В Госдуме одобрили поправку о введении серебряных медалей для выпускников

Комитет Думы одобрил поправку о введении серебряных медалей для выпускников

Комитет Госдумы по просвещению в четверг рекомендовал принять поправку о введении серебряных медалей для выпускников 11-х классов, которые имеют не более двух оценок «хорошо» в аттестате.

Помимо золотых медалей, теперь школьники смогут получать медаль «За особые успехи в учении» II степени за две оценки «хорошо» в аттестате, передает ТАСС. Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта о привлечении школьников к общественно полезному труду.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году сообщил, что ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет, но такая форма оценки может расшириться за счет информации о выпускниках школ.