Беременную в Сургуте обвинили в нападении на женщину на детской площадке

Беременную в Сургуте обвинили в нападении на другую женщину на детской площадке

Беременная женщина в Сургуте на детской площадке заступилась за дочь и якобы устроила драку, сообщил источник в правоохранительных органах города.

Женщина в положении гуляла с детьми на улице, ее дочку якобы обидел мальчик, и беременная пошла к его матери за разъяснениями, сказал собеседник Ura.ru.

Она первой начала потасовку, но получила «жесткий отпор», после этого начала жаловаться, что беременную избили. Проверка продолжается, но зачинщице объяснили, что она не права.

После этого та принялась писать в СМИ и заявлять, что в Сургуте избили беременную.

Также была проведена проверка по конфликту детей на детской площадке, но в возбуждении дела отказали, эксперт пришел к выводу, что девочке не причинили вред здоровью.

В МВД по ХМАО указали, что по этому происшествию ведется проверка, по факту нанесения побоев заведут административное производство в отношении обеих участниц инцидента.