Грузия собралась построить международный аэропорт на месте бывшей российской военной базы

Новый международный аэропорт решено построить в Вазиани в 25 километрах восточнее Тбилиси, где ранее размещалась российская военная база, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Принято достаточно амбициозное решение о строительстве нового международного аэропорта самого высокого класса, чтобы Тбилиси стал региональным авиационным хабом», – заявил на заседании правительства в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, действующий сейчас аэропорт «не отвечает амбициям Грузии».

«Мы пригласим лучшие компании, лучших архитекторов и строителей. Это проект на 20, 30, 50 лет, если хотите – на столетнюю перспективу», – сказал Ираклий Гарибашвили.

По его словам, ежегодно пассажирский поток через аэропорты Грузии растут на 25%, рейсы выполняются в 58 городов 31 страны.

Максимальный пассажиропоток в Тбилиси был зафиксирован до пандемии – около 4 млн человек.

Россия покинула военную базу в Вазиани и передала ее Грузии 22 года назад. Там размещается сейчас грузинская военная часть, а также регулярно проводятся учения под эгидой НАТО, в том числе с использованием военного аэродрома.