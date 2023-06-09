Число и мощность DDoS-атак в 2022 году выросли в 1,5 раза

Роскомнадзор: Количество и мощность DDoS-атак в 2022 году выросли в 1,5 раза

Количество и мощность DDoS-атак в прошлом году выросли в 1,5 раза, при этом их продолжительность увеличилась с одного до десяти часов, сообщил Роскомнадзор.

Согласно сообщению ведомства, в прошлом году количество и мощность DDoS-атак выросли в 1,5 раза, а их продолжительность увеличилась с одного до десяти часов. Для защиты от DDoS-атак в 2022 году начали применять техсредства Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, передает РИА «Новости». С их использованием были отражены более 40 крупных атак на ключевые российские отраслевые и ведомственные сегменты.

Кроме того, отмечается необходимость создания национальной системы, которая должна обеспечить защиту российской инфраструктуры от всех видов DDoS-атак из-за рубежа на трансграничных переходах. Также предстоит организовать обмен информацией об атаках и способах защиты между крупнейшими компаниями в области кибербезопасности.

Как указывается в сообщении, в зарубежном сегменте интернета функционируют более десяти сервисов, постоянно сканирующих и выявляющих уязвимости, в том числе в российских информсистемах. Эта информация используется злоумышленниками для атак на российскую инфраструктуру. В связи с этим Роскомнадзор на базе ЦМУ ССОП создает отечественную систему сканирования, позволяющую выявить уязвимости информационных ресурсов и дать возможность быстрого их устранения.

Напомним, в феврале хакеры совершили DDoS-атаку на сайт ВГТРК во время послания президента.