Костомаров опубликовал обращение в соцсетях впервые после госпитализации

Фигурист Роман Костомаров опубликовал первое обращение после гопитализации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации. В нем он поблагодарил близких и врачей за помощь в восстановлении.

Запись в своем Instagram*(принадлежит Meta*, запрещена в России как экстремистская) он сопроводил фото в черной толстовке с надписью: «Без комментариев», передает РИА «Новости».

Костомаров поприветствовал всех и поблагодарил за молитвы, веру в то, что он выкарабкается «из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила жизнь». Он выразил надежду, что справится с предстоящими трудностями благодаря близким, родным и врачам, «которые вытащили с того света» и по сей день с ним работают.

«Впереди много тяжелой работы над собой», – написал олимпийский чемпион.

Ранее сообщалось, что Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров может остаться в больнице до августа.

Напомним, Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Ему ампутировали обе стопы, также сообщалось об ампутации пальцев рук.