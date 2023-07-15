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У Крымского моста образовалась пробка из 304 машин со стороны Тамани
У Крымского моста субботним утром образовалась пробка из 304 машин со стороны Тамани
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Более 300 машин находятся в пробке у Крымского моста со стороны Тамани в субботу, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
В оперативном Telegram-канале указано, что в очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи затруднений нет.
В начале июля очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани составила до 1,2 тыс. машин.
ЮАР заявила об отказе России заменить Путина на Лаврова на саммите БРИКС
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Российская сторона отклонила предложение президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы делегацию России на саммите БРИКС возглавил глава МИД Сергей Лавров вместо президента Владимира Путина, заявил вице-президент африканской страны Пол Машатиле.
Москва не согласилась с предложением ЮАР о том, чтобы делегацию страны представил Лавров вместо Путина, заявил Машатиле в интервью Mail & Guardian, передает РБК.
Он пояснил Bloomberg, что дискуссии по поводу присутствия российского лидера продолжаются.
«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете. <...> Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», – добавил вице-президент.
Российская сторона рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения Международного уголовного суда, заявлял в мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, Международный уголовный суд выдавал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина.
Появилось видео расстрела украинскими боевиками машины с мирными жителями в ДНР
Появилось видео расстрела украинскими диверсантами машины с мирными жителями под Угледаром
В Сети появились кадры, на которых украинские диверсанты расстреливают машину с мирными жителями под Угледаром в ДНР.
Украинская диверсионно-разведывательная группа на броневике «Казак-2» пыталась занять позиции в «серой зоне». Боевики замаскировали бронеавтомобиль в лесопосадке, а сами рассредоточились по территории, передает РИА «Новости».
В этот момент мимо проезжал автомобиль с мирными жителями. Украинские диверсанты вышли на дорогу, в упор расстреляли машину, а после спрятали тела водителя и пассажира в лесопосадке. Туда же они хотели отогнать автомобиль, но по ним начала бить российская артиллерия, вынуждая отойти.
Политолог: Зеленский и Кулеба не осознают последствий скандала с Британией
Политолог Скачко: Кулебе грозит роль «козла отпущения» из-за слов про Британию и Amazon
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Украина начинает кусать руку Запада, дающего ей оружие. Украинская власть живет в уверенности, что им все должны. Это типичное поведение тех, кто привык жить на подачках, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия станет аналогом Amazon. Тем самым он продолжил перепалку Владимира Зеленского с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом.
«В понимании украинской власти, для получения оружия все средства хороши. Это называется «головокружение от успехов», ведь они уже начинают покусывать руку дающего. Обычно такое наблюдается у глупых и при этом самоуверенных людей, привыкших жить на подачках», – сказал киевский политолог Владимир Скачко.
«В офисе Зеленского безоговорочно уверены в том, что все вокруг должны поставлять Украине оружие, продукты, выделять финансы и так далее. Иногда у них случайно вырывается наружу истинное отношение к этой помощи», – отметил он.
«Что касается главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, то он просто пытается не отставать от своего начальника – Владимира Зеленского. Однако из него могут легко сделать «козла отпущения», если вдруг западные партнеры потребуют кого-то наказать», – акцентировал собеседник.
«Отмечу, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко назвал неразумным хамское поведение Зеленского по отношению к британскому министру обороны Бену Уоллесу. Теперь интересно пронаблюдать, как украинский президент отреагирует, уволит ли своего подчиненного. Но мне кажется, они в этой ситуации вообще ничего не поняли», – считает Скачко.
«Судьба же самого Зеленского будет зависеть от того, как решат западные партнеры – есть ли ему замена, нужен ли он им в этой роли. Впрочем, его могут оставить просто по принципу «на безрыбье и рак рыба», – отметил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия станет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву, передает ТАСС. Кулеба добавил, что не чувствует недовольства каких-либо стран по поводу недостатка благодарности со стороны Киева. Он отметил, что Великобритания продолжает оказывать поддержку Киеву.
Так дипломат прокомментировал слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Киев не должен считать Лондон аналогом Amazon, который должен поставлять все то вооружение, которое запрашивает украинская сторона.
