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Талибы публично высекли двоих сознавшихся в преступлениях человек
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Талибы (движение «Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) публично высекли двоих человек в афганской провинции Пактика, сообщили источники.
Согласно заявлению Верховного суда талибов, преступники признались в совершенных преступлениях, осужденные были публично наказаны, «чтобы это было примером для остальных, передает РИА «Новости». По данным источников, осужденные подверглись порке.
Ранее талибы приказали афганским вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам.
В Британии обиделись на русское выражение «англичанка гадит»
«ИноСМИ»: Журналистам The Times показалось обидным русское устойчивое выражение «англичанка гадит»
Журналистам британского издания The Times показалось обидным русское устойчивое выражение «англичанка гадит», сообщает «ИноСМИ».
Британское издание The Times решило объяснить читателям смысл русского устойчивого выражения «англичанка гадит», которое было дословно переведено на английский язык как «the Englishwoman shits».
По мнению британских журналистов, Соединенное Королевство якобы нормально относится к России, а вот Россия Великобитанию не любит, сообщил Telegram-канал сетевого издания «ИноСМИ».
Напомним, в марте 2022 года глава МВД Британии Прити Патель в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, общавшимися от лица премьера Украины Дениса Шмыгаля, произнесла фразу «англичанка гадит», считая, что это переводится как: «Англия нам помогает».
В ФСВТС ответили главе Минобороны Британии на критику оружия из России
В ФСВТС назвали проявлением недобросовестной конкуренции и зависти слова главы Минобороны Британии о российском оружии
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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) расценивает заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о якобы неисправности российского вооружения как навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны Запада, заявили в ведомстве.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России отметили, что расценивают заявление британского министра обороны Бена Уоллеса как «очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции», а также зависти со стороны западных государств, которым на фоне роста популярности российского оружия в мире не остается ничего, кроме как прибегать к политическому шантажу и «вбросам» в СМИ, передает ТАСС.
В ФСВТС подчеркнули: российские вооружения и военная техника всегда показывали высокую эффективность и надежность, они продолжают в ходе реального боевого применения успешно демонстрировать эти качества. Подтверждением этому стали существенный рост интереса к отечественному вооружению за рубежом, в частности, к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике, РСЗО и т.д.
В федеральной службе заметили, что Россия фиксирует разумный прагматизм и резистентность традиционных партнеров, которые успели убедиться в надежности и высокой эффективности российской военной техники и вооружения.
В ведомстве также выразили серьезную обеспокоенность по поводу бесконтрольности поставок западного оружия, а также незаконного реэкспорта «из различных безответственных государств» российского и советского вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на черных рынках, тем самым способствуя распространению международного терроризма и экстремизма.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с бездоказательным утверждением, что российское оружие якобы не соответствует высоким стандартам качества.
В Чехии назвали «самую русофильскую» страну Восточной Европы
Чешское издание Parlamentni listy назвало Словакию «самой русофильской» страной в Восточной Европе
Результаты опроса аналитического центра Globsec показали, что Словакия является «самой русофильской» страной в Восточной Европе, сообщило чешское издание Parlamentni listy.
В материале утверждается, что Словакия якобы больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине. В статье говорится, что в Словакии сильнее других стран Центральной и Восточной Европы распространены пророссийские и антизападные настроения.
Больше половины опрошенных в Словакии считают, что в вооруженном конфликте на Украине виноваты Запад и киевский режим, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте Словакия передала Украине истребители МиГ-29, после чего Россия обвинила Словакию в нарушении международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства.
Появилось первое фото украинского самолета-носителя ракет Storm Shadow
Опубликовано первое фото полета украинского носителя крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
На фото запечатлен бомбардировщик Су-24М ВВСУ, он несет две англо-французские ракеты.
Ранее на Украине заявляли, что ВСУ применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, «когда будет удобно».
Storm Shadow – малозаметные ракеты англо-французского производства. Эта ракета большой дальности разрабатывалась с 1994 года, сейчас ее производит компания MBDA.
