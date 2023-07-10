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В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю
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У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря.
Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости».
Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон.
Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.
Минобороны сообщило о неудачной попытке Киева атаковать Россию ракетами С-200
Минобороны: Киев предпринял неудачную попытку атаковать территорию России четырьмя ракетами С-200
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Киевский режим попытался 9 июля атаковать территорию России ракетами С-200, две ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны, еще две отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.
В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.
По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств Киева, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
Зеленский сказал, как Байден мог бы закончить конфликт за пять минут
Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за пять минут, заставив Киев сдать территории
Американский президент Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы заставил Киев сдать территории, однако украинские власти на это не согласны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в интервью телеканалу ABC News отметил, что конфликт можно было бы закончить «ценой Украины» – заставить киевский режим отказаться от территорий. Таким образом, считает он, Байден мог бы завершить конфликт за «пять минут». «Но мы бы не согласились», – отметил президент Украины, передает ТАСС.
Кроме того, Зеленский обратил внимание, что от некоторых американских политиков поступают «опасные сигналы» о сокращении помощи Киеву.
Также Зеленский заявил, что окончание горячей фазы конфликта с Россией не будет означать конец «войны», боевые действия должны закончиться «справедливостью и миром», а также восстановлением территориальной целостности.
Ростех: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35
Замгендиректора Ростеха Артяков: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35
Выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд специальной военной операции, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.
Количество выпускаемой для Минобороны боевой авиации по некоторым позициям удвоилось, это Су-30, Су-34 и Су-35, сказал Артяков в интервью «России 24», передает РИА «Новости».
Эти самолеты показали себя эффективно на линии боевого соприкосновения, они помогают выполнению задач СВО.
Он отметил, что госкорпорация с опережением выполняет государственный оборонный заказ по поставкам бронетехники и артиллерии.
Ростех также готов и дальше наращивать объемы производства вооружения, все будет зависеть от заказов Министерства обороны, заключил Артяков.
Военный эксперт: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции
Эксперт Кнутов: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции
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Комплексы С-200 довольно устаревшая советская разработка, которую ВСУ совместно с США пытаются модернизировать. Учитывая угрозу, перед ВС РФ стоит задача выявлять места их нахождения и уничтожать до выхода на позиции, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ попытались нанести удары ракетами С-200 по российской территории.
«Зенитно-ракетный комплекс С-200 – это достаточно старая советская разработка, конца 60-х годов. На вооружение первая установка в модификации «Вега» была принята в 1967 году, затем была представлена разработка «Дубна», она находилась на вооружении до начала 2000-х годов», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный историк.
«Особенность комплекса состоит в том, что у него очень большая дальность поражения – 240-280 км. Ракеты достаточно большие, жидкостные, имеют большую боевую часть. В основном способны работать по носителям крылатых ракет, стратегическим бомбардировщикам, постановщикам активных помех. Система стационарная, пусковые установки свернуть и перевезти в другое место сложно, но теоретически возможно», – отметил он.
«ВСУ выбрали для нанесения удара именно эти комплексы, потому что их достаточно много на Украине. Кроме того, они есть в Польше и других странах. Вместе с тем западные союзники Украины помогли им модернизировать С-200, чтобы можно было наносить удары не только по аэродинамическим, но и по наземным целям», – рассуждает собеседник.
«Сами ракеты металлические, маломаневренные, большие и видны на экране радаров. За счет этого они являются хорошей целью для современных ЗРК. В частности, по запущенным накануне ракетам, как я предполагаю, в основном отработали наши С-300 и С-400. И с поставленной задачей они успешно справились», – добавил эксперт.
«Но ВСУ продолжат и дальше наносить удары этими ракетами по нашей территории. В связи с этим нам необходимо вычислять места дислокации дивизионов ВСУ, уничтожать пусковые установки еще до выхода на позиции, а также ликвидировать склады с ракетами. Также стоит учитывать, что противник работает над улучшением систем наведения и повышает помехозащищенность снарядов. Это им необходимо для того, чтобы ракеты было сложнее выводить из строя при помощи РЭБ. Поэтому нужно быть начеку», – заключил Кнутов.
В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.
По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств ВСУ, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
Минобороны заявило об уничтожении 4845 иностранных наемников в рядах ВСУ
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Киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории, сообщило Министерство обороны России.
По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение 4845 иностранных наемников, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Подавляющее большинство уничтоженных – наемники из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 боевик сбежал с украинской территории, на данный момент в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников, указали в ведомстве.
Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных боевиков из 84 стран. Больше всего приехало в марте-апреле 2022 года, после первых потерь желающих стало гораздо меньше.
Самые многочисленные группы приехали из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек), Британии и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек).
Из-за срыва мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава киевский режим начал усиленную вербовку боевиков в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке.
Пленные бойцы ВСУ заявили, что украинские командиры не несут ответственности за потери среди наемников. Командование бросает иностранных боевиков в «мясные штурмы» на российские позиции в первую очередь, их эвакуация проводится по остаточному принципу, только после вывоза украинцев.
В последний месяц украинское руководство развернуло вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольной США части Сирии.
Также активизирована вербовочная кампания в США и Канаде, ее проводят на базе украинских загранучреждений при содействии спецслужб Запада, таких как ЦРУ и подконтрольных ему ЧВК Academy, Cubic и другие.
В июле радиостанция RTL сообщала, что на украинской территории воюют порядка 100 французских наемников.
Маск предсказал Киеву большие потери территорий в случае провала контрнаступления
Американский бизнесмен спрогнозировал Киеву большие потери территорий в случае провала контрнаступления
Провал контрнаступления украинских военных может привести к потере Киевом значительных территорий, выразил мнение американский бизнесмен Илон Маск.
В своем Twitter (заблокирован в РФ) он отметил, что в случае краха украинского контрнаступления, Киев понесет тяжелые потери, а российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий, передает ТАСС.
Также Маск подчеркнул, что именно этот фактор и удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления.
Кроме того, предприниматель добавил, что Россия выиграла бы войну на истощение из-за значительного превосходства в численности войск.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский предчувствует потерю новых территорий.
Экс-советник Кучмы предсказал революцию на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Провал Украины со вступлением в НАТО может привести к революции
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Ложные надежды о вступлении Украины в НАТО, которые преследовал Владимир Зеленский, обернулись серьезным расколом внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Соскин в своем блоге на YouTube призвал президента Украины «не раскатывать губу», поскольку «никакого НАТО» ему не видать. Запад, по мнению бывшего советника главы украинского государства, «обдурил» Украину.
Зеленский, как считает Соскин, превратил страну в руины. Эксперт считает, что главе киевского режима не следовало устраивать «пляски на костях», пытаясь получить членство в Североатлантическом альянсе, а вместо этого стоило начать мирные переговоры с целью прекращения огня, передает РИА «Новости».
Каждый день украинцев «уничтожают», рейтинг президента Украины «очень сильно падает», поскольку все понимают, что он не способен сделать что-либо и «несет горе», подчеркнул Соскин.
Экс-советник Кучмы добавил также, что на фоне тяжелого экономического и социального положения внутри страны нарастают противоречия. В скором времени, прогнозирует он, это может привести к революции на Украине.
Ранее Соскин заявлял, что украинским военным уже нечем наступать на укрепленные российские позиции.
Посольство России заявило о фактическом признании США в военных преступлениях
Посольство России: Белый дом де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине
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Администрация США фактически призналась в совершении Соединенными Штатами военных преступлений на Украине, заявило посольство России в Вашингтоне.
Так в диппредставительстве прокомментировали слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о передаче киевскому режиму кассетных боеприпасов.
В заявлении посольства в Telegram говорится, что Кирби «де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта». Уточняется, что американский чиновник заявил, что от оружия, поставленного США, будут гибнуть мирные граждане.
«В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит «меньший вред», нежели действия России», – отмечает посольство.
Логика США в решении о поставках кассетных бомб, если она и прослеживается, то сводится к принципу «хуже уже не будет», добавляют дипломаты. По их словам, руками украинских граждан США готовы уничтожать все живое вдали от собственных границ.
Усилия США направлены на реализацию «несбыточной мечты о стратегическом поражении» России, которая, борясь с киевскими преступниками, защищает свой народ и свою землю, заключили в диппредставительстве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее напомнила, что Джен Псаки, занимая пост пресс-секретаря администрации Джо Байдена, назвала применение кассетных боеприпасов военным преступлением.
Эксперты отмечали, что Россия сможет ответить на использование вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения.
Группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
Минобороны: Группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
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Российские подразделения отразили попытки украинских националистов прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Астафьев сообщил, что российские силы на протяжении суток продолжали отражать попытки украинских штурмовых подразделений прорвать оборону.
Российская авиация ударила по скоплениям живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка, передает РИА «Новости» слова руководителя пресс-центра группировки «Юг».
