд долларов, а через речные – на 2,2 млрд. Таким образом, если зерновую сделку не продлят, Украина будет терять до 500 млн долларов в месяц.
Информация по стоимости зернового экспорта бралась с платформы ООН Comtrade и украинской таможни, его объему — из материалов Минсельхоза, по поставкам в рамках зерновой сделки – с сайта координационного центра Черноморской инициативы ООН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед ней.
Соловьев рассказал о необычной реакции западных блогеров на запрет смены пола в России
Англоязычные читатели в Twitter позитивно восприняли публикацию о том, что Госдума одобрила запрет на перемену пола, на это обратил внимание журналист Владимир Соловьев.
Соловьев в своем Telegram-канале опубликовал реакцию читателей на твит Би-Би-Си, в котором говорится об одобрении российским парламентом закона на смену пола в России.
Один из читателей сыронизировал, указав, что никогда бы не подумал, что Би-Би-Си способна написать «что-то хорошее про Россию».
Ряд других блогеров отметили, что после такой новости задумались о переезде в Россию, другие указали, что Россия так защищает семейные ценности и здравый смысл.
«Помните, как обычно это были мы, кто делал все правильно? Эти времена прошли», – говорится в одном из твитов.
Напомним, Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о введении запрета на смену пола.
Собчак отреагировала на попытку покушения
Собчак отреагировала на попытку покушения на нее и Симоньян
Журналистка Ксения Собчак заявила, что благодарна всем причастным службам за предотвращение покушения на нее, «если это все правда».
В случае же, если данные о покушении на нее не соответствуют действительности, то ставить ее «в одном предложении с [главредом RT Маргаритой] Симоньян» – это обычная подлость, указала Собчак в своем Telegram-канале.
Она добавила, что любой террор – это «зло без всяких «но».
Напомним, ФСБ заявила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. Покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88», задание им дала украинская служба безопасности. Один из подозреваемых раскрыл детали подготовки покушения.
Напомним, Симоньян отреагировала на сообщение о покушении на нее фразой «Работаем, братья».
Британский вице-маршал Белл сказал, чем закончится конфликт на Украине
Британский вице-маршал Белл: Конфликт на Украине закончится мирным соглашением
Украинский конфликт завершится подписанием мирного соглашения, заявил вице-маршал авиации Британии Шон Белл в интервью Express.
Наиболее вероятным исходом конфликта является сохранение статуса-кво, что приведет к подписанию мирного договора и прекращению боевых действий, заявил Белл Express, передает РИА «Новости».
По его словам, Западу придется предоставить гарантии, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.
Интеграция Украины в НАТО может привести только к эскалации конфликта, потому военный блок правильно сделал, что заблокировал киевскому режиму возможность вступления в альянс.
Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что пока преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО.
Эксперт объяснил логику покушения на Собчак и Симоньян
Публицист Гаспарян: СБУ покушением на Собчак и Симоньян хочет перебить провал саммита НАТО
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Противник уже традиционно делает ставку на убийство известных в России людей. Так СБУ пытается перебить негативную информационную повестку после саммита НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Армен Гаспарян. Ранее ФСБ предотвратила покушение на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак. Подозреваемые – члены неонацистской группировки.
«Неонацистское подполье исторически имеет тесные связи с Украиной. И многие злоумышленники еще 20 лет назад сбегали туда из России, чтобы укрыться от уголовных преследований. Позднее этих персонажей можно было увидеть на ведущих ролях в террористическом «Азове», – сказал политолог и публицист Армен Гаспарян.
«При этом если открыть историю неонацистских группировок в России, станет понятно, что большинство готовящих теракты злоумышленников – это молодые люди, почти подростки. Им довольно легко заморочить голову ложными идеями», – продолжает собеседник.
«Но особенно меня удивила та литература, которую нашли силовики при обыске. Тут стоит обратить внимание на книги, потому что среди них была показана Mein Kampf, которая входит в список экстремистских материалов и запрещена, причем это было издание 1993 года», – отмечает эксперт.
«Тут было бы интересно узнать, откуда эта литература попала в руки подозреваемых. Книга под запретом давно и купить ее, мягко говоря, непросто. Соответственно, существует некий канал, который просто необходимо отследить», – убежден публицист.
«Но что предельно понятно – так это выбор жертв. СБУ исповедует логику еще столетней давности – надо ликвидировать известного человека, чтобы минимум на ближайшие несколько дней перебить негативную информационную повестку. Сейчас противник пытается перекрыть отсутствие успехов в ходе контрнаступления и провал на саммите НАТО», – заключил Гаспарян.