Американский полковник рассказал об открытии украинских военных о Зеленском
Полковник Макгрегор: Украинские военные поняли, что их жизни ничего не значат для Зеленского
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Украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что дела у ВСУ идут «не очень хорошо», и украинские военные начали это понимать. Также, по мнению полковника ВС США, они постепенно осознают, что их жизни «ничего не стоят». «Люди, сидящие в Киеве», подчеркнул Макгрегор, являются коррумпированными преступниками, которые отправляют военных погибать впустую, передает РИА «Новости».
Экс-советник главы Пентагона отметил, что многие украинские военные думают о возможности «устранения» президента Украины Владимира Зеленского, который бездумно жертвует соотечественниками.
Ранее Макгрегор заявлял, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».
В свою очередь бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер говорил, что Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.
Блогеров восхитил Маск, открывший пиво бутылкой водки
Американский предприниматель Илон Маск восхитил блогеров умением открывать пиво бутылкой водки
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Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX, владелец соцсети Twitter Илон Маск восхитил блогеров своим умением открывать пиво бутылкой водки.
Пародийный Telegram-канал «Небожена» обратил внимание, что Маск во время интервью открыл пиво бутылкой водки. Авторы канала сыронизировали по этому поводу, что «Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу».
На поступок миллиардера также обратил внимание Telegram-канал PEOPLETALK, метко подметив, что талантливый Илон Маск талантлив во всем.
В свою очередь Telegram-канал «Код Дурова» сообщил, что Маск внезапно продемонстрировал способность открытия пива по-русски. После просмотра видео авторы каналы пришли к выводу, что глава Tesla, SpaceX и Twitter умеет не только беспилотные авто делать, ракеты в космос запускать и соцсеть за 44 млрд долларов в X переименовывать, он еще умеет открывать пиво бутылкой водки. По мнению авторов канала, это лишний раз доказывает любовь Маска к пиву, ибо даже его лимитированное пиво GigaBier таким образом не откроешь.
Напомним, в четверг появились сообщения, что Маск вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира.
В США рассказали о нацеленных на Украину российских спутниках «с точностью до метра»
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от сверхточных космических спутников России
Используемые Россией в космосе сверхточные спутники наблюдают за передвижениями украинских военнослужащих и их действиями, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.
Риттер в эфире U.S. Tour of Duty на YouTube заявил, что у российских спутников радиолокационного наблюдения есть камеры, которые позволяют с точностью до метра «видеть все», даже облачность и дожди им не мешают. Российские радары, по его словам, имеют высочайшее разрешение, и скрыть что-либо от этих спутников невозможно, передает РИА «Новости».
Офицер ВС США добавил, что такое передовое оборудование способно изменить ход украинского конфликта. Риттер считает, что российские военные могут тщательнее отслеживать происходящее на авиабазах, а также складах с боеприпасами, предназначенными для украинских вооруженных сил. После этого Россия нарастит ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, заключил он.
Ранее Риттер заявлял, что на Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно.
Сальдо заявил, что ВСУ прячут HIMARS
Сальдо заявил, что ВСУ прячут свои HIMARS и не подвозят близко к линии огня
Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ прячут свои РСЗО HIMARS.
Их они не подвозят близко к линии боестолкновений, передает РИА «Новости» слова Сальдо. Ранее врио главы региона сообщал, что ВСУ перекинули на херсонское направление артиллерийские орудия.
Сальдо отметил, что артиллерийский парк ВСУ был пополнен из Одесской, Николаевской и Запорожской, областей. Однако, подчеркнул он, российские артиллеристы побеждают украинцев в дуэлях, системы и склады боеприпасов ВСУ постоянно уничтожаются.
Также Сальдо сообщал, что спецслужбы России пресекли попытки спецслужб Украины выкрасть детей в Херсонской области через подставные организации.
Появилось видео резкого маневра китайского корабля против эсминца ВМС США
Global News: Китайский корабль пошел наперерез эсминцу ВМС США в Тайваньском проливе
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Канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.
Видео, как сообщает Global News, сняли с борта канадского корабля HMCS Montreal. Совместно с американскими военными корабль участвовал в военных учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, передает РИА «Новости».
По информации телеканала, что китайский военный корабль набрал большую скорость и сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.
