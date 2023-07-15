|
|
NI: Целый континент поразил США позицией по Украине
NI: Африка удивила Запад нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Реакция Африки на украинский конфликт удивила Соединенные Штаты, доминирующей позицией континента оказался нейтралитет, пишут американские СМИ.
Обозреватель Тед Снайдер в статье для National Interest напоминает, что ни одно африканское государство не присоединилось к антироссийским санкциям.
США, по словам автора публикации, ожидали от Африки сильной поддержки и «резкого осуждения» действий России с их стороны. Вашингтон, однако, получил обратный эффект: большинство государств континента не только не стали винить Россию в развязывании конфликта, но и назвали Запад ответственным за это, передает РИА «Новости».
Снайдер указывает, что США оказали серьезное давление на страны Африки, их предупреждали о «неотвратимых последствиях» в случае, если санкции в отношении России будут нарушаться. И все же ни одна страна не ввела ограничительные меры против России, указывает автор статьи.
По его словам, африканские государства проявили «новую мощную позицию», которая заключается в том, что выбирать сторону в мире не нужно, а сотрудничать можно со многими полюсами. Это показало мир, в котором нет нужды следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне, заключил автор публикации.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров, которые выступили с мирной инициативой по Украине.
Появилось видео расстрела украинскими боевиками машины с мирными жителями в ДНР
Появилось видео расстрела украинскими диверсантами машины с мирными жителями под Угледаром
В Сети появились кадры, на которых украинские диверсанты расстреливают машину с мирными жителями под Угледаром в ДНР.
Украинская диверсионно-разведывательная группа на броневике «Казак-2» пыталась занять позиции в «серой зоне». Боевики замаскировали бронеавтомобиль в лесопосадке, а сами рассредоточились по территории, передает РИА «Новости».
В этот момент мимо проезжал автомобиль с мирными жителями. Украинские диверсанты вышли на дорогу, в упор расстреляли машину, а после спрятали тела водителя и пассажира в лесопосадке. Туда же они хотели отогнать автомобиль, но по ним начала бить российская артиллерия, вынуждая отойти.
В США рассказали, как Россия разгадала план Зеленского и нанесла упреждающий удар
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия разгадала план Украины о нападении и нанесла превентивный удар
|
|
Президент России Владимир Путин разгадал план киевского режима по захвату Донбасса и Крыма и потому произвел превентивный удар, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Президент Украины Владимир Зеленский «начал эту войну, а не Россия», заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works, передает РИА «Новости».
В случае если бы украинское руководство имплементировало Минские соглашения, то ничего бы не произошло, заявил разведчик. Он отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтверждали, что эти соглашения нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить натренировать ВСУ.
Украинские военные много лет готовились к наступлению на Крым и Донбасс, напомнил военный. Россия нанесла превентивный удар, чтобы не допустить этнических чисток, это – оборонительная операция, указал Риттер.
«Ни одно государство не обязано сидеть и ждать, пока на него нападут», – заявил разведчик.
Власти США хотели наказать Зеленского за взбесивший Белый дом твит
WP: США допускали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев, пишет Washington Post.
Источники Washington Post сообщили, что официальные лица США рассматривали возможность того, чтобы убрать из итогового заявления саммита НАТО слово «приглашение» в контексте Украины, передает РИА «Новости».
Публичный упрек со стороны Зеленского в адрес лидеров НАТО, продолжает издание, «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу.
Европейские чиновники сообщили Washington Post, что официальные лица США предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены НАТО смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если киевский режим выполнит необходимые условия.
Тем не менее изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации.
WP добавляет, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны. Отмечается, что даже некоторые «самые ярые» сторонники Зеленского начинают задаваться вопросом о том, действует ли он в интересах Украины.
Ранее американские СМИ писали, что высказанное Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников.
