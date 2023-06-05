Названы сроки нахождения Костомарова в больнице

Источник: Фигурист Костомаров пробудет в больнице как минимум до конца лета

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров останется в больнице по меньшей мере до конца лета, сообщил источник.

Как отметил источник ТАСС, состояние Костомарова сейчас стабильно и в психологическом, и в физическом плане. Врачи а двнный момент ведут подготовку спортсмена к протезированию, так что он пробудет в больнице как минимум до конца лета.

Ранее Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации. В нем он поблагодарил близких и врачей за помощь в восстановлении.