В сообщении говорится, что корабль ВМС НОАК «пронесся перед носом» эсминца ВМС США. В результате американскому кораблю пришлось изменить курс и сбавить скорость.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как в начале августа 2022 года его посетила Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей США. В апреле в Тайваньском проливе проводились учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые, как заявляют власти Китая, призваны предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.
Пекин подчеркивал, что примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
При попытке форсировать Днепр уничтожено 37 военных ВСУ
ВС России уничтожили 37 военных ВСУ при попытке форсировать Днепр
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Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки ВСУ и два пикапа противника при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский. В результате уничтожено 37 военных ВСУ, 23 получили ранения, сообщил представитель экстренных служб региона.
По его словам, пресечены попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Бокаевский и Великий, в результате огневого поражения две лодки противника и два пикапа уничтожены, 37 военных ВСУ погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.
На Херсонском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки противника и миномет калибра 120 мм с расчетом в районе острова Корабелов. Также на Херсонском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом.
В районе Дарьевки соединения группировки войск «Днепр» нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ. В результате 10 военнослужащих ВСУ погибли, пятеро получили ранения.
Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.
В германском Лейпциге вспыхнули массовые беспорядки
DPA: В германском Лейпциге второй раз за сутки демонстрация переросла в беспорядки
Левые радикалы устроили стычки с правоохранителями во время демонстрации вечером субботы в германском Лейпциге (федеральная земля Саксония). Полиция расценивает происходящее как «массовые беспорядки».
Протестующие бросали в стражей порядка камни и бутылки. Нарушители жгли мусорные баки, запускали пиротехнику, а также перекрывали улицы, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
В общей сложности в демонстрации участвовали около 1,5 тыс. человек. Число задержанных не приводится. В заявлении полиции сказано, что в отношении 300 человек были применены «меры юридического характера».
Беспорядки произошли в Лейпциге и в ночь на субботу. В результате стычек пострадали 23 сотрудника полиции. Ущерб оценили в «пятизначную сумму».
Песков: Запад не дает России добиться целей СВО мирными средствами
Пресс-секретарь главы государства Песков: Запад не дает России возможности добиться целей СВО мирными средствами
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Президент Владимир Путин остается открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей специальной военной операции (СВО), но Запад не дает такой возможности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, что президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения задач иными средствами, чем СВО. Как отметил представитель Кремля, «если это будет возможно, это будет предпочтительно». При этом он подчеркнул, что страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют, передает ТАСС.
Комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении мирного саммита по Украине в Париже, Песков отметил, что Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль модератора для урегулирования украинского конфликта, как Бразилия, как Китай, как африканские страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто – активный участник конфликта, причем участник со стороны Украины.
Напомним, в мае в Кремле заявляли, что предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет, говорить об этом пока преждевременно, специальная военная операция продолжается до достижения поставленных целей. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что поставки вооружений Украине не способы отменить цели и задачи спецоперации. Президент Путин говорил, что Россия с помощью СВО пытается прекратить войну против нашего народа.
Стало известно о тайной встрече 20 крупнейших разведок мира
Reuters: 20 крупнейших разведслужб провели секретную встречу в Сингапуре
Высокопоставленные чиновники около 20 крупнейших разведывательных служб провели секретную встречу в рамках конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на пять источников, встреча руководства разведок не анонсировалась. Такие мероприятия в течение нескольких лет организует правительство Сингапура, они «незаметно» проводятся в отдельном месте рядом с местом проведения форума по безопасности, передают «Ведомости».
По сообщению агентства, во встречепринимали участие в том числе представители американской, индийской и китайской разведок, от России участников не было. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов посетил форум, но заявил, что не присутствовал на совещании разведки.
Представители разведслужб обсуждали в том числе конфликт на Украине и транснациональную преступность, добавил знакомый с дискуссиями источник.
Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу на конференции в Сингапуре заявил, что Китаю и США следует оправдать ожидания стран мира. По его словам, мир надеется на стабильные отношения этих стран и обеспокоен любым потенциальным конфликтом.