Кадыров рассказал о взятых в плен бойцах ВСУ на Артемовском направлении
На Артемовском направлении восемь солдат украинских вооруженных сил (ВСУ) попали в плен к бойцам подразделения спецназа «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Бойцы «Ахмата» совместно с бойцами 346-й бригады спецназа и 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР взяли в плен военнослужащих 419-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. В плен попали восемь украинских солдат.
Кадыров опроверг сообщения о том, что украинские войска на этом направлении развили успех. «Если им верить, то поселок Клещеевка уже под контролем укронатовцев, как и сам Бахмут. Но у меня есть своя, более реальная информация о положении дел. У российских воинов на Бахмутском направлении все в порядке», – отметил он.
Российские подразделения действуют очень организованно и согласно разработанному плану, добавил Кадыров.
Кулеба: Киев не против, если Британия станет аналогом Amazon
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не против, если Британия станет аналогом Amazon для поставок оружия
|
|
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия и в самом деле будет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву.
По его словам, в Киеве не против, если Лондон станет «Амазоном», фактически останется большим открытым для Украины складом британского оружия, передает ТАСС.
Кулеба добавил, что не чувствует недовольства каких-либо стран по поводу недостатка благодарности со стороны Киева. Он отметил, что Великобритания продолжает оказывать поддержку Киеву.
Так Кулеба прокомментировал слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Киев не должен считать Лондон аналогом Amazon, который должен поставлять все то вооружение, которое запрашивает украинская сторона.
Напомним, Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Об этом пишет The Guardian. В ответ на просьбу прокомментировать недовольство Владимира Зеленского итогами саммита НАТО глава военного ведомства отметил, что президенту стоило бы почаще выражать признательность западным странам за оказанную помощь.
После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видеоролик, в котором обратился к лидерам стран НАТО. В восьмиминутной записи глава Украины, видимо, решил вспомнить будни юмориста: он в язвительной и саркастичной манере 47 раз сказал спасибо на украинском языке.
Рогов рассказал подробности перегруппировки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ пытаются прорвать линию фронта в районе Урожайного на Запорожском направлении
|
|
Противник несет большие потери на Запорожском направлении, поэтому вынужден сокращать ротации и отправлять на диверсии иностранных наемников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении.
«Ситуация на Запорожском направлении фронта напряженная, но контролируемая. Противник на фоне своих провалов действительно начал перегруппировку. Известно, что в подразделениях идет большое обновление, поскольку ВСУ несут большие потери. Кроме того, даже когда их выводят после боестолкновений, то без отдыха отправляют по новой на передовую», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«На значительном протяжении фронта присутствуют артиллерийские дуэли. Наиболее горячо сейчас по направлению к населенному пункту Урожайное, в районе Времевского выступа. Враг там бросил значительные силы в наступление, пытается штурмом прорвать нашу линию обороны по направлению от Большой Новоселовки. Для ВСУ – это цель номер один», – отметил он.
«В свою очередь ВС РФ ведут огневое подавление врага на высочайшем уровне. На подходах профессионально отрабатывает артиллерия. Мы наносим огневое поражение противнику. На ближних расстояниях в дело идут минометы. В случае необходимости в небе отрабатывают наши «аллигаторы» – вертолеты Ка-52», – добавил Рогов.
«Кроме того, сегодня утром под Работино была уничтожена вражеская ДРГ, состоящая из иностранных наемников. Это тоже может говорить о нехватке личного состава в украинской армии. Кроме того, ВСУ ночью предприняли попытку штурма на этом участке. Их было порядка 30 человек. Наши военные отработали ПТУРами, потери противника составили более 20 человек», – рассуждает собеседник.
«Горячо сейчас и под Пятихатками. Там расположена 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ, по скоплениям живой силы и техники которой мы наносим удары. Что касается конкретно уничтожения склада ВСУ на этом участке, скорее всего, это могло быть оперативное хранение, поскольку взрыв был достаточно сильным», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что ВСУ на фоне провала попыток организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении начали перегруппировку. Рогов отмечал, что противник подтягивает новые резервы, чтобы накопить силы и предпринять новые попытки атаковать. При этом он отметил, что украинские атаки зачастую оборачиваются для них большими потерями и отступлением.