Ранее ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак. Преступление готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины СБУ.
Злоумышленники были задержаны в Москве и Рязанской области. При обыске у них изъяли автомат Калашникова, 90 патронов, ножи, кастеты, дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи с подтверждающей их преступные намерения информацией.
В российском МИД произошедшее связывают с профессиональной деятельностью Симоньян и Собчак. Как сообщила официальный представитель ведомства в Telegram-канале, главред RT «на регулярной основе получает угрозы, внесена в различные списки, уже не впервые предотвращается направленное против неё покушение украинских спецслужб».
Захарова напомнила, что в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин.
«Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие стало политической традицией западного либерализма», – заключила дипломат.
Подозреваемый в покушении на Симоньян и Собчак раскрыл подробности на видео ФСБ
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ФСБ опубликовала видеозапись, на которой подозреваемый в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак признается в преступлении.
В опубликованном ролике молодой человек представился как Михаил Балашов, он сообщил, что ему 18 лет, он проживает в Москве.
«Я создал неонацистскую группировку «Параграф-88», вовлек в нее несовершеннолетних друзей, после чего мы акционировали, совершая нападение на лиц неславянской внешности», – признался Балашов.
Он уточнил, что с ним связались украинские спецслужбы, им предложили поджигать релейные шкафы, а потом – заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
Балашов заявил, что сам проводил разведку места жительства Симоньян, за это он получил денежное вознаграждение. После чего он списался с куратором, который должен был оставить автомат Калашникова и деньги.
На месте, где должна была пройти встреча, его поймали сотрудники ФСБ.
Между тем Басманный суд Москвы сообщил, что в субботу рассматривается вопрос об аресте подозреваемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, передает РИА «Новости»
В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ.
В Германии отметили изменения в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления, так как оно продвигается медленно, отметила программа Tagesschau, анализируя обращение главы Украины.
Ранее Зеленский заявил о необходимости быть благодарными за каждый «отвоеванный километр» и каждый маленький успех, передает РИА «Новости».
Немецкие СМИ отметили, что подобное высказывание указывает на сложности, с которыми столкнулись ВСУ.
Ранее сообщалось о потерях за две недели наступления 20% оружия, отправленного Киеву.
Комбат «Зима» сообщил, что с Угледарского направления исчезла иностранная техника
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Иностранная техника пропала с Угледарского направления, ВСУ использовали ее при попытке прорыва возле Новодонецкого и других поселков, заявил командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным «Зима».
Украинские военные начали «выдыхаться», первые полторы недели они использовали иностранную технику для продвижения, рассказал собеседник РИА «Новости».
ВСУ подъезжали на бронетехнике, высаживали десант и пытались устроить прорыв. После понесенных потерь они перешли к другой тактике – они проводят «мелкие уколы», и скопления техники сейчас не наблюдается, заявил «Зима».
На Угледарском направлении ситуация остается сложной, но ВСУ пытаются бить артиллерией по всей глубине обороны. Контрбатарейная борьба пресекает эти попытки, добавил он.
В последние несколько дней ВСУ пытаются прощупать слабые места в обороне, эти группы разведки пресекаются и уничтожаются, заключил он.
Ранее New York Times писала, что ВСУ потеряли порядка 20% вооружений на поле боя за первые две недели контрнаступления.
На Западе рассказали об уничтожающем западную технику российском оружии
Military Watch: Су-35 показал свою эффективность в ходе СВО
Российский Су-35 показывает эффективность в ходе конфликта на украинской территории, уничтожая воздушную технику украинских военных, указал американский журнал Military Watch.
Су-35 – это самый грозный истребитель ВКС России, указал Military Watch, передает РИА «Новости».
Эта машина в воздухе способна поражать цели на расстоянии в 400 км, она обладает большой живучестью и высокими летными качествами.
Су-35 использовался в Сирии и на Украине, на украинской территории истребитель неоднократно поражал различную украинскую воздушную технику, включая Ми-8, истребители Су-27 и МиГ-29, заключил журнал.
Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявлял, что выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд СВО.
Папа Римский откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
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Папа Римский Франциск ответил согласием на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, сообщил поддерживающий общение с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Франциск заявил, что знает об обращении патриарха и займется вопросом освобождения митрополита, сказал Севастьянов РИА «Новости».
Он отметил, что не знает, как понтифик будет освобождать митрополита. Вероятно, он может сделать официальное заявление, написать письмо или вмешаться по дипломатическим каналам.