Германский политолог объяснил массовые беспорядки в Лейпциге
Германский политолог Рар: Акции протеста в Лейпциге не нацелены против правительства ФРГ
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Левые радикалы устроили беспорядки, в ходе которых нападают на людей, подозреваемых ими в правых взглядах. Вместе с тем у этих акций нет антиправительственных требований. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что в Лейпциге (Саксония) радикалы устроили беспорядки и столкновения с полицией.
«Левые радикалы всегда ищут повод устроить уличные беспорядки. Активисты, в числе которых преимущественно студенты, выступают против настоящих и мнимых правых, а также против националистических тенденций в стране», – сказал германский политолог Александр Рар.
«В субботу в Лейпциге они организовали беспорядки, нападали на людей, которых подозревают в правых взглядах, избивали их. Город Лейпциг находится в федеральной земле Саксония, где у партии «Альтернатива для Германии» наибольший рейтинг в сравнении с остальными землями», – отметил он.
«Кроме того, «Альтернатива для Германии» уже опережает по рейтингу на федеральном уровне партию канцлера ФРГ Олафа Шольца, Социал-демократическую партию Германии, а также партию «Зеленые». Однако я бы не стал связывать происходящее в Лейпциге с рейтингами политических сил», – рассуждает собеседник.
«На мой взгляд, протесты в Германии не нацелены против правительства Шольца. Они локальные, проводятся левыми радикалами, и о массовых политических демонстрациях, как например во Франции, говорить не приходится», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что левые радикалы устроили стычки с правоохранителями во время демонстрации вечером субботы в германском Лейпциге (федеральная земля Саксония). Полиция расценивает происходящее как «массовые беспорядки».
Протестующие бросали в стражей порядка камни и бутылки. Нарушители жгли мусорные баки, запускали пиротехнику, а также перекрывали улицы, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
В общей сложности в демонстрации участвовали около 1,5 тыс. человек. Число задержанных не приводится. В заявлении полиции сказано, что в отношении 300 человек были применены «меры юридического характера».
Беспорядки произошли в Германии и накануне. В результате стычек пострадали 23 сотрудника полиции. Ущерб оценили в «пятизначную сумму». СМИ пишут, что в Бремене полицию забросали бутылками и камнями, а в Лейпциге возвели баррикады, здесь были ранены три офицера полиции. Кроме того, есть пострадавшие среди полицейских в Кельне. Демонстрации радикалов прошли в Берлине и Гамбурге.
Напомним, 31 мая высший земельный суд в Дрездене приговорил члена левой автономной группы Лену Е. к тюремному заключению за нападение на неонацистов в составе криминальной группы. Расследование шло больше двух с половиной лет.
После оглашения приговора Лену Е. выпустили условно на свободу из-за болезни, что вызвало протест среди радикалов, которые посчитали приговор несправедливым.
В Польше заявили о «захвате» города украинскими беженцами
Lublin112: Беженцы с Украины захватили польский город Красныстав и держат в страхе жителей
Беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей», сообщают местные СМИ.
Речь идет, как сообщает местный портал Lublin112, о группе из нескольких десятков приезжих с Украины, имеющих «цыганские корни».
Сначала с украинскими беженцами не было проблем, люди не обращали на них внимания, однако, как сообщает издание, постепенно стали происходить тревожные и даже «шокирующие» события. В частности, в статье описывается случай, когда сотрудники полиции пытались поговорить с одним из беженцев, а более дюжины его соотечественников стали прогонять правоохранителей. Помешала им лишь угроза применения силы со стороны стражей порядка, передает РИА «Новости».
Местные жители рассказали изданию, что беженцы в магазинах ходят между прилавками, открывают упаковки различных товаров, «угощаются», а затем, не делая покупок, кладут товар обратно на полку.
В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешательства мэр Красныстава Роберт Костюк, который пообещал следить, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.
Жалобы на поведение украинских беженцев звучат регулярно. Так, на прошлой неделе сообщалось, что соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия.
Власти Польши сообщают, что в республике в настоящее время остаются 950 тыс. беженцев с Украины. В общей сложности в стране проживают 2,3 млн украинцев.