Напомним, Уоллес был возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники, пишет The Guardian. В ответ на просьбу прокомментировать недовольство Зеленского итогами саммита НАТО глава военного ведомства отметил, что президенту стоило бы почаще выражать признательность западным странам за оказанную помощь.
После этого Зеленский выложил в Сеть видеоролик, в котором обратился к лидерам стран НАТО. В восьмиминутной записи лидер Украины, видимо, решил вспомнить будни юмориста: он в язвительной и саркастичной манере 47 раз сказал спасибо на украинском языке.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО.
В США рассказали, как Россия разгадала план Зеленского и нанесла упреждающий удар
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия разгадала план Украины о нападении и нанесла превентивный удар
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Президент России Владимир Путин разгадал план киевского режима по захвату Донбасса и Крыма и потому произвел превентивный удар, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Президент Украины Владимир Зеленский «начал эту войну, а не Россия», заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works, передает РИА «Новости».
В случае если бы украинское руководство имплементировало Минские соглашения, то ничего бы не произошло, заявил разведчик. Он отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтверждали, что эти соглашения нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить натренировать ВСУ.
Украинские военные много лет готовились к наступлению на Крым и Донбасс, напомнил военный. Россия нанесла превентивный удар, чтобы не допустить этнических чисток, это – оборонительная операция, указал Риттер.
«Ни одно государство не обязано сидеть и ждать, пока на него нападут», – заявил разведчик.
В Госдуме поддержали повышение предельного возраста пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе ряда имеющих воинские звания граждан на пять лет.
Изменения были внесены в рассматриваемый палатой во втором чтении законопроект о праве россиян, находясь на срочной службе или в запасе, заключать контракт для участия в военных операциях за рубежом, передает ТАСС.
В частности, предлагается изменить предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, сержантов, старшин, матросов, прапорщиков и мичманов. Так, предельный возраст относящихся к первому разряду военнообязанных повышается с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50, к третьему разряду – с 50 до 55 лет.
Кроме того, предполагается увеличить предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для имеющих воинские звания старших офицеров граждан он составит 65 лет (сейчас в большинстве случаев 60 лет), для имеющих звания младших офицеров – 60 лет (в данный момент 55), для имеющих иные звания – 55 лет (сейчас – 45). При этом предельный возраст пребывания в резерве для имеющих воинские звания высших офицеров граждан запаса сохраняется на уровне 70 лет.
Помимо прочего, в Госдуме поддержали поправки о праве лиц с высшими офицерскими званиями, а также иностранцев на заключение первого контракта о пребывании в резерве.
Поправки позволят заключать первый контракт о пребывании в резерве военным в званиях высших офицеров в возрасте до 67 лет. В данный момент нормы не регламентируют заключение такого контракта высшим офицерским составом.
Нововведением станет право на подписание контракта о пребывании в резерве иностранных граждан при условии, что исполнение ими должностных обязанностей не связано с использованием сведений, составляющих гостайну.
В апреле Совфед одобрил поправку о повышении предельного возраста госслужащих.
Кадыров рассказал о взятых в плен бойцах ВСУ на Артемовском направлении
На Артемовском направлении восемь солдат украинских вооруженных сил (ВСУ) попали в плен к бойцам подразделения спецназа «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Бойцы «Ахмата» совместно с бойцами 346-й бригады спецназа и 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР взяли в плен военнослужащих 419-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. В плен попали восемь украинских солдат.
Кадыров опроверг сообщения о том, что украинские войска на этом направлении развили успех. «Если им верить, то поселок Клещеевка уже под контролем укронатовцев, как и сам Бахмут. Но у меня есть своя, более реальная информация о положении дел. У российских воинов на Бахмутском направлении все в порядке», – отметил он.
Российские подразделения действуют очень организованно и согласно разработанному плану, добавил Кадыров.
Воспитательницу детсада казнили в Китае за отравление детей
«Пэнпай»: В Китае казнили воспитательницу дет сада за отравление детей токсичным веществом
Народный суд города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детсада, отравившей 25 воспитанников нитритом натрия, сообщает «Пэнпай».
В одном из детсадов Цзяоцзо в марте 2019 года произошло массовое пищевое отравление воспитанников, передает ТАСС.
В ходе расследования полиция выяснила, что воспитательница Ван Юнь добавила нитрит натрия в кашу дошкольников. 25 детей пострадали, один после десяти месяцев лечения скончался.
