США и НАТО рассердились на Зеленского

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12 июля, среда  |  Последнее обновление — 07:33  |  vz.ru
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Как будет создан новый российский флот

Производство кораблей и судов на российских верфях резко увеличивается Руслан Шамуков/ТАСС
Россия начала грандиозную программу обновления ключевого в текущих условиях вида транспорта – морского торгового флота. Какие суда требуются нашей стране прежде всего, почему сегодня это имеет настолько большое значение и какие маршруты новые корабли будут обслуживать? Подробности...
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Эрдоган доказал России и Западу уникальность своей роли

На рынке Эрдогана можно купить абсолютно все, включая то, что запрещено законом imago images/Global Look Press
После передачи властям Украины «азовцев» турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал еще один неожиданный ход. Потребовав для Турции членства в ЕС в обмен на допуск Швеции в НАТО, он сразу согласился на другую цену, и теперь приедет на саммит в Вильнюсе в качестве главного действующего лица. Что думать об этом в России?  Подробности...
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Запад спасает контрнаступление ВСУ дальнобойными ракетами

Украина получила обещанные Макроном дальнобойные ракеты REUTERS/Benoit Tessier
Франция отправила Украине дальнобойные ракеты SCALP-EG – аналог британских Storm Shadow. Решение о начале поставок принято на фоне заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о катастрофической нехватке снарядов у ВСУ. Как связаны эти события и почему саммит альянса в Вильнюсе призван решить главную проблему противника – дефицита снарядов?  Подробности...
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Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зачем Константинополь занялся рейдерством на Украине

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим трагическое несоответствие между великой историей Константинопольской кафедры и личностью человека, который занимает ее сейчас. Если он примет в подарок Киево-Печерскую лавру, это еще раз с предельной резкостью подчеркнет данное несоответствие. Подробности...

Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Спокойно и негромко работающая власть, делающая конкретное дело и добивающаяся реальных результатов, вызывает куда больше доверия, нежели впадающие по малейшему поводу в исступление интернет-манипуляторы – и неважно, действуют они по зову души или по заказу. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Самое печальное, что и сегодня союзничество с англо-американцами не только остается священной коровой нашей историографии, но всякий иной взгляд на него (и это в условиях фактической войны с англосаксонским миром) признается «ревизионизмом». Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев

Уроки для России из погромов во Франции

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
Вы участвовали в сборе средств для поддержки участников СВО?
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  • Нет, но собираюсь

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    Зеленский приглашает натовцев в могилу

    США и НАТО рассердились на Зеленского

    Заявление Зеленского вызвало недовольство американских чиновников и сторонников Украины в НАТО
    		   
    12 июля 2023, 07:33
    Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Высказанное украинским президентом Владимиром Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников, сообщили СМИ.

    Один из чиновников заявил, что принимающие участие в саммите НАТО в Вильнюсе члены делегации оказались разгневаны высказыванием Зеленского в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Кроме того, заявление Зеленского «разочаровало сторонников Украины» в НАТО – они полагали, что «добились победы для Киева», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Дипломаты некоторых стран НАТО упрекнули Зеленского в попытке использовать соцсеть при ведении переговоров – они считают, что украинский президент хотел «оказать максимально возможное давление» на альянс.

    Напомним, Зеленский заявил, что «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса». По его словам, «Украина заслуживает уважения». Он назвал неопределенность партнеров слабостью.

    Кремль указал Франции на последствия передачи Украине дальнобойных ракет
    Песков: Решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты чревато последствиями
    		   
    11 июля 2023, 13:05
    Фото: Geni/Wikipedia.org
    Текст: Алексей Дегтярев

    Решение французского президента Эммануэля Макрона передать киевскому режиму ракеты дальнего действия ошибочное, оно чревато последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, это не сможет повлиять на ход специальной военной операции, но могут утяжелить участь киевских властей.

    Ранее во вторник Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего действия.

    Коментарии (125)
    Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Киссинджер счел Украину виновной в подрыве «Северных потоков»
    		   
    11 июля 2023, 11:38
    Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Подрыв газопроводов «Северный поток» устроила украинская сторона, полагает бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    Пранкеры пообщались с политиком, они представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Они спросили Киссинджера, кто ответственен за подрыв российских газопроводов, на что тот отметил, что считает виновной украинскую сторону. Экс-госсекретарь заявил, что не винит Киев в этом и не критикует.

