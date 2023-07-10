В России решили вдвое повысить минимальный размер оплаты труда к 2030 году

Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года, показатель опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума, сообщают эксперты.

Так, российское правительство планирует к 2030 году увеличение минимальной зарплаты в номинальном выражении вдвое по сравнению с 2023 годом, передают «Известия».

Как отметил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин, из-за сильного социального расслоения в стране необходимо срочное принятие управленческих мер по сокращению разрыва в доходах между богатой и бедной частями населения нашей страны.

При этом в ЦЭМИ РАН провели расчеты по увеличению МРОТ в два раза к 2030 году. Прежде всего, на это потребуется сумма порядка 2,4 трлн рублей, которая может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России. Как подсчитали эксперты, такая мера не только сократит уровень бедности, но и благодаря росту потребительского спроса простимулирует экономический рост России на дополнительные 0,8 % ВВП.

Бахтизин добавил, что сглаживание социального расслоения способствует увеличению доходов и заработной платы большей части населения, а это положительно влияет на рост производительности труда.

Также, по мнению эксперта, «более справедливое налогообложение богатой части населения по повышенной ставке НДФЛ (30-40%, как в большинстве стран) с лихвой компенсирует недополученные доходы в бюджет».

Как заявила экс-глава Минтруда России, депутат Госдумы от партии роста Оксана Дмитриева, важно не только повысить уровень оплаты труда, но и структурировать его повышение.

«Надо четко, исходя из потребностей экономического развития, определить, кто должен получать больше, а кто должен умерить аппетиты», – подчеркнула она.

Кроме того, депутат заметила, что увеличение МРОТ способствует повышению общего уровня заработной платы, лишь «очень опосредованно».

«Из тех, кто трудится полный день, в 2021 году ниже МРОТ зарабатывали менее 1% работников, это до 700 тыс. человек. А вот при неполном рабочем дне число тех, кто у кого доход ниже МРОТ, уже вдвое больше. Это, кстати, самый распространенный прием для обхода законодательства», – объяснила она.

По мнению экономиста, следует более внимательно относиться к тому, кто на данный момент занимает низшие ставки в бюджетной сфере.

Так, прежде всего, необходимо повысить заработную плату специалистам наиболее востребованных профессий, с четким карьерным планом, предполагающим рост доходов.