Как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, украинские власти жалеют западную технику, поэтому с тупым упрямством бросают в безуспешные «мясные штурмы» на фронте массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи.
Ранее сообщалось, что российские войска в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области уничтожили склад украинских националистов, в котором хранились боеприпасы, а также сбили дрон-камикадзе ВСУ.
Также Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении у поселков Пятихатки и Жеребянки уничтожена украинская штурмовая группа. Он отметил, что спецгруппа противника пыталась пройти к российским позициям, разведка раскрыла ее движение. В группе штурмовиков было порядка 30 человек, ей нанесено огневое поражение. Ранено семь боевиков, ликвидировано не менее пяти. Остальные члены группы отступили.
В Минобороны накануне сообщали, что у поселка Пятихатки на Запорожском направлении российскими силами были поражены скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
В беседе с газетой ВЗГЛЯД Рогов отмечал, что ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Он также называл новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника. Ранее в Госдуме предложили выставить подбитую натовскую технику возле посольств западных стран в Москве.
Bloomberg сообщило о серьезном кризисе в НАТО из-за поддержки Киева
Bloomberg: НАТО из-за поддержки Киева испытывает серьезный кризис с закупками вооружений
Североатлантический альянс на фоне необходимости оказывать военную помощь Киеву испытывает серьезный кризис с закупками вооружений, даже США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс.
По словам журналиста Bloomberg, «зияющую пропасть между словами и делами альянса демонстрирует плачевное состояние закупок вооружений по обе стороны Атлантики». Даже США, которые находятся в лучшем положении, чем Европа, сталкиваются с серьезными трудностями, пытаясь поддерживать киевский режим.
«Поразительная реальность заключается в том, что США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки Киеву», – пишет Хастингс, отмечая, что «склады арсеналов в США давно пусты».
При этом журналист отмечает, что в Европе ситуация еще хуже. Большинство европейских стран, за исключением Польши, стран Балтии и Северной Европы, уже не хотят увеличивать расходы на оборону ради Украины, передает РИА «Новости».
«Хотя на этой неделе в Вильнюсе было сказано много правильных слов, важно признать серьезность кризиса закупок альянса», – констатировал Хастингс.
Напомним, в декларации стран G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО, говорилось, что «Семерка» начинает переговоры с Киевом по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности.
Американист: США показали Зеленскому желтую карточку
Американист Дудаков: США дали понять Зеленскому, что критика в сторону союзников чревата последствиями
|
|
Вашингтон ударил по рукам Зеленского, который решил дерзить в вопросах, невыгодных для администрации Джо Байдена. Вполне возможно, что за этим предупреждением последует «красная карточка». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что США хотели наказать Владимира Зеленского за «агрессивный твит» в преддверии саммита НАТО.
«Информационная кампания, развернувшаяся в американских СМИ – это своего рода «желтая карточка», полученная Зеленским за неподобающее поведение. Другими словами, украинское руководство ударили по рукам за излишнее рвение в тех вопросах, которые невыгодны западным странам и администрации Джо Байдена», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.
«Однако это не значит, что Штаты в ближайшее время начнут менять отношение к Украине. Зато «спусковым крючком» может стать провал контрнаступления. Так или иначе, предупреждение уже получено. И не исключаю, что за «желтой карточкой» может последовать «красная», – резюмировал Дудаков.
Ранее стало известно, что США хотели наказать Владимира Зеленского за «агрессивный твит» в преддверии саммита НАТО. Об этом сообщает издание Washington Post. Отмечается, что официальные лица США рассматривали возможность убрать слово «приглашение» в отношении Украины в итоговом коммюнике встречи глав государств альянса.
В статье указано, что публичный упрек со стороны Зеленского в адрес организации «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу.
