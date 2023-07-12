В Москве нашли мертвой дочь пензенского экс-губернатора Бочкареву

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12 июля, среда  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Как будет создан новый российский флот

Производство кораблей и судов на российских верфях резко увеличивается Руслан Шамуков/ТАСС
Россия начала грандиозную программу обновления ключевого в текущих условиях вида транспорта – морского торгового флота. Какие суда требуются нашей стране прежде всего, почему сегодня это имеет настолько большое значение и какие маршруты новые корабли будут обслуживать? Подробности...
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Эрдоган доказал России и Западу уникальность своей роли

На рынке Эрдогана можно купить абсолютно все, включая то, что запрещено законом imago images/Global Look Press
После передачи властям Украины «азовцев» турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал еще один неожиданный ход. Потребовав для Турции членства в ЕС в обмен на допуск Швеции в НАТО, он сразу согласился на другую цену, и теперь приедет на саммит в Вильнюсе в качестве главного действующего лица. Что думать об этом в России?  Подробности...
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Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Экипажи «тридцатьчетверок» стали главными героями битвы под Прохоровкой Иван Шагин/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт? Подробности...
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Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Роскомнадзор занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если Telegram-канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). Подробности...

Во что превращается Украина без России

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России. Подробности...

Зачем Константинополь занялся рейдерством на Украине

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим трагическое несоответствие между великой историей Константинопольской кафедры и личностью человека, который занимает ее сейчас. Если он примет в подарок Киево-Печерскую лавру, это еще раз с предельной резкостью подчеркнет данное несоответствие. Подробности...
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Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев

Уроки для России из погромов во Франции

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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

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  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
Вы участвовали в сборе средств для поддержки участников СВО?
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    В Москве нашли мертвой дочь пензенского экс-губернатора Бочкареву

    В Москве нашли мертвой дочь пензенского экс-губернатора Наталью Бочкареву

    12 июля 2023, 12:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Предприниматель и дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева найдена мертвой в своей квартире в центре Москвы, сообщили в экстренных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, в оперативные службы обратилась консьерж дома в Пресненском районе, которая сообщила, что Наталья Бочкарева не открывает дверь квартиры, при этом ранее она жаловалась на состояние здоровья. Она добавила, что когда специалисты вскрыли дверь и вошли, хозяйка была найдена уже мертвой.

    По словам источника, следов насильственной смерти не обнаружено, однако точная причина смерти будет установлена экспертами.

    Наталья Бочкарева – дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. Владела долями в лесоперерабатывающих и хлебопекарных компаниях. В последнее время жила в Москве.

    СМИ рассказали о личности задержанного по подозрению в убийстве подводника Ржицкого
    		   
    11 июля 2023, 21:28
    Фото: t.me/rt_russian_chat

    В Туапсе на съемной квартире задержан подозреваемый в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. СМИ рассказали о личности Сергея Денисенко, который подозревается в преступлении.

    По данным «КП» – Кубань», Денисенко родился в Сумской области, но жил в Киеве. Долгое время он числился президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF. Подозреваемый был заслуженным тренером и мастером спорта Украины, а также обладателем восьмого дана.

    Как пишет издание, каждое утро Ржицкий бегал по одному маршруту, а картой перемещения делился в приложении для бега. Эта карта могла помочь убийце, поскольку он знал маршрут жертвы.

    Версию ограбления следователи исключили, так как убийца не забрал ни смарт-часы, ни наушники жертвы.

    Ранее в СК России сообщили, что подозреваемым в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у мужчины нашли пистолет и глушитель к нему, сообщило ведомство. Предполагается, что именно из этого орудия мужчина убил Ржицкого.

    Напомним, в Краснодаре неизвестный застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее Ржицкий в звании капитана второго ранга командовал подводной лодкой «Краснодар».

    Год назад украинская пресса обвиняла Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Он также значился на украинском сайте «Миротворец», сейчас на его фото на сайте нанесена запись «ликвидирован».

    Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не причастно к убийству.

