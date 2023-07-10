В Елабуге запустили производство дизельных двигателей нового семейства

Мишустин: В России запускается производство дизельных двигателей нового семейства

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о запуске производства дизельных двигателей нового семейства на заводе в особой экономической зоне «Алабуга».

Выступая на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром», глава кабмина сказал: «Сегодня прямо с выставки запустили производство дизельных двигателей нового семейства на заводе в особой экономической зоне «Алабуга», передает ТАСС.

По его словам, на российский автопром возложены серьезные задачи. Так, сейчас «создаются мощности для выпуска необходимых комплектующих, открываются новые конвейерные линии на площадках ушедших компаний из недружественных стран».

Речь идет в том числе о линиях в Калининграде, Санкт-Петербурге, Елабуге и Липецке, пояснил он. Кроме того, продолжил Мишустин, «на заводе «Москвич» через два года планируется запуск собственной автомобильной платформы».

Как сообщает пресс-служба главы Татарстана, раис Татарстана Рустам Минниханов на стенде Республики Татарстан в рамках «Иннопром–2023» принял участие в церемонии запуска завода компании «Соллерс» по производству двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Она состоялась в присутствии председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Завод двигателей СОЛЛЕРС в ОЭЗ «Алабуга» создан в 2015 году в рамках совместного предприятия ПАО «СОЛЛЕРС» и «Форд Мотор Компани» для производства двигателей Sigma объемом 1,6 литра для автомобилей «Форд». Завод производил двигатели для легковых автомобилей «Форд» до 2019 года.

Это будет первое в России глубоко локализованное производство малых дизельных двигателей для нужд российского автопрома и других отраслей. На заводе будет выпускаться семейство двигателей объемом 2–2,7 литра, соответствующее стандартам Евро-6. В рамках проекта будут локализованы все ключевые технологические операции – литье, поковка, механическая обработка базовых деталей двигателя, сборка и контрольные испытания, также предусмотрена локализация поршневой группы у российских поставщиков.

Линейка выпускаемых двигателей будет поставляться на легкие коммерческие автомобили СОЛЛЕРС, внедорожники УАЗ, также рассматривается поставка на линейку среднетоннажных автомобилей КАМАЗ-Компас и применение двигателей для нужд судостроения, сельхозмашиностроения и энергетики.