Число и мощность DDoS-атак в 2022 году выросли в 1,5 раза

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9 июня, пятница | Последнее обновление — 11:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ у границы с Белгородской областью
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Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого.
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ВСУ в ходе контрнаступления пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей их атакующей группировки.
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Может быть, теперь государство посмотрит на литературу не как на экзотическое явление, раз в год мелькающее под стенами Кремля, а как на интеллектуальную силу, способную воодушевлять и убеждать читателя.
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В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Число и мощность DDoS-атак в 2022 году выросли в 1,5 раза
Роскомнадзор: Количество и мощность DDoS-атак в 2022 году выросли в 1,5 раза
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Количество и мощность DDoS-атак в прошлом году выросли в 1,5 раза, при этом их продолжительность увеличилась с одного до десяти часов, сообщил Роскомнадзор.
Согласно сообщению ведомства, в прошлом году количество и мощность DDoS-атак выросли в 1,5 раза, а их продолжительность увеличилась с одного до десяти часов. Для защиты от DDoS-атак в 2022 году начали применять техсредства Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, передает РИА «Новости». С их использованием были отражены более 40 крупных атак на ключевые российские отраслевые и ведомственные сегменты.
Кроме того, отмечается необходимость создания национальной системы, которая должна обеспечить защиту российской инфраструктуры от всех видов DDoS-атак из-за рубежа на трансграничных переходах. Также предстоит организовать обмен информацией об атаках и способах защиты между крупнейшими компаниями в области кибербезопасности.
Как указывается в сообщении, в зарубежном сегменте интернета функционируют более десяти сервисов, постоянно сканирующих и выявляющих уязвимости, в том числе в российских информсистемах. Эта информация используется злоумышленниками для атак на российскую инфраструктуру. В связи с этим Роскомнадзор на базе ЦМУ ССОП создает отечественную систему сканирования, позволяющую выявить уязвимости информационных ресурсов и дать возможность быстрого их устранения.
Напомним, в феврале хакеры совершили DDoS-атаку на сайт ВГТРК во время послания президента.
Показаны кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ
В Сети появились кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ
В интернете появились первые свидетельства применения украинской армией немецких танков Leopard 2A4 в ходе контрнаступления в Запорожской области.
При этом, сообщает Telegram-канал Anna-News, ни один из немецких танков не был оборудован минным тралом. В результате часть бронетехники была взорвана на минных заграждениях.
Ранее Минобороны сообщало, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии Leopard и французские АМХ-10.
Также в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.
ВЦИОМ: Путин и участники спецоперации возглавили список современников, которыми гордятся россияне
ВЦИОМ: Путин и участники специальной военной операции возглавили список современников, которыми гордятся россияне
Список современников, которыми можно гордиться, возглавили президент России Владимир Путин и участники специальной военной операции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49%). Первые строчки занимают президент Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые, говорится в сообщении на сайте ВЦОИМ.
На вопрос, какие значимые достижения произошли в стране за последние 10–15 лет, дал ответ каждый второй россиянин. Так, опрошенные говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть россиян отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%).
Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10–15 лет, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу (8%), улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%).
Также, согласно опросу, принять участие в праздничных торжествах в День России планируют 17% респондентов, но чаще россияне 12 июня будут работать (25%). Заниматься домашними делами планируют 22%, отдыхать на природе решили 21% россиян, а заниматься дачным участком намерены 20% респондентов. При этом 70% опрошенных знают, что 12 июня отмечается праздник День России.
Опрос проводился 2 июня 2023 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В США назвали три мировые сверхдержавы
Глава комитета начштабов ВС США Милли заявил о существовании трех сверхдержав
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил о существовании трех сверхдержав на современной политической карте мира – США, Китая и России.
Милли, выступая перед выпускниками в Национальном университете обороны, заявил, что мир находится в многополярной международной среде, это становится все более очевидным, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эпоха неоспоримого доминирования Соединенных Штатов закончилась, возврата к ней больше нет.
Генерал США рассказал, на что пойдет Киев ради захвата Крыма
Генерал США в отставке Ходжес: Если Киеву ради захвата Крыма придется убить каждого россиянина, он это сделает
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Украинские вооруженные силы ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове, считает бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
Ходжес в статье для британской газеты Telegraph пишет, что «захват» Крыма является для Киева стратегической целью. По его словам, если Украина сможет добиться этого путем вывода россиян без единого выстрела, «тем лучше». Но если для достижения этой цели придется «убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове», Киев пойдет на это, уверен американский генерал.
Автор статьи считает, что «захват» Крыма имеет для киевского режима «решающее значение». Таким образом, пояснил он, Киев смог бы «вытеснить российский флот из центральной и западной части Черного моря» и «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам», передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес высказывал предположение, что украинские войска «смогут захватить» Крым в этом году.
Напомним, в Киеве ранее заявляли о планах «захватить» Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи отметила, что такие планы вынашивают «нацисты в полный рост».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма. Воссоединение полуострова с Россией глава государства назвал историческим выбором.
Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери на Запорожском направлении
Рогов: Ночью ВСУ предприняли самую крупную попытку прорыва на Запорожском направлении
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После нескольких попыток провести разведку боем ВСУ решили совершить самую крупную атаку с момента начала СВО. В результате противник понес колоссальные потери, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он сообщал о полномасштабном наступлении ВСУ в регионе.
«Обстановка на Запорожском направлении остается крайне напряженной. Изначально ВСУ предпринимали попытки провести разведку боем в районе Времевского выступа, но понесли потери и были отброшены. После этого атака началась в районе города Токмак», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По позициям российских войск в течение восьми часов наносились удары из тяжелой артиллерии и РСЗО. Противник, судя по всему, надеялся вынудить нас отойти. Такая тактика применялась под Купянском, там она принесла определенные плоды. Попытка повторить успех на Запорожском направлении провалилась. В результате разведки боем ВСУ попали в «огневой мешок» и, понеся существенные потери в технике и живой силе, отошли», – акцентирует эксперт.
«Я думаю, минувшей ночью началось полномасштабное наступление ВСУ. Судя по всему, это то самое анонсированное контрнаступление. Мы наблюдали, пожалуй, самую крупную ночную операцию украинских военных с момента начала СВО. Она длилась с вечера до четырех часов утра, после чего противник взял небольшой перерыв, а спустя несколько часов возобновил работу», – подчеркнул собеседник.
«ВСУ несут просто колоссальные потери. Поле фактически усеяно взорванной техникой и убитыми. По наступающему противнику активно работает наша артиллерия и авиация, на помощь российским солдатам на передовой подошли танковые резервы», – резюмирует Рогов.
Ранее Рогов отмечал, что последние три-четыре дня в Запорожской области наблюдается попытка полномасштабного наступления. Так, в ночь на 8 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS.
В своем Telegram-канале он сообщил, что танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка.
На начавшееся «контрнаступление ВСУ» отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «У Украины нет другого выхода, кроме как начать наступление, так как надо оправдывать полученные от США деньги и оружие» – пишет он в своем Telegram-канале
Ранее на Украине не смогли определиться, началось ли обещанное контрнаступление. Так, секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что пока об этом говорить рано. В то же время заместитель украинского министра обороны Анна Маляр признала начало атаки.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате трехдневного наступления украинская сторона потеряла 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей
Генерал Романчук привел подробности боя с ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны заявило об уничтожении трех танков Leopard при наступлении ВСУ
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При наступлении на Запорожском направлении украинские военные потеряли три немецких танка Leopard в числе 30 других танков, заявил командующий группировкой ВС России на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук.
Потери личного состава ВСУ составили до 350 человек и более 10 БМП, заявил Романчук в ролике, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.
Первые серьезные потери украинские военные понесли при попытке преодоления минных полей, на них подорвались четыре танка, также была уничтожена установка разминирования.
В уничтожение противника включились расчеты противотанковых ракетных комплексов подразделений специального назначения и общевойсковых подразделений на переднем крае.
ВСУ пришлось остановиться и, понеся потери, отказаться от перехода по минным полям. В дальнейшем огневое поражение наносилось ударами армейской авиации. Российские летчики действовали на предельно малых высотах, наносили поражение ВСУ противотанковыми управляемыми ракетами. Их вклад в поражение ВСУ составил девять танков и БМП.
В это время артиллерия ВС России подавила артиллерию украинской стороны. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили систему связи противника, каналы управления беспилотников.
Зенитчики сбили 11 дронов. ВСУ, понеся потери, отказались от наступления и отошли.
Генерал-полковник особо отметил подразделения 42-й мотострелковой дивизии, проявивших мужество, героизм и смелость. Они смогли обеспечить устойчивость обороны и выполнить поставленную задачу.
Напомним, глава российского Минобороны Сергей Шойгу указывал, что ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, для этого они задействовали около 1,5 тыс. человек.
Российский «Аллигатор» установил рекорд по отражению ракет в зоне СВО
РИА «Новости»: Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» отразил в зоне СВО рекордные 18 зенитных ракет
Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации за один боевой вылет отразил с помощью комплекса «Витебск» рекордное число зенитных ракет – 18 единиц.
Источник РИА «Новости» сообщил, что вертолет, не получив ни единого повреждения, вернулся на базу.
По его словам, как раз поэтому вертолетчики называют комплекс «Витебск» «яйцами жизни». Он пояснил, что внешняя аппаратура комплекса, которая выступает из корпуса вертолета, напоминает птичьи яйца. Комплекс, как отметил источник, регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации во время обстрелов со стороны противника из ПЗРК.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео боевой работы вертолетов Ка-52 («Аллигаторы») и Ми-28 («Ночные охотники») в зоне проведения специальной военной операции.
Российские войска помешали ВСУ выйти к морю на Запорожском направлении
Командующий 58-й армией ЮВО Попов: ВСУ безуспешно пытались прорваться к морю
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Российские войска сорвали планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения, сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.
Командующий заявил, что на Запорожском направлении наступала группировка ВСУ из наиболее подготовленных резервов. По его словам, на прорыв российской обороны пошла 47-я механизированная бригада, так называемый стратегический резерв ВСУ, передает ТАСС.