    Коментарии (42)
    Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
    Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
    		   
    11 июля 2023, 22:50
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

    Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.

    Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.

    Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.

    Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

    Как заявил  министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Коментарии (42)
    Кремль указал Франции на последствия передачи Украине дальнобойных ракет
    Песков: Решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты чревато последствиями
    		   
    11 июля 2023, 13:05
    Фото: Geni/Wikipedia.org
    Текст: Алексей Дегтярев

    Решение французского президента Эммануэля Макрона передать киевскому режиму ракеты дальнего действия ошибочное, оно чревато последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, это не сможет повлиять на ход специальной военной операции, но могут утяжелить участь киевских властей.

    Ранее во вторник Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего действия.

    Коментарии (129)
    Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
    Министр обороны Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
    		   
    11 июля 2023, 18:24
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Российская ПВО с 4 июня сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

    Также, по его словам, в числе уничтоженной с 4 июня артиллерии 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции, передает РИА «Новости».

    Также ВС России с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два ЗРК, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

    Шойгу отметил, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, заключил он, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.

    Он также добавил, что ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», передает ТАСС.

    «Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что украинские войска за последние сутки пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но не преуспели.

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    Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
    AFP: Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
    		   
    11 июля 2023, 15:07
    Фото: REUTERS/Benoit Tessier
    Текст: Алексей Дегтярев

    На украинской территории уже находятся первые французские ракеты дальнего действия Scalp, сообщил военный источник Agence France-Presse (AFP).

    Киевский режим получил первые ракеты одновременно с объявлением президента Франции Эммануэля Макрона об их поставке, сообщил собеседник Agence France-Presse, передает РИА «Новости».

    Между тем французский военный источник Reuters заявил, что украинская сторона заверила французскую о применении этих ракет только в пределах «международно признанных границ».

    Он пояснил, что Scalp планируется интегрировать с «незападными военными самолетами».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия.

    Коментарии (91)
    Задержан подозреваемый в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого
    		   
    11 июля 2023, 17:27
    Фото: kdr.ru
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Краснодарском крае задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, сообщили в Следственном комитете России.

    Им оказался мужчина 1959 года рождения, задержание произведено совместно с сотрудниками МВД и ФСБ, сообщил СК в своем Telegram-канале.

    Напомним, в Краснодаре неизвестный застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее Ржицкий в звании капитана второго ранга командовал подводной лодкой «Краснодар».

    Год назад украинская пресса обвиняла Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Он также значился на украинском сайте «Миротворец», сейчас на его фото на сайте нанесена запись «ликвидирован».

    Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не причастно к убийству.

    Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в случае, если преступление совершила украинская сторона, то нужно нанести симметричный ответ.

    Коментарии (30)
    Генерал МВД прокомментировал убийство экс-командира подлодки «Краснодар»
    Генерал МВД призвал тщательно расследовать убийство экс-командира подлодки «Краснодар»
    		   
    11 июля 2023, 14:36
    Фото: krd.ru
    Текст: Татьяна Косолапова

    В случае если преступление было совершено украинской стороной, России необходимо нанести симметричный ответ, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя убийство замначальника горотдела по мобилизационной работе в Краснодаре.

    В Краснодаре во время ежедневной пробежки застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города, экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Сообщается, что он был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец», на его фотографии на сайте теперь стоит статус «ликвидирован».

    «По факту нападения, конечно, требуется отдельное специальное расследование, чтобы выяснить, кто на самом деле являлся инициатором данного преступления и кто был его исполнителем. Опыт показывает, что иногда некоторые спецслужбы или политики берут преступление на себя, даже если на самом деле это не является их «заслугой». Сейчас, безусловно, требуется тщательное, внимательное расследование, необходимо найти виновного и соответствующим образом его привлечь к ответственности», – говорит Ворожцов.

    Однако если данное преступление все же было совершено «причастными к участию в боевых действиях на Украине», то это должно особым образом наказываться, продолжает собеседник. А все потому, что тогда данное убийство можно расценивать как особо опасное явление, как террористическую акцию.

