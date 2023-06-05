Минобороны: Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 кораблей и судов

Силы Тихоокеанского флота России начали учения в Японском и Охотском морях, в них примут участие свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили в Минобороны.

В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что в ходе маневров корабельные тактические группы совместно с морской авиацией будут осуществлять поиск и слежение за подлодками условного противника, а также выполнят учебно-боевые упражнения, отработают организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей.

В учении, по данным МО РФ, примут участие свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения, 35 летательных аппаратов морской авиации, более 11 тыс. военных, а также береговые войска.

В начале мая экипаж многоцелевого корвета проекта 20380 «Бойкий» Балтийского флота в ходе морских учений торпедами уничтожил подлодку «противника», а артиллерией отразил атаку «неприятеля» с воздуха.