Попов рассказал, что российские войска поддержала авиация: за один вылет два вертолета практически уничтожали от пяти до семи танков и бронемашин противника.
Генерал-майор отметил важную роль пехоты в отражении атаки ВСУ. Он заявил, что ей досталась самая тяжелая работа: это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии, заявил Попов.
Ранее командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук заявил, что при наступлении украинские военные потеряли три немецких танка Leopard в числе 30 других танков.
Напомним, глава российского Минобороны Сергей Шойгу указывал, что ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, для этого они задействовали около 1,5 тыс. человек.
Шойгу: При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков
Шойгу рассказал о неудачной попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении
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Украинские военные попытались провести атаку на Запорожском направлении, для этого они задействовали более 1,5 тыс. военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, сказал глава ведомства, передает ТАСС.
Разведка своевременно засекла противника, по нему нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях ВСУ были остановлены, они отошли с большими потерями, указал министр.
При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что после нескольких попыток провести разведку боем ВСУ решили совершить самую крупную атаку с момента начала СВО и понесли большие потери.
ABC News: Украинское контрнаступление находится в активной фазе
Украина начала контрнаступление против России, оно находится в активной фазе, сообщил телеканал ABC News.
Близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому чиновники сообщили телеканалу о начале контрнаступления против России, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские военные попытались провести атаку на Запорожском направлении, для этого они задействовали более 1,5 тыс. военных.
При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.
Украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при содействии РПЦ
Украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ), сообщили в пресс-службе Московского патриархата.
Отмечается, что передача прошла в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны, передает ТАСС.
Ранее трое украинских военных рассказали о нахождении в плену уже больше года, поскольку Киев не собирается их обменивать, так как нуждается в молодых бойцах, которым можно внушить, что они «воюют с врагом».
Напомним, в венгерском МИД заявили, что венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области.
Появились подробности задержания в Москве симпатизирующих ВСУ радикалов
Первый замминистра ДНР Безсонов сообщил подробности задержания в Москве радикалов, симпатизирующих ВСУ
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Первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил подробности задержания в Москве радикалов, симпатизирующих вооруженным силам Украины.
В своем Telegram-канале Безсонов опубликовал оперативные кадры задержания сотрудниками полиции участников так называемого «Русского добровольческого корпуса» – формирования, участвующего в боях против России на территории Украины.
Первый замминистра информации ДНР показал, что в ходе обысков у задержанных нашли листовки с радикальными призывами, нацистскую символику, разрешения на оружие. Также он опубликовал фотографии самих задержанных.
Безсонов также сообщил, что одним из задержанных оказался участник «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Буриков, который, по его информации, много лет дружит с главарем РДК. О задержании Бурикова в четверг сообщали в правоохранительных органах.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось о ликвидации спецназом ВС России атаковавшей Белгородскую область спецгруппы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, состоявшей из российских предателей.
Турецкий банк стал списывать деньги со счетов россиян без предупреждения
Один из крупнейших банков Турции Denizbank стал списывать деньги со счетов россиян, об этом граждане России массово сообщают в Telegram-каналах для путешественников и релокантов.
Банк начал самостоятельно списывать средства 6 июня, сообщают пользователи, причиной списания банк указывает «комиссию за управлением счета», передают «Известия».
Отмечается, что у россиян списывали от 130 до 1400 турецких лир (примерно от 500 до 5,3 тыс. рублей), у некоторых клиентов также автоматически закрылись счета в долларах и евро. При этом, согласно договору, сбор за обслуживание должен составлять от 13,9 до 36 турецких лир в месяц (до 140 рублей).
Ранее турецкий «Зираат банк» сообщил, что продолжил обслуживать карту «Мир».
До этого частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир».
Зенитчики сбили из ПЗРК «Верба» Су-25 ВВС Украины
Российские силы на Херсонском направлении сбили украинский штурмовик Су-25, сообщил источник в экстренных службах Херсонской области.
Украинские ВВС нанесли авиаудар двумя Су-25 на предельно малой высоте в 12.30 мск в четверг, они ударили неуправляемыми авиационными ракетами, сказал собеседник ТАСС.
Украинские пилоты не выполнили задачу, обе ракеты упали в воду, один самолет был сбит стрелками-зенитчиками.
Для поражения цели применили ПЗРК «Верба», из которого выстрелили двумя ракетами.
Politico: Запад может поставить Киеву F-18 вместе с F-16
Politico: Запад может поставить Киеву истребители F-18 вместе с F-16
Западные союзники начали обсуждать передачу Украине старых истребителей F-18 наряду с F-16, пишет газета Politico.
По словам осведомленных о ситуации собеседников газеты, пока союзники ведут переговоры о том, кто именно будет поставлять Киеву F-16, параллельно проводится обсуждение возможной отправки Киеву старых, но исправных истребителей F-18, они вскоре будут доступны для экспорта, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от европейских стран «мощное» количество истребителей F-16, но инфраструктуры на Украине для них пока нет.
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