    «Данное явление всегда имеет и обратную сторону. Не секрет, что в Российской Федерации проводятся расследования, возбуждены сотни уголовных дел в отношении многих украинских военнослужащих за их деяния. И если государства вместо четкой и понятной позиции о том, что человек должен привлекаться к ответственности на основании закона и по решению суда, перейдут к практике несудебных расправ, то фактически то государство, которое это организует, автоматически ставит себя в разряд преступников и террористов», – объясняет генерал-майор МВД.

    В связи с этим, во-первых, необходимо значительное усиление профилактической и контрразведывательной работы на российских территориях с целью выявления противоправных действий и агентурной сети противника, подчеркивает специалист. Во-вторых, во всем мире известен опыт Израиля, который четко показал, что преодолеть многие из этих явлений возможно только «симметричным путем», когда аналогичным образом с противоположной стороны уничтожают значительное количество людей с целью «отучить» организаторов террористических актов от их совершения.

    «Опыт Израиля показывает, что 3–4 эффективных ответных хода надолго лишает некоторых деятелей возможности так демонстративно и небрежно осуществлять те или иные террористические акты», – заключил Ворожцов.

    В мае автомобиль писателя Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Сам писатель получил ранения, а его товарищ погиб. А месяцем ранее в кафе Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и еще свыше 40 человек пострадали. Фигурантами дела об убийстве являются россиянка Дарья Трепова и украинец Юрий Денисов.

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    Терапевт назвал последствия мононуклеоза для спортивной карьеры фигуристки Щербаковой
    Терапевт Воробьев рассказал о последствиях болезни мононуклеозом фигуристки Анны Щербаковой
    		   
    11 июля 2023, 18:15
    Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Мононуклеоз переносится достаточно легко, по типу гриппа, осложнений, как правило, не бывает, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя заболевание олимпийской чемпионки Пекина в женском одиночном катании Анны Щербаковой мононуклеозом.

    «Мононуклеоз – это острое вирусное заболевание, однако сама болезнь по факту достаточно легкая. В большинстве случаев протекает по типу гриппа. У пациентов наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин, ничего серьезного. Обычно, ничем особенным заболевание не заканчивается», – говорит Воробьев.

    Он рассказывает, что раньше мононуклеоз называли болезнью «врачебных детей», потому что диагноз устанавливался лишь по изменениям в анализах крови. При легких «ангинных симптомах» такие анализы у детей брали лишь их родители-врачи. «При мононуклеозе никаких осложнений, как правило, не бывает. Но вообще при любой инфекции всегда могут быть какие-то осложнения, поэтому сказать, что это совсем безопасное заболевание, тоже нельзя», – заключил терапевт, добавив, что мононуклеоз не должен никаким образом отразиться на спортивных успехах фигуристки Щербаковой.

    Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Из-за этого 19-летней спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды в Новогорске.

    Коментарии (6)
    МВД показало кадры задержания скальпировавших жителя Подмосковья из-за цвета волос
    МВД показало кадры задержания напавших на жителя Подмосковья из-за цвета волос
    		   
    11 июля 2023, 16:02
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Министерство внутренних дел опубликовало видеозапись, на которой запечатлено задержание атаковавших жителя города Электросталь в Московской области из-за цвета волос.

    В нападении на 19-летнего юношу участвовали двое, один из них нанес ножевые ранения, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в распространенном ведомством видео.

    Она уточнила, что пострадавшего госпитализировали со скальпированной раной волосяной части головы.

    Также в ролике запечатлены сами подозреваемые.

    Напомним, полиция задержала одного из напавших в Подмосковье, второго правоохранители задержали уже в Калужской области.

    Подруга пострадавшего объясняла, что на юношу напали, поскольку им не понравился его цвет волос.

    Коментарии (25)
    ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами
    		   
    11 июля 2023, 21:48
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов, рассказали в оперативных службах региона.

    Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по городу Бердянску в Запорожской области, большая часть ракет была сбита.