Мотивом преступления стал конфликт с коллегой. Кроме того следователи выяснили, что женщина из-за бытовой ссоры в 2017 году подсыпала в напиток мужа тот же нитрит натрия, в результате он получил отравление средней тяжести.
Отравительницу казнили 13 июля.
Ранее в Китае суд приговорил канадца Роберта Ллойда Шелленберга к казни за контрабанду наркотиков.
Эксперт: Дипломатический конфликт Варшавы и Москвы перейдет в экономическую плоскость
Полонист Стремидловский: Враждебные действия Варшавы плохо скажутся на польских предпринимателях в России
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В России сохраняется крупная польская община, интересы которой могут пострадать из-за необдуманных действий Польши. В скором времени дипломатический конфликт Москвы и Варшавы, скорее всего, перейдет в экономическое русло. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал полонист Станислав Стремидловский. Ранее в России подписали распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске.
«Варшава, скорее всего, попытается ликвидировать консульство и представительство Россотрудничества в Гданьске. При этом очередной виток дипломатической эскалации в большей степени навредит именно Польше. В РФ до сих пор сохраняется достаточно крупная польская община, численностью в несколько сотен тысяч человек», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.
«Многие из них являются предпринимателями, защищать интересы которых способно исключительно посольство. В Польше осознают, что излишняя агрессивность в сторону России может отрицательно сказаться на их собственных гражданах. Поэтому хоть премьер-министр Матеуш Моравецкий и говорит, что сердцем они давно выступают за разрыв отношений, но в реальности используется иной подход», – подчеркивает собеседник.
«Перед Россией подобные проблемы не стоят, поскольку в Польше русских немного. Так, в приграничных регионах с Калининградской областью от силы наберется лишь несколько сотен граждан РФ. Важно вспомнить и недавний арест хоккеиста Максима Сергеева. Инцидент показывает, что россияне в этой стране незащищены, и даже консульства, к сожалению, не могут повлиять на сложившуюся ситуацию», – отмечает эксперт.
«Уверен, что конфликт Москвы и Варшавы будет нарастать и вскоре окончательно перейдет в экономическую плоскость. Ярким тому подтверждением является незаконное лишение акций компании Grupa Azoty Вячеслава Кантора», – считает собеседник.
«России, скорее всего, придется прибегнуть к давлению на польских предпринимателей, находящихся на территории нашей страны. Кроме того, полный разрыв дипломатических отношений тоже не стоит исключать. Закрытие консульства в Смоленске – серьезный шаг именно к такому развитию сценария», – резюмирует Стремидловский.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. В нем российскому МИД приказано уведомить Варшаву об отзыве согласия на открытие представительства.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что руководство страны примет симметричные меры в ответ на действия Москвы. Он также отметил, что Варшава находится в «постоянном контакте с дипломатами, работающими в России», сообщает ТАСС.
Позже в МИД РФ был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский, которому вручили ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства в Смоленске. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства. Подобное решение в России объяснили тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы.
Кроме того, руководство Польши проводит кампанию по ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия. В МИД подчеркнули, что «царящая в государстве атмосфера разнузданной русофобии исключает демонстрацию каких-либо «жестов доброй воли». В ведомстве также отметили, что агрессия Варшавы вышла за все цивилизованные рамки. В МИД заявили, что «ни один враждебный шаг польских властей, направленный против России, не останется без ответа».
Кулеба: Киев не против, если Британия станет аналогом Amazon
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не против, если Британия станет аналогом Amazon для поставок оружия
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия и в самом деле будет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву.
По его словам, в Киеве не против, если Лондон станет «Амазоном», фактически останется большим открытым для Украины складом британского оружия, передает ТАСС.
Кулеба добавил, что не чувствует недовольства каких-либо стран по поводу недостатка благодарности со стороны Киева. Он отметил, что Великобритания продолжает оказывать поддержку Киеву.
Так Кулеба прокомментировал слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Киев не должен считать Лондон аналогом Amazon, который должен поставлять все то вооружение, которое запрашивает украинская сторона.
