Киев отверг гарантии безопасности взамен членства в НАТО

Военный эксперт: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции

Эксперт Кнутов: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции

Комплексы С-200 довольно устаревшая советская разработка, которую ВСУ совместно с США пытаются модернизировать. Учитывая угрозу, перед ВС РФ стоит задача выявлять места их нахождения и уничтожать до выхода на позиции, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ попытались нанести удары ракетами С-200 по российской территории.

«Зенитно-ракетный комплекс С-200 – это достаточно старая советская разработка, конца 60-х годов. На вооружение первая установка в модификации «Вега» была принята в 1967 году, затем была представлена разработка «Дубна», она находилась на вооружении до начала 2000-х годов», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный историк.

«Особенность комплекса состоит в том, что у него очень большая дальность поражения – 240-280 км. Ракеты достаточно большие, жидкостные, имеют большую боевую часть. В основном способны работать по носителям крылатых ракет, стратегическим бомбардировщикам, постановщикам активных помех. Система стационарная, пусковые установки свернуть и перевезти в другое место сложно, но теоретически возможно», – отметил он.

«ВСУ выбрали для нанесения удара именно эти комплексы, потому что их достаточно много на Украине. Кроме того, они есть в Польше и других странах. Вместе с тем западные союзники Украины помогли им модернизировать С-200, чтобы можно было наносить удары не только по аэродинамическим, но и по наземным целям», – рассуждает собеседник.

«Сами ракеты металлические, маломаневренные, большие и видны на экране радаров. За счет этого они являются хорошей целью для современных ЗРК. В частности, по запущенным накануне ракетам, как я предполагаю, в основном отработали наши С-300 и С-400. И с поставленной задачей они успешно справились», – добавил эксперт.

«Но ВСУ продолжат и дальше наносить удары этими ракетами по нашей территории. В связи с этим нам необходимо вычислять места дислокации дивизионов ВСУ, уничтожать пусковые установки еще до выхода на позиции, а также ликвидировать склады с ракетами. Также стоит учитывать, что противник работает над улучшением систем наведения и повышает помехозащищенность снарядов. Это им необходимо для того, чтобы ракеты было сложнее выводить из строя при помощи РЭБ. Поэтому нужно быть начеку», – заключил Кнутов.

В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.

По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств ВСУ, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.