Бывший посол России в Бангладеш умер после избиения

Прокуратура Тверской области: Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Николаев умер после избиения

Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш 73-летний Александр Николаев, которого избили в Тверской области, скончался, прокуратура региона вынесла постановление о передаче уголовного дела в следственное управление СК РФ, сообщили в ведомстве.

В прокуратуре в Тверской области заявили, что региональным надзорным ведомством вынесено постановление о передаче уголовного дела в следственное управление СК России по региону для организации дальнейшего предварительного следствия в связи со смертью потерпевшего, передает РИА «Новости».

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью было возбуждено в Тверской области в июне после избиения бывшего чрезвычайного и полномочного посла в Бангладеш Александра Николаева.

В УМВД по региону заявляли, что подозреваемый установлен. В следственном отделе УМВД по Конаковскому району возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, максимальная санкция – восемь лет лишения свободы.