По словам европейских источников газеты, Соединенные Штаты предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены организации смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если руководство страны выполнит все необходимые условия.
Однако изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации. Газета подчеркивает, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны.
Издание Politico отмечает, что ряд официальных лиц из ближайших партнеров Украины дали понять Зеленскому, что подобное поведение неприемлемо. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир подчеркнула, что итоговое коммюнике стало «большим шагом» для воюющего государства, а министр обороны Бен Уоллес попросил руководство страны быть более признательными своим партнерам.
Поведение Зеленского прокомментировал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что просьбы о помощи со стороны Украины осуществляются без учета норм порядочности, однако с применением «морального шантажа», передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на хамское поведение Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе.
Минобороны назвало опасный из-за украинских мин район Черного моря
На судоходном маршруте северо-западной части Черного моря существует минная опасность, сообщило российское министерство обороны в пятницу.
На этом маршруте нашли дрейфующую украинскую мину, выставленную в начале 2022 года в ходе «беспорядочного минирования» прибрежной акватории Черного моря, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Украинский режим проводил минирование, невзирая на угрозу безопасности мореплавания, подчеркнули в министерстве.
Ведомство указало, что в марте 2022 года две украинские мины, установленные у берегов Одессы, нашли у берегов Румынии и Турции, тогда трагедию удалось избежать, сообщает РИА «Новости».
ВМС Украины действуют безответственно и непрофессионально, на данный момент неизвестно, сколько мин дрейфует в Черном море, неся угрозу судоходству, подчеркнули в Минобороны.
Трамп назвал подталкивающие США к третьей мировой войне причины
Экс-президент Трамп рассказал, что подталкивает США к третьей мировой войне
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден своим решением задействовать для поддержки восточного фланга НАТО военные резервы США подталкивает страну к войне.
Трамп подчеркнул, что при этом сам Байден даже не может подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, последнее, что должна делать администрация Байдена, – подталкивать страну к войне. Он уточнил, что, способствуя эскалации конфликта на Украине, Белый дом фактически вовлекает вооруженные силы США в войну.
Ранее сообщалось, что Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе.
ЕК решила ужесточить условия финансовой помощи Киеву
Еврокомиссия с 2024 года ужесточит условия финансовой поддержки Украины
|
|
Еврокомиссия приняла решение качественно ужесточить условия предоставления Украине финансовой помощи, которая должна составить 50 млрд евро на следующие четыре года, заявил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.
Теперь средства будут перечисляться киевскому режиму только в обмен на проведение реформ, необходимых для вхождения Украины в ЕС, а также подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны. В настоящее время Киев получает европейское финансирование без предварительных условий, передает ТАСС.
Кроме того, фонд помощи Украине в 50 млрд евро, который ЕС готовит на период с 2024 по 2027 год, будет состоять почти на две трети из кредитов. В пересчете на год объем бюджетной помощи ЕС Киеву составит 12,5 млрд евро – это в полтора раза меньше программы нынешнего года, составляющей 18 млрд евро.
В июне глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина не выполнила до конца ни одной программы Международного валютного фонда, трудности возникают в том числе из-за оппозиции.
Небензя жестко раскритиковал в ООН доклад о сексуальном насилии на Украине
Небензя: Россия установила случаи сексуального насилия, совершенного боевиками «Азова»
|
|
Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя резко раскритиковал доклад спецпредставителя генсека ООН по вопросу сексуального насилия в зонах конфликта, в особенности в части, касающейся Украины.
Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заявил, что с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году фиксировались случаи сексуального насилия со стороны украинских силовиков в отношении местных жителей. Так, рассказал постпред России, жительница ДНР рассказала, что в ночь с 18 на 19 января 2015 года ее забрали и привезли в подвал СБУ в Краматорске, где она подверглась избиению, изнасилованию и издевательствам. Сотрудники службы безопасности Украины угрожали, что таким же образом поступят с ее несовершеннолетней дочерью, передает ТАСС слова Небензи.
