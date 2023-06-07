Синоптик рассказал, когда в Москву придет жара

Нынешнее лето в столице будет постепенно становиться все теплее и теплее, но жара придет только в июле, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, купальный сезон в Москве отложен на вторую половину этого месяца, передает РИА «Новости».

Так, в среду потеплело до +23 градусов, что близко к июньской норме, на следующий день сохранится такая же по-летнему теплая и относительно сухая погода. Он также предупредил, что в пятницу ожидается циклон, который принесет ливень и грозу, днем же потеплеет до +20…25 градусов.

Далее в воскресенье температура днем понизится до +15…+20 градусов, а в ночь на воскресенье похолодает до +2…+7 градусов. На следующей неделе потеплеет до +19…+24 градусов.

Ранее синоптик Михаил Леус предупреждал москвичей о заморозках на выходных.