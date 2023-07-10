Евродепутат из Каталонии отказался от поездки в Страсбург из опасения ареста

Евродепутат из Каталонии Пучдемон отказался от поездки в Страсбург из опасения быть арестованным

Бывший глава каталонского правительства, а теперь депутат Европарламента Карлес Пучдемон и его соратник Тони Комин отказались присутствовать на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге из-за возможности быть арестованными.

Как указал Пучдемон в Twitter (заблокирован в РФ), ему в это время необходимо ехать в Страсбург, чтобы присутствовать на пленарном заседании Европарламента. По его словам, они ожидали решительного ответа парламента по поводу их иммунитета на перемещения, двусмысленно поставленного под сомнение в решении суда Европейского союза, передает РИА «Новости».

Бывший глава Каталонии выразил опасения в том, что «двусмысленность» ответа Европарламента будет использована, чтобы в случае его ареста в Страсбурге, как это уже произошло при его поездке в Альгеро (Сардиния) в сентябре 2021 года, процесс экстрадиции был «перенесен» во Францию.

На прошлой неделе суд Евросоюза общей юрисдикции отклонил иски бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и его соратников Тони Комина и Клары Понсати, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.

Напомним, в 2021 году Европарламент лишил депутатской неприкосновенности бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также каталонских политиков Тони Комина и Клару Понсати.

В октябре 2019 года Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии. Однако в начале 2020 года бельгийский суд решил приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом за призывы к отделению провинции.