Также военные уничтожили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. РЗСО «Торнадо-С» ударили по району сосредоточения оружия и техники 91-й мехбригады на Соледаро-Артемовском направлении. Также уничтожен склад боеприпасов 115-й мехбригады ВСУ.
Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил в районе н.п. Ягодное и Миньковка скопления живой силы противника, добавил Астафьев.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ, а в районе Старицы в Харьковской области – склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
Российский Су-34 ударил по батальону ВСУ под Купянском
Минобороны: Су-34 ВКС России ударил по батальону ВСУ на Купянском направлении
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по подразделениям 28-го стрелкового батальона украинских вооруженных сил на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский уточнил, что удар по живой силе, оружию и технике ВСУ нанесен в районе населенного пункта Митрофановка, передает ТАСС.
Также сообщается, что в результате комплексного огневого поражения «западной» авиацией и артиллерией по пунктам дислокации подразделений 32-го отдельного механизированного батальона ВСУ в районах н.п. Берестовое и Стельмаховка противник потерял около взвода живой силы.
В районе н.п. Котляровка в полосе обороны 1-й гвардейской танковой армии была вскрыта и уничтожена огнем гаубиц Д-30 станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Также сообщается, что с закрытых огневых позиций танков Т-72Б3 и артиллерией группировки в районе населенных пунктов Кисловка и Розовка уничтожено около взвода живой силы противника.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские подразделения отразили попытки украинских националистов прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.
Кадыров сообщил о передислокации «Ахмата»
Кадыров сообщил о передислокации «Ахмата» на Артемовское направление
Спецназ «Ахмат» командованием специальной военной операции переброшен на сложное Бахмутское (Артемовское) направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в Telegram-канале, что спецназ «Ахмат» направлен под Бахмут под командованием заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова.
По словам главы Чечни, такая рокировка свидетельствует о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения.
25 июня Алаудинов сообщил, что бойцы спецподразделения «Ахмат» вернулись в зону проведения спецоперации.
27 июня прошла встреча Кадырова с президентом Владимиром Путиным.
Bild: Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО
Bild: Германия и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО
Берлин и Вашингтон блокируют официальную заявку Киева на членство в Североатлантическом альянсе, сообщило издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник.
По данным Bild, на предстоящем саммите 11-12 июля в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский хотел официально попросить принять страну в НАТО, тем самым начав путь, который может занять годы и потребует окончания вооруженного конфликта, передает РИА «Новости».
Однако именно этот запрос и намерены блокировать «некоторые важные страны НАТО», прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу. Кроме того, согласно изданию, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны – члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.
«Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО», – сообщил источник.
Ранее СМИ сообщили, что члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины.
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше бросили школы
ЮНИСЕФ: Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы, сообщают детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
В заявлении организаций говорится, что необходимо «в полной мере воспользоваться образованием, предлагаемым украинским детям в польских школах, и убедиться в том, что они посещают их и приобретают новые навыки, которые будут помогать им в будущем», передает РИА «Новости».
Также отмечается, что в польских школах на данный момент обучается почти 173 тыс. детей с Украины. По информации УВКБ, низкие показатели зачисления могут быть связаны с такими факторами, как частые переезды на Украину и с Украины, а также с языковым барьером.
Напомним, Киеву известно о 240 случаях, когда в Европе у украинских беженцев изымали детей, сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.
США напомнили о возможности России уничтожить Нью-Йорк «одним махом»
Rebelion: Всего один российский «Посейдон» способен уничтожить одним ударом штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси
Всего один ядерный подводный беспилотник «Посейдон» способен «одним махом уничтожить» штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами, пишут испанские СМИ.
Обозреватель Хуанлу Гонсалес в статье для издания Rebelion подчеркнул, что «никто в здравом уме» не стал бы развязывать войну против России, которая обладает обширным и разнообразным ядерным арсеналом, передает РИА «Новости».
Ядерная доктрина России предусматривает, что применение ядерного вооружения возможно исключительно при угрозе существованию страны, а Запад предпочитает умалчивать об этом, умышленно разжигая конфликт, пишет Гонсалес.
Москва ранее заявила, что не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях «Посейдонов», мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы.
Столтенберг опроверг слова Кулебы об отмене Плана действий для Украины
Глава НАТО Столтенберг опроверг слова главы МИД Украины Кулебы об отмене ПДЧ
Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
В НАТО ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ, но пока решение не принято, заявил Столтенберг в Вильнюсе перед саммитом альянса, передает ТАСС.
Пока решение еще не принято, его изучат во вторник, 11 июля.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ПДЧ для Украины якобы отменен.