Кроме того, привел еще один факт российский постпред, жительница Мариуполя рассказывала, как боевики полка «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), – с руководителями которого президент Украины Владимир Зеленский, напомнил Небензя, «недавно обнимался на камеру», – насиловали женщин, которые проявляли симпатии в адрес России. Дипломат, в частности, рассказал, что украинские боевики заливали измученным женщинам «монтажную пену, прошу прощения, во внутренние половые органы».
Кроме того, в период с 17 по 23 марта 2015 года неонацисты батальона «Торнадо» в Лисичанске обустроили пыточную камеру в подвале школы, там они «пытали и насиловали местных жительниц, включая пенсионерок и несовершеннолетних детей», рассказал постпред.
Небензя отметил, что такие факты с 2014 года фиксировались и представителями различных структур ООН, однако в работе спецдокладчика генерального секретаря они не получили надлежащей оценки. Он напомнил также, что наблюдательная миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека на Украине и другие международные структуры публиковали доклады о преступлениях украинских боевиков: избиениях, пытках электрическим током, угрозах и изнасилованиях. Однако эти сведения также не были отражены в докладах по секснасилию в конфликте.
Напомним, ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что получило документальное подтверждение 75 случаев произвола при задержании гражданских лиц на Украине, а также применения пыток в местах содержания под стражей. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая в Женеве, заявил персонал в неофициальных местах содержания под стражей или – в меньшей степени – в официальных СИЗО прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами.
Курский губернатор: В Курчатове упал беспилотник
Губернатор Курской области Старовойт: Упавший в Курчатове дрон не повредил критические объекты
В Курчатове упал беспилотник, пострадавших нет, критически важные объекты не повреждены, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он указал, что падение беспилотника произошло ночью, никто из жителей не пострадал, повреждены только фасад и остекление многоквартирного дома.
В начале июля средствами радиоэлектронной борьбы подавлены три беспилотника в Новой Москве и Калужской области.
Кулеба заявил о «некомфортной» реакции лидеров НАТО на предложение Киева по интеграции
Кулеба: В НАТО «некомфортно» отреагировали на предложение Киева по интеграции в альянс
Лидеры западных стран изначально «не очень комфортно» отреагировали на предложение Киева создать Совет Украина – НАТО для интеграции Украины в альянс, однако потом согласились, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, в ответ на предложение Запада создать Совет Украина – НАТО Киев потребовал, чтобы совет был не инструментом партнерства, а инструментом интеграции Украины в альянс.
«Они из-за этого не очень комфортно себя почувствовали, но в конце концов согласились», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, Кулеба сообщил, что представители ряда государств Североатлантического альянса якобы уже заявили о готовности передать Украине истребители F-16, и даже назвали число самолетов, которые они могут предоставить.
Говоря о результатах саммита альянса в Вильнюсе, глава МИД Украины заявил, что в целом доволен ими, но его разочаровывает, что в тексте коммюнике саммита нет четких слов, что Украину приглашают стать членом НАТО.
Тем временем Bloomberg сообщает, что Североатлантический альянс на фоне необходимости оказывать военную помощь Киеву испытывает серьезный кризис с закупками вооружений, даже США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее.
США отправили на Украину списанные на Тайване зенитные комплексы
Вашингтон, выкупив у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и ракеты к ним, отправил их на Украину, сообщил портал Chinatimes.
США и Тайвань договорились об этом еще в 2022 году, а в июне 2023 года тайваньские ВС сняли с вооружения ЗРК, речь идет о 18 батареях и сотнях ракет к ним, передает ТАСС.
В Минобороны Тайваня заявили, что списанное оружие регулируется отдельными правовыми актами, иногда допускается его перепродажа.
Ранее сообщалось о прибытии на Украину кассетных боеприпасов, переданных Вашингтоном. Также президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.