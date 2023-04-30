Источник: Костомаров может пробыть в больнице до августа

Адмирал ВМС Турции призвал вывести страну из НАТО

Адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз призвал вывести страну из НАТО

Наибольшая угроза для Турции в данный момент исходит от западных стран, в том числе в связи с попытками создать на юго-востоке страны сепаратистское курдское государство, ввиду этого Анкаре необходимо выйти из НАТО, заявил адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз.

Адмирал выразил уверенность, что Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг Украины и планируемого Соединенными Штатами сведения счетов в Тихом океане, так как они могут втянуть Турцию в конфликт через Украину. Он выразил мнение, что в этом случае Турция будет вынуждена закрыть для России проливы и между Россией и НАТО возникнет настоящая война, может дойти до применения тактического ядерного оружия. Гюрдениз назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга американской марионеткой, объяснив этим нацеленность главы альянса на скорое включение Украины в НАТО. Адмирал также напомнил про попытки стран альянса превратить Черное море в «озеро НАТО», передает РИА «Новости».

Адмирал заявил в интервью телеканалу Tele1, что США используют Турцию с 1945 года, а прежде этим занимались британцы, и Анкаре необходимо избавиться от англосаксонской зависимости. Он выразил уверенность, что Турции необходимо проводить независимую политику, балансируя между «Атлантикой и Азией».

Гюрдениз подчеркнул, что сейчас наибольшая угроза для Турции – это создание некоего государства Курдистан на юго-востоке страны с выходом к морю, поэтому главная угроза Турции исходит от членов НАТО – США, Британии и Франции.

Адмирал отметил, что с 1984 года на юго-востоке Турции погибло много людей, однако никакой поддержки от НАТО или ЕС Анкара не получает. Гюрдениз призвал вспомнить отчеты ЕС, которые противоречат геополитическим интересам Турции, или прочитать отчеты о Турции Сената или Конгресса США, чтобы понять, кто для Турции друг, а кто враг.

Адмирал также подчеркнул, что угроза от США, НАТО и ЕС исходит также в связи с возможным уходом военных Турции с Северного Кипра. Кроме того, он выразил уверенность, что в случае выхода Турции из НАТО война с Грецией будет неизбежна.

Гюрдениз констатировал, что клуб стран, в свое время заманивших Турцию в альянс фразой «СССР вас оккупирует», теперь делает все возможное, чтобы разорвать Турцию на куски, вытолкнуть на обочину и превратить в свой спутник. Адмирал выразил недоумение в связи с тем, что Турция остается в этой организации.

Он выразил уверенность, что Турции стоит рассмотреть возможность вступления в военный альянс с Россией, Китаем и Индией или наладить двустороннее военное сотрудничество с ними, или же плотнее контактировать со странами БРИКС.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие у Турции есть причины для перехода к конфронтации с США.