    Также Киссинджер указал, что в США не уверены в способности украинской стороны отобрать Крым у России, и предположил, что его возвращение приведет к эскалации.

    Бывший госсекретарь указал, что можно рассмотреть вопрос о проведении референдума, и, сравнив с ситуацией во Вьетнаме, когда туда вторглись США, отметил, что «это не совсем то же самое».

    Кроме того, Киссинджер указал, что страны Европы против членства Украины в НАТО. По его словам, это произошло на встрече Бильдербергского клуба, где участвуют европейские и американские лидеры раз в год.

    Вместе с тем он заявил, что готов оказать поддержку киевскому режиму в намерении вступить в Североатлантический альянс.

    Напомним, в понедельник Вован и Лексус анонсировали беседу с Киссинджером. В ролике бывший госсекретарь США заявил, что считает Украину виновной в подрыве «Северных потоков».

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    Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
    Министр обороны Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
    		   
    11 июля 2023, 18:24
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Российская ПВО с 4 июня сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

    Также, по его словам, в числе уничтоженной с 4 июня артиллерии 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции, передает РИА «Новости».

    Также ВС России с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два ЗРК, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

    Шойгу отметил, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, заключил он, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.

    Он также добавил, что ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», передает ТАСС.

    «Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что украинские войска за последние сутки пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но не преуспели.

    Коментарии (97)
    Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
    Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
    		   
    11 июля 2023, 22:50
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

    Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.

    Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.

    Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.

    Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

    Как заявил  министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Коментарии (30)
    Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
    AFP: Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
    		   
    11 июля 2023, 15:07
    Фото: REUTERS/Benoit Tessier
    Текст: Алексей Дегтярев

    На украинской территории уже находятся первые французские ракеты дальнего действия Scalp, сообщил военный источник Agence France-Presse (AFP).

    Киевский режим получил первые ракеты одновременно с объявлением президента Франции Эммануэля Макрона об их поставке, сообщил собеседник Agence France-Presse, передает РИА «Новости».

    Между тем французский военный источник Reuters заявил, что украинская сторона заверила французскую о применении этих ракет только в пределах «международно признанных границ».

    Он пояснил, что Scalp планируется интегрировать с «незападными военными самолетами».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия.

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    Шойгу: Российские военные на Краснолиманском направлении перешли в наступление

    11 июля 2023, 18:48

    Текст: Ольга Иванова

    Российские войска на Краснолиманском направлении перешли в контратаку, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

    По его словам, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Российские войска продвинулись на полтора километра в глубину и два километра по фронту, передает ТАСС.

    Министр отметил самоотверженность военнослужащих и добровольческих подразделений на Донецком направлении. «На Донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, – про них можно отдельно говорить», – сказал Шойгу.

    Он отметил, что «эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные. Несмотря на то, что все ребята, казалось бы, добровольцы, но на всех направлениях, будь то Херсонское, Южно-Донецкое, Бахмутское, – везде ребята воюют очень и очень достойно».

    Шойгу подчеркнул, что ВСУ продолжают безрезультатно пытаться прорвать оборону ВС РФ на разных направлениях, за два дня предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии.

    Ранее Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления.

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    Шойгу: Москва тоже будет использовать кассетные боеприпасы в случае их применения ВСУ
    		   
    11 июля 2023, 18:40
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Западные страны оправдывают поставку кассетных боеприпасов по-разному, часть утверждает, что обычные боеприпасы у ВСУ закончились, это повлияет на затягивание конфликта, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

    Российская сторона, украинская сторона и Соединенные Штаты не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам, но Россия, понимая какую угрозу они несут мирному населению, воздерживалась и воздерживается от их применения в СВО, подчеркнул он.

    При этом в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    У России есть на вооружении такие боеприпасы, и они «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».

    До этого подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение США отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных запасов вооружений у Вашингтона. Гауб отметил, что Пентагону потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.

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    ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами
    		   
    11 июля 2023, 21:48
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов, рассказали в оперативных службах региона.

    Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по городу Бердянску в Запорожской области, большая часть ракет была сбита.

    Коментарии (63)
    Президент Чехии дал Украине срок до конца года для демонстрации успехов
    Президент Чехии Павел назвал отведенный Украине для демонстрации успехов срок
    		   
    11 июля 2023, 18:42
    Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Чехии Петр Павел заявил, что Киев должен до конца 2023 года взять под свой контроль как можно больше территорий, потому что в следующем году будет поздно, сообщает журнал Newsweek.

    Также Павел отметил отсутствие значимых успехов у ВСУ в ходе наступления, по его словам, украинские военные очень медленно продвигаются вперед, пытаясь найти слабые места в обороне ВС России, говорится в статье.

    Президент Чехии предположил, что у Киева осталось мало шансов вернуть под свой контроль утраченные территории. Политик указал также на снижение безоговорочной поддержки Киева.

    Ранее сообщалось о решении Чехии передать Украине вертолеты и боеприпасы.

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    Коментарии (19)
    Захарова объяснила, почему Польша против вступления Украины в НАТО

    11 июля 2023, 15:53

    Текст: Ольга Иванова

    Польша против присоединения Украины к НАТО, потому что сама хочет заполучить украинские территории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

    По ее словам, Польша считает, что западная часть Украины должна принадлежать ей. Если Киев будет принят в НАТО, то альянсу самому необходимо признать украинские границы, а «с точки зрения Польши, это совсем сделать неинтересно, потому что у них свои виды на западную часть Украины», сообщает ТАСС.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что проект итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе не содержит ни графика, ни даты вступления Украины в Североатлантический альянс.

    Коментарии (7)
    Захарова об отказе НАТО позвать в альянс Украину: «Когда членство не стоит»
    		   
    11 июля 2023, 19:54
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Киева в конфликте с Россией вопрос о членстве Украины в альянсе стоять не будет.

    «Фейл-саммит, когда членство не стоит», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, Столтенберг заявил, что самой важной задачей является обеспечение победы Украины. При этом, по его словам, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО для Киева вообще не будет стоять.

    По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.

    Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.

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    Коментарии (19)
    В Тбилиси заявили о потере Зеленским поддержки в Грузии

    11 июля 2023, 10:32

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Решение Владимира Зеленского отослать на родину грузинского посла негативно скажется на поддержке грузинским обществом президента Украины, заявил эксперт по международным вопросам, профессор Грузинского института по связям с общественностью Торнике Шарашенидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») аналитик отметил, что «очень многим в Грузии, переживавшим за Украину, не понравилось это решение Зеленского». По словам Шарашенидзе, «украинцы очень хорошо знают, что ими самими создана проблема Саакашвили, которого назначали на разные посты, а потом он пробрался в Грузию с нарушением границы».

    Как отметил Шарашенидзе, «реальность заключается в том, что Зеленскому не нравится нынешнее правительство Грузии». «Никакого результата (у ультиматума Зеленского) не будет, никто Саакашвили не выпустит», – сказал эксперт.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о «давнем нечестном отношении» украинских властей к народу Грузии.

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    Историк: Польша спросит с Украины за Волынскую резню после поражения ВСУ
    Историк Гаспарян объяснил, почему Польша пока не предъявляет претензии Украине за Волынскую резню
    		   
    11 июля 2023, 20:21
    Фото: REUTERS
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Польша сейчас поддерживает Украину из-за ее противостояния с Россией. Но когда Украина проиграет, Польша предъявит ей претензии и за Волынскую резню, и за героизацию Бандеры, сказал газете ВЗГЛЯД историк Армен Гаспарян. Во вторник в Польше отмечается Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами ОУН-УПА против жителей II Польской Республики (1918-1945)

    «Польские политики, публично оплакивая жертв геноцида, на деле предали память погибших в Волынской резне, вооружая и обучая киевский режим, который является идеологическим наследником Степана Бандеры. У нормальных людей это называется «биполярное расстройство», а для поляков это политика», – пояснил историк, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

    «Сейчас Украина противостоит Москве, поэтому Варшава предпочитает закрыть глаза на массовые проявления откровенно нацистских настроений среди украинских военных – вплоть до поклонения Гитлеру и его приспешникам», – отметил собеседник.