Также папа Римский высказался против арестов по политическим мотивам на Украине, указал Севастьянов. Понтифик полагает, что такие аресты недопустимы, тем более аресты лидеров религиозных общин.
В субботу патриарх Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и папу Римского защитить наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на Украине.
Рогов раскрыл состав наемников на Запорожском направлении
Рогов заявил о преобладании польских наемников на Запорожском направлении
В рядах украинских войск в Запорожской области преобладают польские наемные боевики, заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Запорожском направлении больше всего наемников из Польши, также присутствуют чеченоязычные боевики, представители террористов, которые «в свое время качали тему Ичкерии», заявил Рогов в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
Он отметил, что в рядах украинских военных есть наемники из Грузии, которые являются сторонниками бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
До этого Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ вынуждены отправлять на диверсии на Запорожском направлении иностранных наемников.
Басманный суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак
Подозреваемые в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак арестованы по решению Басманного суда Москвы в субботу.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте семерых подозреваемых в подготовке покушения на Собчак и Симоньян, сообщили в суде ТАСС.
Также там добавили, что семерым подозреваемым предъявлено обвинение в хулиганстве.
Отмечается, что речь идет про несовершеннолетних, которые из хулиганских побуждений по мотивам национальной ненависти нападали на иностранцев с «особым цинизмом и дерзостью».
Их отправили под арест до 14 сентября.
В субботу ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Собчак. Его готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88». Им дала задание СБУ. Один из организаторов раскрывал детали подготовки покушения.
Defense News: F-16 могут усугубить положение ВСУ
Утверждение главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о том, что истребители F-16 США якобы помогут ВСУ в наступлении, не соответствует действительности, полагают военные эксперты Максимилиан Бремер и Келли Грико.
F-16 – это передовые многоцелевые истребители, но небольшое их число не сможет обеспечить превосходства Украины в воздухе, указали Бремер и Грико в материале для Defense News, передает РИА «Новости».
Также небольшое число этих самолетов не поможет прорвать сильно укрепленные оборонительные рубежи России, подчеркнули они.
Эксперты указали, что поставка самолетов может лишь ухудшить положение украинских военных, так как российские ПВО имеют гораздо больший радиус поражения, чем ракеты HARM у F-16.
Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские военные уничтожат каждый переданный ВСУ F-16.
Командир танковой роты назвал основную проблему западной бронетехники
Командир танковой роты Курбанов назвал основную проблему западной бронетехники
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Британские и американские бронеавтомобили, поставляемые ВСУ, обладают огромным количеством электрооборудования, это их главный недостаток, заявил герой России и командир танковой роты морской пехоты Тихоокеанского флота Руслан Курбанов.
У британских и американских бронеавтомобилей очень много электрооборудования на борту, у британцев есть и еще один дополнительный минус – пневмоподвеска, сказал Курбанов в интервью «Известиям».
Электроника и пневмосистемы машин делают их уязвимыми на поле боя, сбой какой-либо системы обездвиживает автомобиль, делая его легкой мишенью.
Одна из машин Mastiff PPV досталась российским военным почти в идеальном состоянии, у него лишь пробиты два колеса. В ней также есть методичка по эксплуатации систем связи и навигации, что упростит изучение западной техники.
Британская и американская техника «серьезно уступает даже нашим советским образцам», продолжил Курбанов. Единственный плюс – это живучесть экипажа, живучесть десанта. Кабины машин сделаны в виде отдельной бронекапсулы.
МИД назвал мотив покушения на Симоньян и Собчак
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Киевский режим пытался организовать террористическое нападение на российских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.
Террористическая атака предпринималась под «тщательной опекой» западных кураторов, поводом для покушения стала профессиональная деятельность Симоньян и Собчак, указала Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале МИД.
Дипломат указала, что главред RT регулярно получает угрозы, и покушение украинских спецслужб на нее предотвращается не в первый раз.
Покушение в очередной раз демонстрирует «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов.
Захарова напомнила, что в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин.
«Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом», – заключила дипломат.
В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ. Один из подозреваемых раскрыл детали подготовки покушения.
Военкоры показали уничтожение боевиков ВСУ в Пятихатках «дедовскими» Т-54
Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны» указано, что российские военные уничтожают боевиков ВСУ в Пятихатках дедовскими танками Т-54/55 и новейшими Т-90М. При этом отмечается, что бои идут на левом фланге Запорожского фронта.
Ранее две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы на территории Запорожской области силами России.