Напомним, Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Об этом пишет The Guardian. В ответ на просьбу прокомментировать недовольство Владимира Зеленского итогами саммита НАТО глава военного ведомства отметил, что президенту стоило бы почаще выражать признательность западным странам за оказанную помощь.
После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видеоролик, в котором обратился к лидерам стран НАТО. В восьмиминутной записи глава Украины, видимо, решил вспомнить будни юмориста: он в язвительной и саркастичной манере 47 раз сказал спасибо на украинском языке.
Рогов рассказал подробности перегруппировки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ пытаются прорвать линию фронта в районе Урожайного на Запорожском направлении
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Противник несет большие потери на Запорожском направлении, поэтому вынужден сокращать ротации и отправлять на диверсии иностранных наемников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении.
«Ситуация на Запорожском направлении фронта напряженная, но контролируемая. Противник на фоне своих провалов действительно начал перегруппировку. Известно, что в подразделениях идет большое обновление, поскольку ВСУ несут большие потери. Кроме того, даже когда их выводят после боестолкновений, то без отдыха отправляют по новой на передовую», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«На значительном протяжении фронта присутствуют артиллерийские дуэли. Наиболее горячо сейчас по направлению к населенному пункту Урожайное, в районе Времевского выступа. Враг там бросил значительные силы в наступление, пытается штурмом прорвать нашу линию обороны по направлению от Большой Новоселовки. Для ВСУ – это цель номер один», – отметил он.
«В свою очередь ВС РФ ведут огневое подавление врага на высочайшем уровне. На подходах профессионально отрабатывает артиллерия. Мы наносим огневое поражение противнику. На ближних расстояниях в дело идут минометы. В случае необходимости в небе отрабатывают наши «аллигаторы» – вертолеты Ка-52», – добавил Рогов.
«Кроме того, сегодня утром под Работино была уничтожена вражеская ДРГ, состоящая из иностранных наемников. Это тоже может говорить о нехватке личного состава в украинской армии. Кроме того, ВСУ ночью предприняли попытку штурма на этом участке. Их было порядка 30 человек. Наши военные отработали ПТУРами, потери противника составили более 20 человек», – рассуждает собеседник.
«Горячо сейчас и под Пятихатками. Там расположена 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ, по скоплениям живой силы и техники которой мы наносим удары. Что касается конкретно уничтожения склада ВСУ на этом участке, скорее всего, это могло быть оперативное хранение, поскольку взрыв был достаточно сильным», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что ВСУ на фоне провала попыток организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении начали перегруппировку. Рогов отмечал, что противник подтягивает новые резервы, чтобы накопить силы и предпринять новые попытки атаковать. При этом он отметил, что украинские атаки зачастую оборачиваются для них большими потерями и отступлением.
Как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, украинские власти жалеют западную технику, поэтому с тупым упрямством бросают в безуспешные «мясные штурмы» на фронте массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи.
Ранее сообщалось, что российские войска в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области уничтожили склад украинских националистов, в котором хранились боеприпасы, а также сбили дрон-камикадзе ВСУ.
Также Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении у поселков Пятихатки и Жеребянки уничтожена украинская штурмовая группа. Он отметил, что спецгруппа противника пыталась пройти к российским позициям, разведка раскрыла ее движение. В группе штурмовиков было порядка 30 человек, ей нанесено огневое поражение. Ранено семь боевиков, ликвидировано не менее пяти. Остальные члены группы отступили.
В Минобороны накануне сообщали, что у поселка Пятихатки на Запорожском направлении российскими силами были поражены скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
В беседе с газетой ВЗГЛЯД Рогов отмечал, что ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Он также называл новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника. Ранее в Госдуме предложили выставить подбитую натовскую технику возле посольств западных стран в Москве.
Решено закрыть консульское агентство Польши в Смоленске
Мишустин поручил закрыть консульское агентство Польши в Смоленске
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске.
«Принять предложение МИД России о закрытии в Смоленске консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области», – говорится в документе на официальном портале правовой информации.
Как пояснили РИА «Новости» в правительстве, соответствующее решение было принято в ответ на недружественные действия Варшавы против Москвы.
Агентство было открыто в 2011 году для «развития российско-польских отношений и расширения контактов между гражданами двух стран».