    Коментарии (66)
    Шойгу: Российские военные на Краснолиманском направлении перешли в наступление

    11 июля 2023, 18:48

    Текст: Ольга Иванова

    Российские войска на Краснолиманском направлении перешли в контратаку, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

    По его словам, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Российские войска продвинулись на полтора километра в глубину и два километра по фронту, передает ТАСС.

    Министр отметил самоотверженность военнослужащих и добровольческих подразделений на Донецком направлении. «На Донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, – про них можно отдельно говорить», – сказал Шойгу.

    Он отметил, что «эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные. Несмотря на то, что все ребята, казалось бы, добровольцы, но на всех направлениях, будь то Херсонское, Южно-Донецкое, Бахмутское, – везде ребята воюют очень и очень достойно».

    Шойгу подчеркнул, что ВСУ продолжают безрезультатно пытаться прорвать оборону ВС РФ на разных направлениях, за два дня предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии.

    Ранее Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления.

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    Президент Чехии дал Украине срок до конца года для демонстрации успехов
    Президент Чехии Павел назвал отведенный Украине для демонстрации успехов срок
    		   
    11 июля 2023, 18:42
    Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Чехии Петр Павел заявил, что Киев должен до конца 2023 года взять под свой контроль как можно больше территорий, потому что в следующем году будет поздно, сообщает журнал Newsweek.

    Также Павел отметил отсутствие значимых успехов у ВСУ в ходе наступления, по его словам, украинские военные очень медленно продвигаются вперед, пытаясь найти слабые места в обороне ВС России, говорится в статье.

    Президент Чехии предположил, что у Киева осталось мало шансов вернуть под свой контроль утраченные территории. Политик указал также на снижение безоговорочной поддержки Киева.

    Ранее сообщалось о решении Чехии передать Украине вертолеты и боеприпасы.

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    Франция указала радиус действия переданных Украине ракет SCALP
    Министр вооруженных сил Франции Лекорню указал радиус действия переданных Украине ракет SCALP – 250 км
    		   
    12 июля 2023, 01:21
    Фото: MBDA/Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню заявил, что SCALP дадут вооруженным силам Украины возможность «наносить удары на глубину в ходе контрнаступления, в частности по командным центрам за линией фронта». При этом он заверил, что речь идет не об эскалации конфликта, а о возможности Украине «осуществлять оборону». Он подтвердил, что Украина обещала не применять SCALP против территорий, которые Киев и его союзники признают российскими, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия. SCALP планируется интегрировать с «незападными военными самолетами», сообщил французский военный источник.

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    СК опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве Ржицкого
    При задержании у подозреваемого в убийстве Ржицкого нашли пистолет
    		   
    11 июля 2023, 18:32
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемым в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения, сообщили в Следственном комитете России.

    При задержании у мужчины нашли пистолет и глушитель к нему, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Предполагается, что именно из этого орудия мужчина убил Ржицкого.

    Ранее СКР сообщал, что подозреваемого задержали в Краснодарском крае. Сам Ржицкий в звании капитана второго ранга командовал подводной лодкой «Краснодар».

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    США и НАТО рассердились на Зеленского
    Заявление Зеленского вызвало недовольство американских чиновников и сторонников Украины в НАТО
    		   
    12 июля 2023, 07:33
    Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Высказанное украинским президентом Владимиром Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников, сообщили СМИ.

    Один из чиновников заявил, что принимающие участие в саммите НАТО в Вильнюсе члены делегации оказались разгневаны высказыванием Зеленского в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Кроме того, заявление Зеленского «разочаровало сторонников Украины» в НАТО – они полагали, что «добились победы для Киева», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Дипломаты некоторых стран НАТО упрекнули Зеленского в попытке использовать соцсеть при ведении переговоров – они считают, что украинский президент хотел «оказать максимально возможное давление» на альянс.

    Напомним, Зеленский заявил, что «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса». По его словам, «Украина заслуживает уважения». Он назвал неопределенность партнеров слабостью.

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