    «Когда же Украина проиграет, Польша мгновенно вспомнит и предъявит претензии ей за все: за Волынскую резню, за героизацию Бандеры, за многое другое. И польская общественность воспримет это с сильным ажиотажем и поддержкой. Но сейчас в публичном пространстве Польша и Украина братаются. Польское общество ворчит, но принимает правила игры своей власти, поскольку понимает, для чего это делается сейчас», – добавил эксперт.

    Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Варшава предает память жертв Волынской резни, продвигая нацистскую идеологию и снабжая оружием киевский режим. «Поляков сжигали заживо, забивали топорами и вилами, топили в колодцах», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают. Поддержка нацизма в 1930-е годы привела ко Второй мировой войне. Важно не допустить повторения трагедии», – указал депутат.

    Ранее несколько сотен человек провели перед посольством Украины в Варшаве акцию памяти «Воскресенье украинской расплаты», организованную партией «Фронт» Кшиштофа Толвинского в сотрудничестве с другими организациями, сообщает Mysl Polska.

    «Это был геноцид и этническая чистка», – напомнил Толвинский про Волынскую резню. «Американцы, немцы и прочие потирают руки и делят деньги. А мы вооружимся. Против кого вооружимся? Друг против друга?», – сказал он.

    При этом в понедельник президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда вместе присутствовали на поминальной церемонии в костеле святых Петра и Павла в Луцке Волынской области на западе Украины. Волынская резня – один из самых болезненных вопросов во взаимоотношениях двух стран. Трагедия произошла во времена Второй мировой, когда подразделения ОУН-УПА (запрещена в России) при поддержке местного населения совершили акции массового убийства поляков.

    В Польше события получили название Волынской резни, жертвами которой стали более 100 тыс. человек, в основном крестьян. Датой начала Волынской резни считается «кровавое воскресенье» 11 июля 1943 года, когда подразделения УПА провели скоординированную атаку на 99 польских поселений под лозунгом «Смерть ляхам!».

    В 2016 году Сейм Польши признал 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами (боевиками ОУН, УПА, дивизии СС «Галичина» и других украинских формирований во время Второй мировой войны).

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    WTA поддержала отказ украинских теннисисток пожимать руку российским соперницам
    WTA отреагировала на отказ украинских теннисисток пожимать руку российским и белорусским соперницам на Уимблдоне
    		   
    11 июля 2023, 08:59
    Фото: REUTERS/Hannah Mckay
    Текст: Алина Власенко

    Женская теннисная ассоциация (WTA) поддержала решение украинских теннисисток, которые вопреки традиции отказались пожимать руку российским и белорусским соперницам на Уимблдоне.

    Ассоциация назвала произошедшее «недоразумением» и поблагодарила болельщиков за понимание и поддержала Украину.

    «WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок, отказывающихся от традиционного рукопожатия с соперницами из России и Беларуси по окончании матча, так как это личное решение», – заявили в ассоциации, сообщил «Чемпионат».

    Украинская спортсменка Элина Свитолина призвала WTA прояснить ситуацию после матча 1/8 финала Уимблдона с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко. Обе девушки после игры сразу пошли к судье, зная о позиции украинских спортсменок. При этом публика освистала представительницу Белоруссии, решив, что это она отказалась от рукопожатия, передает телеканал «360».

    До этого российская 16-летняя теннисистка Мирра Андреева решила не пожимать руку судье после матча четвертого круга Уимблдона против американки Мэдисон Киз.

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    НАТО утвердила многолетнюю программу военной помощи Киеву

    11 июля 2023, 18:56

    Текст: Кристина Цыцура

    Страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита альянса.

    Сообщается, что был согласован пакет из нескольких элементов, чтобы приблизить Украину к НАТО. Первым стала многолетняя программа для перестройки сектора обороны безопасности Украины. Второй элемент – создание нового Совета Украина – НАТО, передает ТАСС.

    На первое заседание совета пригласят президента Украины Владимира Зеленского.

    Ранее НАТО объявило новые условия для принятия Украины.

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