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Допущенный к Саакашвили польский врач пытался вынести анализы в обуви
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Допущенный к отбывающему срок в Грузии бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили врач из Польши пытался в обуви вынести взятые у того образцы анализа, заявила специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Служба характеризует случившееся как «непонятный инцидент». В подтверждение этого она распространила видео с произошедшим. Образец был завернут в бумагу и упрятан в спортивную обувь польского врача.
При этом отмечается, что у врачей было официальное право вынести взятые в клинике «Вивамеди» у Саакашвили образцы.
«Эти действия со стороны врача из Польши нарушают медицинскую этику и правовые нормы. Врач дал пояснения, которые не поддаются логике», – сказано в заявлении.
Минюст сообщил, что просит МИД Грузии вызвать для объяснений посла Польши в Грузии. Власти Грузии дали согласие на визит зарубежных врачей еще в ноябре прошлого года.
Руководитель медицинского департамента Службы по исполнению наказаний Минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе сообщил, что «в последнее время Саакашвили лучше, он прибавляет в весе».
Местные врачи призывают Саакашвили нормально питаться и говорят, что его плохое самочувствие объясняется исключительно самовредительством.
Ранее сообщалось, что к Саакашвили допустили группу врачей из Польши.
В Кремле прокомментировали работу системы ПВО в районе Курской АЭС
Представитель Кремля Песков назвал эффективной работу российской системы ПВО в районе Курской АЭС
Украинские военные продолжают попытки нанести удары по российским объектам, однако все системы ПВО в России раз за разом демонстрируют свою эффективность, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают эффективно, для этого принимаются соответствующие меры, передает ТАСС.
В ночь на пятницу в Курчатове, где находится Курская АЭС, упал беспилотник. Пострадавших нет, критически важные объекты повреждены не были.
Bloomberg сообщило о серьезном кризисе в НАТО из-за поддержки Киева
Bloomberg: НАТО из-за поддержки Киева испытывает серьезный кризис с закупками вооружений
Североатлантический альянс на фоне необходимости оказывать военную помощь Киеву испытывает серьезный кризис с закупками вооружений, даже США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс.
По словам журналиста Bloomberg, «зияющую пропасть между словами и делами альянса демонстрирует плачевное состояние закупок вооружений по обе стороны Атлантики». Даже США, которые находятся в лучшем положении, чем Европа, сталкиваются с серьезными трудностями, пытаясь поддерживать киевский режим.
«Поразительная реальность заключается в том, что США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки Киеву», – пишет Хастингс, отмечая, что «склады арсеналов в США давно пусты».
При этом журналист отмечает, что в Европе ситуация еще хуже. Большинство европейских стран, за исключением Польши, стран Балтии и Северной Европы, уже не хотят увеличивать расходы на оборону ради Украины, передает РИА «Новости».
«Хотя на этой неделе в Вильнюсе было сказано много правильных слов, важно признать серьезность кризиса закупок альянса», – констатировал Хастингс.
Напомним, в декларации стран G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО, говорилось, что «Семерка» начинает переговоры с Киевом по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности.
В Польше оказались шокированы ситуацией с украинским зерном
Профессор Варшавского университета Артышак назвал шокирующими объемы импорта украинского зерна в Польшу
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Объемы украинского зерна, которые ввозятся в Польшу, являются шокирующими, заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.
Артышак в интервью изданию Rzeczpospolita сообщил, что за весь прошлый год импорт украинского зерна в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год, а ввоз кукурузы увеличился за тот же период в 300 раз. Кроме того, сообщил профессор, за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше украинской пшеницы, чем за аналогичный период 2022 года, передает РИА «Новости».
Польский профессор признался, что результаты подсчетов об импорте зерновых с Украины его шокировали. При этом данные, отметил он, скорее всего, не учитывают импорт в Польшу «технического» зерна. По его словам, такое название придумали, чтобы обходить погранконтроль и ускорить процедуры ввоза.
Артышак сообщил, что скупочные компании сейчас не заключают контракты, надеясь, что 15 сентября запрет на импорт зерновых с Украины будет отменен, и у них появится возможность закупать еще более дешевое зерно. Такой сценарий он назвал крахом для польских фермеров.
Напомним, ЕК официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС, включая Польшу.
Между тем польские фермеры потребовали запретить ввоз в республику замороженной малины и клубники с Украины.